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Военный Фокус

Британская авианосная группа ведет операцию в Тихом океане: страхи и сомнения

Highmast, военные учения, учения ВМС, учения флота, Принц Уэльский, Британский авианосец Prince of Wales, авианосец Принц Уэльский
Британский флот начал операцию в Тихом океане

Британская авианосная группа начала в Тихом океане операцию Highmast — авианосец Prince of Wales отправился в восьмимесячное плавание, возглавляя авианосную ударную группу CSG25. Это крупнейшее на сегодняшний день испытание для авианосцев Королевского ВМФ, подготовка к которому шла 30 лет.

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Что имеет в наличии британский флот и какие у него слабые места пишет The Strategist в статье "Британская авианосная группа направляется в Тихий океан, и по этому поводу нависают сомнения", которую перевел Фокус.

Операция Highmast ("Высокая мачта") началась в конце апреля, когда британский авианосец HMS Prince of Wales и вспомогательные военные корабли отправились в восьмимесячное развертывание под названием Carrier Strike Group 25 ("Ударная авианосная группа 25") в Тихий океан и Австралию.

Highmast – это крупнейшее на сегодняшний день испытание для авианосцев Королевского ВМФ, подготовка к которому шла 30 лет. По крайней мере в теории эта британская мощь должна поддержать Соединенные Штаты в Тихом океане – если не путем развертывания там в случае кризиса и участия в боевых действиях, то по крайней мере освободив США от обязанностей на Ближнем Востоке.

Но для британских авианосных сил не все так гладко. Единственный тип истребителя, который могут использовать авианосцы, – это F-35B, который может совершать короткие взлеты без помощи катапульты и приземляться вертикально, не нуждаясь в аэрофинишерах. У Великобритании нет достаточного количества F-35B, и существует серьезный риск, что цена на их покупку резко возрастет.

Для доставки радаров воздушного наблюдения в воздух на кораблях применяются вертолеты, хотя какой-нибудь самолет, обладающий большим потолком и длительностью полета, гораздо лучше справился бы с этой задачей.

В отличие от тихоокеанского развертывания родственного корабля HMS Queen Elizabeth четыре года назад, в Highmast участвуют только британские F-35B; 18 из них находятся на борту Prince of Wales. В прошлый раз 10 из 18 F-35B были гостями из Корпуса морской пехоты США.

Новейшая авианосная группа вошла в неизведанные воды. Лейбористское правительство премьер-министра Кира Стармера все еще может считаться новым после 12 лет правления консерваторов и пока что проводит стратегический обзор обороны. Украина и Дональд Трамп общими усилиями осуществили настоящий стратегический переворот с момента первого стратегического оборонного обзора Британии от 1998 года, обязывавшего построить авианосцы. Как обычно, британские оборонные планировщики требуют больше денег, чем есть в наличии.

Highmast, военные учения, учения ВМС, учения флота, великобритания, флот, истребитель, авианосец, тихий океан, Принц Уэльский, Британский авианосец Prince of Wales, авианосец Принц Уэльский Fullscreen
Британский авианосец "Принц Уэльский" (Prince of Wales) отправился в путь с 18 самолетами F-35B на борту, еще шесть могут прилететь на корабль позже в ходе учений
Highmast, военные учения, учения ВМС, учения флота, великобритания, флот, истребитель, авианосец, тихий океан, Принц Уэльский, Британский авианосец Prince of Wales, авианосец Принц Уэльский Fullscreen
HighmaБританский авианосец "Принц Уэльский" (Prince of Wales) отправился в путь с 18 самолетами F-35B на борту, еще шесть могут прилететь на корабль позже в ходе ученийst
Highmast, военные учения, учения ВМС, учения флота, великобритания, флот, истребитель, авианосец, тихий океан, Принц Уэльский, Британский авианосец Prince of Wales, авианосец Принц Уэльский Fullscreen
Британский авианосец "Принц Уэльский" (Prince of Wales) отправился в путь с 18 самолетами F-35B на борту, еще шесть могут прилететь на корабль позже в ходе учений
Highmast, военные учения, учения ВМС, учения флота, великобритания, флот, истребитель, авианосец, тихий океан, Принц Уэльский, Британский авианосец Prince of Wales, авианосец Принц Уэльский
Highmast, военные учения, учения ВМС, учения флота, великобритания, флот, истребитель, авианосец, тихий океан, Принц Уэльский, Британский авианосец Prince of Wales, авианосец Принц Уэльский
Highmast, военные учения, учения ВМС, учения флота, великобритания, флот, истребитель, авианосец, тихий океан, Принц Уэльский, Британский авианосец Prince of Wales, авианосец Принц Уэльский

Королевский ВМФ зациклен на авианосцах и том, что они делают, то есть на проецировании силы на большие расстояния, по заветам адмиралов Ямамото и Хэлси в Тихом океане восемь десятилетий назад.

Но что делать, когда враг восстает из могилы на близлежащем клочке суши? Некоторые британские оборонные планировщики, должно быть, считают, что для противостояния с Россией не нужны авианосцы.

