Британская авианосная группа ведет операцию в Тихом океане: страхи и сомнения

Британская авианосная группа начала в Тихом океане операцию Highmast — авианосец Prince of Wales отправился в восьмимесячное плавание, возглавляя авианосную ударную группу CSG25. Это крупнейшее на сегодняшний день испытание для авианосцев Королевского ВМФ, подготовка к которому шла 30 лет.

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Что имеет в наличии британский флот и какие у него слабые места пишет The Strategist в статье "Британская авианосная группа направляется в Тихий океан, и по этому поводу нависают сомнения", которую перевел Фокус.

Операция Highmast ("Высокая мачта") началась в конце апреля, когда британский авианосец HMS Prince of Wales и вспомогательные военные корабли отправились в восьмимесячное развертывание под названием Carrier Strike Group 25 ("Ударная авианосная группа 25") в Тихий океан и Австралию.

Highmast – это крупнейшее на сегодняшний день испытание для авианосцев Королевского ВМФ, подготовка к которому шла 30 лет. По крайней мере в теории эта британская мощь должна поддержать Соединенные Штаты в Тихом океане – если не путем развертывания там в случае кризиса и участия в боевых действиях, то по крайней мере освободив США от обязанностей на Ближнем Востоке.

Но для британских авианосных сил не все так гладко. Единственный тип истребителя, который могут использовать авианосцы, – это F-35B, который может совершать короткие взлеты без помощи катапульты и приземляться вертикально, не нуждаясь в аэрофинишерах. У Великобритании нет достаточного количества F-35B, и существует серьезный риск, что цена на их покупку резко возрастет.

Для доставки радаров воздушного наблюдения в воздух на кораблях применяются вертолеты, хотя какой-нибудь самолет, обладающий большим потолком и длительностью полета, гораздо лучше справился бы с этой задачей.

В отличие от тихоокеанского развертывания родственного корабля HMS Queen Elizabeth четыре года назад, в Highmast участвуют только британские F-35B; 18 из них находятся на борту Prince of Wales. В прошлый раз 10 из 18 F-35B были гостями из Корпуса морской пехоты США.

Новейшая авианосная группа вошла в неизведанные воды. Лейбористское правительство премьер-министра Кира Стармера все еще может считаться новым после 12 лет правления консерваторов и пока что проводит стратегический обзор обороны. Украина и Дональд Трамп общими усилиями осуществили настоящий стратегический переворот с момента первого стратегического оборонного обзора Британии от 1998 года, обязывавшего построить авианосцы. Как обычно, британские оборонные планировщики требуют больше денег, чем есть в наличии.

Британский авианосец "Принц Уэльский" (Prince of Wales) отправился в путь с 18 самолетами F-35B на борту, еще шесть могут прилететь на корабль позже в ходе учений HighmaБританский авианосец "Принц Уэльский" (Prince of Wales) отправился в путь с 18 самолетами F-35B на борту, еще шесть могут прилететь на корабль позже в ходе ученийst Британский авианосец "Принц Уэльский" (Prince of Wales) отправился в путь с 18 самолетами F-35B на борту, еще шесть могут прилететь на корабль позже в ходе учений

Королевский ВМФ зациклен на авианосцах и том, что они делают, то есть на проецировании силы на большие расстояния, по заветам адмиралов Ямамото и Хэлси в Тихом океане восемь десятилетий назад.

Но что делать, когда враг восстает из могилы на близлежащем клочке суши? Некоторые британские оборонные планировщики, должно быть, считают, что для противостояния с Россией не нужны авианосцы.

Два британских авианосца – это достижение, в отличие от их американских бежных родственников. Британские военно-морские конструкторы, как и ВМС США на ранних этапах разработки нового класса Ford, понимали, что жизненный цикл авианосца зависит от персонала. Но британский ВМФ кое-что сделал для решения этой проблемы, создав высокоавтоматизированные турбоэлектрические машинные отделения и роботизировав работу с вооружением.

Загвоздка в том, что авианосец несет самолеты. Его наступательное и оборонительное оружие – это его авиакрыло, и пока что в авиакрыле ВМФ зияет дыра.

Раннее воздушное предупреждение незаменимо для любого военного флота. События на Фолклендских островах в 1982 году застали ВМФ врасплох, но он вышел из положения, оснастив противолодочные вертолеты Sea King готовыми радарами. Концепция сработала лучше и продержалась дольше, чем ожидалось, но в своей последней версии, Crowsnest, представляющей собой вертолет Merlin с радаром 2000-х годов, ВМФ зашел слишком далеко. Crowsnest, только что введенный в эксплуатацию, уже имеет дату окончания эксплуатации в конце 2029 года. Так что вряд ли можно считать его удовлетворительным решением.

