Бьет оккупантов за двоих: пилот Су-25 рассказал, как его сбила ракета РФ и самую большую потерю в жизни

Указом Президента Украины от 8 мая 2025 года присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" 50-летнему Игорю Пархоменко, пилоту Су-25. Его старший сын Сергей — тоже Герой Украины. Он погиб, защищая украинское небо в 2022 году.

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Историю полковника Игоря Пархоменко рассказали в Аrmy Inform.

Бьет россиян за себя и за сына

25-летний старший сын Игоря Сергей Пархоменко был летчиком-штурмовиком, он погиб 14 мая 2022 года, выполняя боевое задание в Запорожской области в районе города Гуляйполе. Только через 40 дней после его смерти его отец Игорь Пархоменко снова смог сесть за штурвал. С тех пор, в каждый боевой вылет он берет с собой фотографию сына и воюет за двоих, а его коллеги после его возвращения говорят: "Взлетал за Сергея".

"Да, я сейчас летаю за двоих. Один боевой вылет делаю за погибшего сына, один — за себя", — говорит полковник.

Игорь Пархоменко получил звание Герой Украины

У Игоря еще есть младший сын Никита, который также сейчас защищает украинское небо.

С 2014 года воевал на Донбассе

Для полковника Пархоменко война началась в 2014 году. К тому времени он почти 20 лет прослужил в бригаде тактической авиации. В свое время он окончил Харьковское высшее военное авиационное училище и прошел путь от старшего летчика до заместителя командира бригады. Его сын Сергей пришел в его бригаду в 2019 году после окончания Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, а Игорь перевелся на факультет ХНУВСа старшим инспектором-летчиком.

"Сын остался служить в бригаде, а я через 26 лет службы перешел из бригады в ХНУВС, на факультет, который находится в Николаеве. Я остался на своих же Су-25-х, при полетах. Были предложения от командования перевестись на более высокие должности, но я не представляю службу там, где нет кабины самолета. Поэтому остался при аэродроме, продолжал выполнять полеты в одном небе с сыном как летчик-инструктор, выполняя обязанности инструктора по подготовке курсантского состава и летного состава бригады", — рассказал Игорь Пархоменко.

Пилот, Герой Украины Игорь Пархоменко

Он вспоминает, что в 2014 году начал выполнять боевые задачи на Донбассе, а во время 24 боевого вылета его самолет сбила ракета с территории России, из установки "Панцирь 1-С". Игорь выжил, спустился на парашюте, через 6 дней его вывели бойцы спецназа. С 5 сентября 2014 года авиация прекратила активную работу по целям.

В феврале 2022 года он не был задействован в выводе техники в отличие от его сына и очень переживал за него. Говорит, что тот справился на 5 баллов, потому что их бригада не потеряла ни одного самолета.

"Помню, как, выполняя обязанности старшего оперативной группы, на одном из оперативных аэродромов должен был отправить пару на боевое задание. И должен был принять решение, кого отправить. Я вел себя не как командир, а скорее, как просто товарищ. Пришел в комнату и спросил: "Ребята, кто полетит?" На что мой сын вызвался мгновенно. Это были первые числа марта 2022 года", — рассказал он.

Герой Украины Сергей Пархоменко

Игорь Пархоменко признается, что в тот момент не знал как реагировать, но старался не подавать вида. У него был опытный ведущий, старший товарищ, но ситуативно сложилось так, что ведущим на это боевое задание стал Сергей.

"Потом сына перебросили на другую точку, он воевал, а я служил как летчик-инструктор. Сергей со мной часто и долго разговаривал по телефону, я понимал, что ему нужно выговариваться. Знал, где у него напряжение, видел, как он переживал, когда был на грани срыва. К тому же в те дни у него родился сын, которого он так никогда и не увидел", — рассказывает военный.

Игорь Пархоменко с внуком, которого так никогда и не увидел его сын

В бой пошли одни молодые

Впоследствии они начали летать с сыном в одной эскадрилье. Он говорит, что они никогда не летали в паре, потому что как возвращаться другому, если кого-то одного собьют.

"В том своем последнем боевом вылете Сергей был ведомым в паре со своим однокашником, Алексеем. Два однокашника — молодые ребята, на долю которых выпала война", — говорит летчик.

Капитан Сергей Пархоменко погиб, когда ему было 25 лет. В целом он совершил 38 боевых вылетов. После 28-го его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени. Отец сел за штурвал через 40 дней после гибели сына.

Сергей Пархоменко погиб в мае 2022 года

"Как мне сказали, должен научиться летать теперь со своей болью. Я научился и вернулся на аэродром выполнять боевые задачи рядом с такими же летчиками, как мой сын. Они все по возрасту почти одинаковые, но очень быстро выросли все эти ребята, сильно изменились, на моих глазах стали настоящими мужчинами. Как в известном фильме "В бой идут самые "старые" — молодые ребята быстро взрослеют, но в нашем реальном "фильме" в бой пошли почти одни молодые", — рассказывает Игорь Пархоменко.

Он добавил, что все они по возрасту его дети и поэтому он не может их покинуть.

Чем больше я летаю, тем меньше летают они.

Он говорит, что иногда у него случаются два боевых вылета в день, но их немного и признается, что имеет принцип в работе — "чем больше я летаю, тем меньше летают они, молодежь нужно сохранить по максимуму".

Между тем в коллективе не боятся рисков и даже обижаются, если кто-то летит вне очереди.

"Я тогда так сказал: "Сын, ты для меня не погиб, ты жив, ты будешь летать и будешь в боевой семье продолжать выполнять задания. Если я делаю в день один вылет, — это твой. Если в этот день я делаю второй, то это уже за себя". Для меня важно учитывать "сыновние" полеты, свои я не считаю. У меня постоянно его фото в планшете. Поэтому в полете мы всегда вместе, он мой ангел-хранитель", — говорит пилот.

Поэтому на сегодня у Героя Украины, капитана Сергея Пархоменко уже 197 боевых вылетов...

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинскому пилоту Алексею Месю, который погиб в катастрофе F-16, звание Героя Украины.