Два британских авианосца – это достижение, в отличие от их американских бежных родственников. Британские военно-морские конструкторы, как и ВМС США на ранних этапах разработки нового класса Ford, понимали, что жизненный цикл авианосца зависит от персонала. Но британский ВМФ кое-что сделал для решения этой проблемы, создав высокоавтоматизированные турбоэлектрические машинные отделения и роботизировав работу с вооружением.

Загвоздка в том, что авианосец несет самолеты. Его наступательное и оборонительное оружие – это его авиакрыло, и пока что в авиакрыле ВМФ зияет дыра.

Раннее воздушное предупреждение незаменимо для любого военного флота. События на Фолклендских островах в 1982 году застали ВМФ врасплох, но он вышел из положения, оснастив противолодочные вертолеты Sea King готовыми радарами. Концепция сработала лучше и продержалась дольше, чем ожидалось, но в своей последней версии, Crowsnest, представляющей собой вертолет Merlin с радаром 2000-х годов, ВМФ зашел слишком далеко. Crowsnest, только что введенный в эксплуатацию, уже имеет дату окончания эксплуатации в конце 2029 года. Так что вряд ли можно считать его удовлетворительным решением.

В дальнейшем ВМФ планирует использовать беспилотные самолеты для обеспечения раннего воздушного предупреждения. Один из рассматриваемых вариантов – размещение радарной капсулы на одном из беспилотников семейства General Atomics MQ-9. Эта версия будет иметь модифицированное крыло, обеспечивающее большую подъемную силу и лучшую управляемость на малой скорости, чтобы она могла взлетать и садиться на британские корабли, у которых нет катапульт и посадочных аэрофинишеров. MQ-9 могут взлетать, просто катясь вперед против ветра, и приземляться достаточно медленно, чтобы остановиться с помощью тормозов.

В 2023 году на "Принце Уэльском" был испытан меньший, родственный самолет без экипажа – Mojave компании General Atomics, но впереди еще много дорогостоящих изменений.

Пока что Prince of Wales отправился в путь с 18 самолетами F-35B на борту, еще шесть могут прилететь на корабль позже в ходе учений. Собрать эти 24 самолета – непростая задача для Британии, которая располагает 33 из 37 поставленных F-35B (один потерян, три направлены на испытания в США) и 11 заказанных.

Надеюсь, ВМФ чему-то научился из развертывания Queen Elizabeth в 2021 году, где фактором потери одного разбившегося F-35B стала усталость. В операции Highmast соотношение личного состава авиагруппы и самолетов выше.

Британские F-35 лишены двух типов ракет, которые были предназначены для них: ракеты "воздух-воздух" с прямоточным реактивным двигателем MBDA Meteor и ракеты "воздух-земля" Spear 3. F-35 должен нести 8 Spear с дальностью поражения более 100 км. Само оружие идет с отставанием от графика: первый испытательный полет с ракетой состоится в ноябре, а дата интеграции Spear или Meteor на F-35 пока что не определена. Ее не будет до того, как офис программы Joint Strike Fighter установит пересмотренный график модернизации F-35 по проблемному Block 4. Предыдущий график был отменен в начале 2024 года. Одним из факторов является нехватка испытательных платформ, и потеря в мае прошлого года одного из новейших F-35B не улучшила положение.

Но над F-35B, единственным современным истребителем, который теперь могут использовать британские авианосцы, также нависли тучи. В новом плане морской авиации США, опубликованном в январе, сообщается, что ВМС США планируют изменить предполагаемые заказы на 73 самолета F-35B на F-35C, предназначенные для старта с катапульт и приземления на аэрофинишерах. Таким образом, после 2025 финансового года в США останется только 60 самолетов F-35B, что приведет к увеличению стоимости единицы F-35B. В текущем бюджете она уже составляет 175 миллионов долларов. А британское министерство обороны решило, что для поддержки авианосных эскадрилий ему необходимо еще 26 B, то есть всего 74 самолета.

Компания Lockheed Martin выдвинула для Великобритании радикальное предложение: переоборудовать авианосцы в конфигурацию "катапульта и аэрофинишеры" в начале 2030-х годов и закупить F-35C, а для восполнения пробела создать флот наземного базирования, состоящий либо из F-35A, либо из истребителей усовершенствованного варианта F-35 наземного базирования. Независимо от того, найдет ли эта идея поддержку в Великобритании, она не свидетельствует об уверенности в будущем F-35B.

В письменных свидетельствах нового министра ВМС США Джона Фелана прямо спросили, сколько F-35B морской пехоты не получат модернизацию Block 4, и он ответил, что "четкие требования для потенциальной модернизации Block 4" пока не определены.

F-35B существует только благодаря огромному политическому влиянию Корпуса морской пехоты США. Не секрет, что в морской авиации США мало поклонников F-35B: эта версия дорогая и не обеспечивает большого потенциала для американской оперативной группы. "Морская авиация всегда была раздражающим младшим братом, – сказал мне несколько лет назад один из авиаторов ВМС США, – но теперь его к тому же дорого содержать".

Уменьшение поддержки F-35B и высокая стоимость альтернативных вариантов – не самые радостные новости для британских авианосных сил.

Об авторе

Билл Свитмэн – ветеран, удостоенный наград журналист, директор компании в аэрокосмической отрасли.