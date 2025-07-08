Искусственный интеллект на море: Как ИИ влияет на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе

Системы на основе ИИ могут быстро анализировать спутниковые снимки, данные гидролокаторов и сигналы автоматических идентификационных систем, чтобы выявить военно-морские силы, суда, скрытно занимающиеся незаконной деятельностью, или гражданские суда, используемые для стратегического обмана. Они также могут в режиме реального времени следить за стратегическими узловыми точками, такими как Малаккский пролив, Тайваньский пролив или Южно-Китайское море.

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Искусственный интеллект существенно изменит ландшафт безопасности в море в Индо-Тихоокеанском регионе. Он обеспечивает беспрецедентную ситуационную осведомленность, скорость принятия решений и оперативную гибкость. Но без четких правил, общих норм и механизмов снижения рисков ИИ может стать дестабилизирующей силой, особенно в спорных водах, где напряженность и без того высока.

Фокус перевел статью сотрудника Корейского аналитического института обороны Джихуна Ю.

Крупные государства Индо-Тихоокеанского региона уже внедряют ИИ для мониторинга и реагирования на угрозы. Однако нечеткие основания решений, принимаемых ИИ, чреваты эскалацией напряженности в спорных зонах. Кроме того, небольшие государства, не обладающие технологическим потенциалом, рискуют остаться за бортом. К тому же отсутствие четких правовых норм, связанное с отсутствием соглашения об ответственном использовании, чревато дальнейшей эскалацией.

Индо-тихоокеанские партнеры должны совместно разработать стандарты использования ИИ в военно-морских операциях, чтобы избежать эскалации и конфликтов в регионе.

На оперативном уровне ИИ позволяет существенно расширить возможности мониторинга, отслеживания и интерпретации действий в океанском пространстве. Системы на основе ИИ могут быстро анализировать спутниковые снимки, данные гидролокаторов и сигналы автоматических идентификационных систем, чтобы выявить военно-морские силы, суда, скрытно занимающиеся незаконной деятельностью, или гражданские суда, используемые для стратегического обмана. Эти возможности обеспечат правопорядок в море, а также противодействие незаконному рыболовству, контрабанде или принуждению в "серой зоне". Они также могут в режиме реального времени следить за стратегическими "узловыми точками", такими как Малаккский пролив, Тайваньский пролив или Южно-Китайское море.

Пунктирная линия, также известная как линия девяти пунктиров, обозначает территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море Фото: Getty Images

Китай намерен интегрировать ИИ в свою морскую стратегию. ВМС и береговая охрана страны уже используют ИИ для улучшения работы беспилотных надводных и подводных судов, автоматизации морского наблюдения в спорных водах и быстрого объединения данных в центрах совместного морского командования. Использование Пекином ИИ для объединения спутниковых и океанографических данных в единую картину помогает ему увереннее и настойчивее следить за противниками, отстаивая свои морские претензии. Это усиливает обеспокоенность региональных ВМС из-за способности Китая навязывать свою волю в цикле принятия решений в спорных водах.

Соединенные Штаты, Австралия, Япония, Южная Корея и Индия реагируют на это собственными инициативами с использованием ИИ. Проект ВМС США Overmatch и австралийский проект подводного беспилотника Ghost Shark – лишь несколько примеров инициатив по интеграции ИИ в распределенные морские операции, автономные платформы и инструменты принятия решений. Технология роения, управляемого ИИ, совместные автономные подводные системы и классификация целей в реальном времени станут ключевыми элементами в позициях союзных сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, для координации международного реагирования на морские угрозы в режиме реального времени используются центры объединения данных на базе ИИ, такие как индийский Центр объединения информации в районе Индийского океана.

Авианосец USS Carl Vinson возвращается из восьмимесячной командировки в Индо-Тихоокеанский регион 14 февраля 2022 года Фото: ВМС США

Однако эти технологические достижения сопряжены с рисками. Интеграция искусственного интеллекта в морские системы повышает вероятность эскалации за счет автоматизации и просчетов. В спорных зонах, таких как Южно-Китайское море, военно-морские и военизированные силы нескольких стран уже действуют в непосредственной близости друг от друга. Автономные суда или алгоритмы поддержки принятия решений в таких местах могут неверно истолковать намерения или привести к эскалационным инцидентам из-за несовершенного распознавания образов, предвзятости наборов данных или слишком агрессивных оперативных параметров. Отсутствие прозрачности в процессах принятия решений системами ИИ, особенно основанными на глубоком обучении, может осложнить усилия по распределению ответственности или снижению напряженности после начала конфронтации.

Распространение ИИ в морской сфере создает проблемы для небольших государств с ограниченным технологическим потенциалом. Страны Юго-Восточной Азии, такие как Индонезия, Филиппины и Вьетнам, окажутся в невыгодном положении, когда более крупные державы развернут военно-морские силы, оснащенные ИИ, которые могут доминировать в наблюдении, создавать помехи в связи или проецировать силу с меньшим количеством персонала и ускоренным временем реакции. Без региональных рамок, обеспечивающих прозрачность, оперативную совместимость и нормы поведения, Индо-Тихоокеанский регион может превратиться в иерархичную среду безопасности, где технологическое неравенство усугубляет стратегическую асимметрию.

Кроме того, отсутствие международного регулирования использования ИИ в военно-морских системах создает опасный правовой вакуум. Ключевые вопросы остаются без ответа: что представляет собой надлежащий человеческий контроль над морскими системами с ИИ? На ком лежит ответственность за инциденты с участием автономных судов? Можно ли адаптировать существующие правила применения силы на море к средам, оснащенным ИИ?

Без согласованных ответов на эти вопросы государства будут придерживаться национальных стратегий, в которых скорость и выгодность приоритетнее безопасности и стабильности.

Чтобы снизить эти риски, державы в регионе и за его пределами должны рассмотреть возможность разработки комплекса мер по укреплению доверия на море, ориентированных на ИИ. Такие меры могут включать предварительное уведомление о развертывании автономных судов, совместные учения по стресс-тестированию ИИ для оценки надежности и поведения беспилотных систем в общих водах и региональные соглашения о минимальных уровнях человеческого контроля. Платформами для таких обсуждений могут стать многосторонние форумы, включая встречу министров обороны АСЕАН-Плюс, Ассоциацию стран Индийского океана и даже неформальные объединения, такие как "Четверка".

Будущее морской безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе будет определяться не только размерами военно-морских сил или размахом флотов, но и логикой и ограничениями алгоритмов, которыми руководствуются ВМС.

Об авторе

Джихун Ю – младший научный сотрудник и директор по внешним связям Корейского аналитического института обороны. В 2010 году он был основным автором программного документа по развитию военно-морских сил Южной Кореи до 2045 года.