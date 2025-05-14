В Подмосковье нарисовали, а потом срочно закрасили мурал с бойцом "Азова" (фото)

Мурал в Дзержинском столи почти два миллиона рублей, но его пришлось закрасить после скандала. А художник пояснил, что изображение якобы сгенерировал ИИ, что оказалось неправдой.

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Об этом пишет росСМИ "ИА Регнум".

Накануне 9 мая в подмосковном городе Дзержинском разгорелся скандал. На местной многоэтажке появился мурал якобы изображающий солдата российской армии. Но оказалось, что он копирует изображение солдата ВСУ с плаката 6-го батальона бриагды "Азов", которое уже довольно давно циркулирует в соцсетях. Также этот снимок использовало ГУР.

Солдат ВСУ изначально появился на плакатах бригады "Азов" Фото: Соцсети

Оказалось, что еще 10 апреля администрация подмосковного Дзержинского объявила тендер на создание трех муралов с "патриотическими изображениями" на фасадах домов.

Солдат ВСУ "позировал" для ГУР Фото: Соцсети

Начальная стоимость закупки была 3,6 млн рублей, но в итоге тендер достался компании российского художника Павла Щеклеина за 1,6 млн рублей. Щеклеин рисовал муралы в частности в разрушенном российской армией Мариуполе.

После скандала мурал "попытались" исправить, дорисовав российский флаг, но жителей Дзержинского это не удовлетворило, так что в итоге граффити закрасили.

"Солдат ВСУ" неожиданно появился в Подмосковье Фото: Соцсети

Щеклеин попытался оправдаться, заявив, что не пытался копировать изображение украинского бойца, а эскиз одобрили в администрации Дзержинского.

Потом он заявил, что его и вовсе создал ИИ.

"Этот человек не настоящий. Его придумал робот. Изображение, которое мы нарисовали на фасаде дома, сделано искусственным интеллектом. Мы вместе с администрацией выбрали этот рисунок. Но жители стали писать, что это якобы солдат ВСУ. Мы тогда нарисовали флаг России у него на форме, но возмущения не прекращались и было принято решение закрасить рисунок. Хотя мы и не знали, что ВСУ используют это изображение солдата", - рассказал Павел Щеклеин.

Что нарисуют вместо скандального мурала – художник еще не придумал.

Но оказалось, что Павел Щеклеин соврал. Фото не сгенерировано ИИ. Оно продается на популярном фотостоке за 99 центов для подписчиков. Автор сообщил в описании к фотосету, что это "студийный снимок современного солдата в камуфляжной форме на фоне темной стены".

Напомним, это не первый раз, когда в РФ используют фото из интернета для изображений ветеранов к 9 мая. Так, в 2015 году в поселке Сумкино "защитником Отечества" сделали Вернера Гольдберга, который в свое время изображал "идеального солдата Вермахта".