Покушения "крыс" на Зеленского и Буданова: Малюк рассказал о действиях спецслужб РФ (видео)

В Украине обезвредили 102 агентурные сети РФ, которые, среди прочего, готовили покушения на президента Владимира Зеленского и других топ-чиновников.

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Российские агенты пытались совершить покушения на президента Украины Владимира Зеленского и главу Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова. Об этом глава Службы безопасности Василий Малюк рассказал во время пресс-конференции "Украина. Год 2025".

Малюк рассказал, что в течение трех лет войны РФ задействовала своих "крыс", которые имели задание убить Зеленского и Буданова. По его словам, обнаружили 102 агентурные сети. Главу ГУР планировали обезвредить на Пасху 2024 года, заявил чиновник. Кроме того, россияне едва не устроили террористический акт в гипермаркете.

"В канун инаугурации Путлера на Пасху, они хотели организовать в том числе покушение на присутствующего здесь нашего побратима генерала Буданова и руководили это все с Лубянки непосредственно", — заявил глава СБУ.

Кроме Зеленского и Буданова, были покушения и на Малюка, прозвучало во время трансляции пресс-конференции 23 февраля.

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