В дальнейшем ВМФ планирует использовать беспилотные самолеты для обеспечения раннего воздушного предупреждения. Один из рассматриваемых вариантов – размещение радарной капсулы на одном из беспилотников семейства General Atomics MQ-9. Эта версия будет иметь модифицированное крыло, обеспечивающее большую подъемную силу и лучшую управляемость на малой скорости, чтобы она могла взлетать и садиться на британские корабли, у которых нет катапульт и посадочных аэрофинишеров. MQ-9 могут взлетать, просто катясь вперед против ветра, и приземляться достаточно медленно, чтобы остановиться с помощью тормозов.

В 2023 году на "Принце Уэльском" был испытан меньший, родственный самолет без экипажа – Mojave компании General Atomics, но впереди еще много дорогостоящих изменений.

Пока что Prince of Wales отправился в путь с 18 самолетами F-35B на борту, еще шесть могут прилететь на корабль позже в ходе учений. Собрать эти 24 самолета – непростая задача для Британии, которая располагает 33 из 37 поставленных F-35B (один потерян, три направлены на испытания в США) и 11 заказанных.

Надеюсь, ВМФ чему-то научился из развертывания Queen Elizabeth в 2021 году, где фактором потери одного разбившегося F-35B стала усталость. В операции Highmast соотношение личного состава авиагруппы и самолетов выше.

Британские F-35 лишены двух типов ракет, которые были предназначены для них: ракеты "воздух-воздух" с прямоточным реактивным двигателем MBDA Meteor и ракеты "воздух-земля" Spear 3. F-35 должен нести 8 Spear с дальностью поражения более 100 км. Само оружие идет с отставанием от графика: первый испытательный полет с ракетой состоится в ноябре, а дата интеграции Spear или Meteor на F-35 пока что не определена. Ее не будет до того, как офис программы Joint Strike Fighter установит пересмотренный график модернизации F-35 по проблемному Block 4. Предыдущий график был отменен в начале 2024 года. Одним из факторов является нехватка испытательных платформ, и потеря в мае прошлого года одного из новейших F-35B не улучшила положение.

Но над F-35B, единственным современным истребителем, который теперь могут использовать британские авианосцы, также нависли тучи. В новом плане морской авиации США, опубликованном в январе, сообщается, что ВМС США планируют изменить предполагаемые заказы на 73 самолета F-35B на F-35C, предназначенные для старта с катапульт и приземления на аэрофинишерах. Таким образом, после 2025 финансового года в США останется только 60 самолетов F-35B, что приведет к увеличению стоимости единицы F-35B. В текущем бюджете она уже составляет 175 миллионов долларов. А британское министерство обороны решило, что для поддержки авианосных эскадрилий ему необходимо еще 26 B, то есть всего 74 самолета.

Компания Lockheed Martin выдвинула для Великобритании радикальное предложение: переоборудовать авианосцы в конфигурацию "катапульта и аэрофинишеры" в начале 2030-х годов и закупить F-35C, а для восполнения пробела создать флот наземного базирования, состоящий либо из F-35A, либо из истребителей усовершенствованного варианта F-35 наземного базирования. Независимо от того, найдет ли эта идея поддержку в Великобритании, она не свидетельствует об уверенности в будущем F-35B.

В письменных свидетельствах нового министра ВМС США Джона Фелана прямо спросили, сколько F-35B морской пехоты не получат модернизацию Block 4, и он ответил, что "четкие требования для потенциальной модернизации Block 4" пока не определены.

F-35B существует только благодаря огромному политическому влиянию Корпуса морской пехоты США. Не секрет, что в морской авиации США мало поклонников F-35B: эта версия дорогая и не обеспечивает большого потенциала для американской оперативной группы. "Морская авиация всегда была раздражающим младшим братом, – сказал мне несколько лет назад один из авиаторов ВМС США, – но теперь его к тому же дорого содержать".

Уменьшение поддержки F-35B и высокая стоимость альтернативных вариантов – не самые радостные новости для британских авианосных сил.

Об авторе

Билл Свитмэн – ветеран, удостоенный наград журналист, директор компании в аэрокосмической отрасли.