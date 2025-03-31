Больше денег на оборону. Политические дрязги на Тайване угрожают обороноспособности острова

Уутверждать крупные закупки американского оружия и планы правительства по развитию местного оборонного потенциала должен законодательный орган Тайваня. Но в нем доминируют партии, дружественно настроенные по отношению к Китаю — и это проблема.

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Основные оппозиционные партии Тайваня поддерживают политику президента Лая Чинг-тэ по увеличению расходов с примерно 2,45% ВВП до более чем 3%, но в последнее время они не отказывают себе в играх в политику, затрагивающих оборонный бюджет. Об этом пишет в своей статье, которую перевел Фокус, журналистка The Economist Джейн Рикардс.

Поскольку Дональд Трамп потребовал от европейских союзников Соединенных Штатов увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, а Тайвань окажется на передовой в войне с Китаем, США вряд ли сочтут эти 3% достаточным.

Элбридж Колби, выдвинутый Трампом на пост заместителя министра оборонной политики, заявил на слушаниях в Сенате 4 марта, что Тайвань должен тратить 10% своего ВВП "или хотя бы что-то около того".

Высшие эшелоны правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня говорят, что они поняли сигнал Трампа и рады потратить деньги на новые вооружения. "Мы получили это послание и будем более чем рады поговорить об укреплении нашей обороноспособности", – сказала бывший президент Тайваня Цай Ин-вэнь в интервью The Times.

Лай Циндэ победил на выборах в прошлом году, получив около 40% голосов, что дало ему контроль над исполнительной властью. Но на параллельных выборах в законодательный орган его независимая ДПП (Демократическая прогрессивная партия) уступила большинство в 113-местном парламенте Гоминьдану и его младшему союзнику, Тайваньской народной партии.

Президент Тайваня Лай Циндэ Фото: Lai Ching-te/X

С тех пор правительство и законодательный орган враждуют. Лай мало что сделал для достижения компромисса, а Гоминьдан и ТНП часто чинили препятствия. Не предоставляя доказательств, ДПП утверждает, что за этими препятствиями стоит Пекин, а оппозиционные законодатели называют Лая диктатором.

В законодательной палате не раз происходили драки (настоящие драки, с ударами, толчками и пинками) и протесты на улицах. Исполнительная власть отклоняла законопроекты, принятые законодательным собранием, и возвращала их в парламент для повторного рассмотрения. Конституционный суд Тайваня, важный демократический институт, обладал единственным правом законодательного контроля и мог выступать в качестве арбитра. Но из-за одного законопроекта, протащенного через парламент оппозицией, работа суда была временно парализована.

Самое тревожное событие произошло в конце января, когда через несколько часов после инаугурации Трампа законодатели проголосовали за сокращение и замораживание части расходов на оборону Тайваня до 2025 года. Законодатели сократили 60% бюджета министерства обороны на рекламу, которая имеет решающее значение для рекрутинга. Они также заморозили половину бюджета программы подводных лодок, 30% расходов на военные операции и финансирование индустриального парка беспилотников.

Александэр Хуанг, директор департамента международных отношений Гоминьдана, говорит, что оппозиционные законодатели сократили около 1,3% от предложенного Лаем оборонного бюджета в размере 647 миллиардов тайваньских долларов (30,8 миллиарда австралийских долларов), который изначально был на 6,6% больше, чем в прошлом году. После сокращения рост составит 5,2%, при этом инфляция в 2025 году ожидается на уровне 2%. Хуанг отмечает, что замороженные средства будут выделены, как только соответствующие правительственные агентства представят отчеты в законодательные органы, и парламентарии убедятся в эффективности и прогрессе оборонных проектов.

Тем не менее, имиджевый ущерб уже нанесен. На слушаниях Колби два американских сенатора раскритиковали инициативу тайваньского законодательного органа по сокращению расходов на оборону. Сенатор-республиканец Дэн Салливан обвинил Гоминьдан в "игре с огнем", а сам Колби счел это глубоко тревожным.

На протяжении последних двух десятилетий многие американские политики убеждали Тайвань тратить на оборону 3% ВВП, но он так и не достиг этой цели. Когда Цай Ин-вэнь пришла к власти в 2016 году, расходы на оборону составляли всего 1,82% от ВВП, хотя в 2023 году она увеличила их до 2,17%. К тому же в течение многих лет бюджет использовался не так эффективно, как мог бы. Например, до прошлого года призывная служба длилась всего четыре месяца, а обучение широко критиковали за несерьезность и сходство с летним лагерем.

Бывший президент Тайваня Цай Ин-вэнь, Фото: Global Times

В этом году Лай планирует принять дополнительный специальный бюджет, чтобы увеличить расходы на оборону с 2,45% до более чем 3% ВВП. Дополнительный бюджет, который, вероятно, будет потрачен на американское оружие, чтобы продемонстрировать Трампу решимость Тайваня, все еще нуждается в законодательном утверждении. В то время как основные представители Гоминьдана и ТНП поддерживают увеличение расходов на оборону, некоторые представители оппозиции, настроенные про-китайски, вероятно, будут возражать.

Перепалка между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским усиливает антиамериканизм в некоторых кругах на Тайване, особенно среди прокитайских политиков Гоминьдана. Фу Кун-чи, председатель законодательной фракции Гоминьдана, имеющий тесные связи с официальными лицами Пекина, указал на то, как Трамп публично пожурил Зеленского, и сказал, что Лай может быть следующим на очереди.

"Действительно ли мы должны тратить 10% ВВП Тайваня, или 2,86 триллиона тайваньских долларов, на вооруженные силы? Способен ли тайваньский народ выдержать это?" – сказал он в интервью китайскому изданию United Daily News.

Политологи также предсказывают, что в краткосрочной перспективе будет практически невозможно довести оборонный бюджет Тайваня до 8 или даже 5%.

Хуанг из Гоминьдана, который также является авторитетным военным аналитиком, отметил, что общие расходы государственного бюджета Тайваня обычно составляют от 12 до 13% ВВП, а это значит, что 8% ВВП составят около двух третей нынешних государственных расходов Тайваня.

Хуанг добавил, что политикам всего политического спектра Тайваня, включая представителей ДПП, будет трудно завоевать голоса избирателей, если они предложат увеличить расходы и повысить налоги.

Эндрю Янг, бывший заместитель министра обороны от Гоминьдана, назвал цель по расходам на оборону в размере 5% ВВП "невыполнимой миссией".

Янг, имеющий обширные связи, утверждает, что некоторые влиятельные люди в Вашингтоне обеспокоены политическими разногласиями на Тайване. По словам Янга, для Тайваня важнее всего убедить Вашингтон в том, что обе стороны достигли консенсуса по вопросам обороны, чтобы исполнительная и законодательная власти могли сосредоточиться на распределении ресурсов. Но хотя Тайваню не занимать решимости защищать себя, пока что политические дрязги лишь осложняют эту задачу.

Об авторе

Джейн Рикардс – журналистка и постоянный автор журнала The Economist, живущая на Тайване с 2004 года.