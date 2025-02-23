Замахи "щурів" на Зеленського та Буданова: Малюк розповів про дії спецслужб РФ (відео)

В Україні знешкодили 102 агентурні мережі РФ, які, серед іншого, готували замахи на президента Володимира Зеленського та інших топпосадовців.

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Російські агенти намагались вчинити замахи на президента України Володимира Зеленського та главу Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. Про це глава Служби безпеки Василь Малюк розповів під час пресконференції "Україна. Рік 2025".

Малюк розповів, що протягом трьох років війни РФ задіяла своїх "щурів", які мали завдання вбити Зеленського та Буданова. З його слів, виявили 102 агентурні мережі. Главу ГУР планували знешкодити на Великдень 2024 року, заявив посадовець. Крім того, росіяни ледь не влаштували терористичний акт у гіпермаркеті.

"В переддень інавгурації Путлера на Великдень, вони хотіли організувати в тому числі замах на присутнього тут нашого побратима генерала Буданова і керували це все з Луб'янки безпосередньо", — заявив глава СБУ.

Крім Зеленського та Буданова, були замахи і на Малюка, пролунало під час трансляції пресконференції 23 лютого.

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