В Иркутской области РФ разбился сверхзвуковой Ту-22М3, который ракетами атаковал Украину (видео)
Стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВС РФ разбился в Иркутской области. Один из пилотов погиб.
Об авиакатастрофе в своем телеграм-канале Fighterbomber сообщил вражеский летчик Илья Туманов.
"Потерпел крушение Ту-22М3. Усольский район. Экипаж ищут", — написал он.
Других подробностей авиакатастрофы он не сообщил.
Самолеты Ту-22М3 уже сняты с производства в России. Их используют для нанесения ракетных ударов по территории Украины.
Российские СМИ сообщают, что экипаж самолета катапультировался, летчик погиб.
Ту-22М3 упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет, сообщили в МО РФ. Причиной аварии заранее стала техническая неисправность.
Ту-22М3: что известно
Ту-22М3 — российские бомбардировщики, которые являются носителями ракет Х-22/Х-32. Они вызвали много трагедий в Украине из-за атак на мирные города. Эти самолеты могут сбрасывать мощные авиабомбы, а также могут быть носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
Стоимость одного самолета Ту-22М3 оценивается в $294 млн. Это один из самых дорогих самолетов РФ.
Напомним, что 23 марта в Приморском крае РФ упал российский штурмовой самолет Су-25. В ведомстве страны-агрессора отмечают, что самолет упал во время выполнения учебно-тренировочного полета в безлюдной местности и не нанес разрушений.