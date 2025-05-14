У Підмосков'ї намалювали, а потім терміново зафарбували мурал із бійцем "Азова" (фото)
Мурал у Дзержинському коштував майже два мільйони рублів, але його довелося зафарбувати після скандалу. А художник пояснив, що зображення нібито згенерував ШІ, що виявилося неправдою.
Про це пише росЗМІ "ИА Регнум".
Напередодні 9 травня в підмосковному місті Дзержинському розгорівся скандал. На місцевій багатоповерхівці з'явився мурал, який нібито зображує солдата російської армії. Але виявилося, що він копіює зображення солдата ЗСУ з плаката 6-го батальйону бриагди "Азов", яке вже досить давно циркулює в соцмережах. Також цей знімок використовувало ГУР.
Виявилося, що ще 10 квітня адміністрація підмосковного Дзержинського оголосила тендер на створення трьох муралів із "патріотичними зображеннями" на фасадах будинків.
Початкова вартість закупівлі була 3,6 млн рублів, але в підсумку тендер дістався компанії російського художника Павла Щеклеїна за 1,6 млн рублів. Щеклеїн малював мурали зокрема в зруйнованому російською армією Маріуполі.
Після скандалу мурал "спробували" виправити, домалювавши російський прапор, але жителів Дзержинського це не задовольнило, тож зрештою графіті зафарбували.
Щеклеїн спробував виправдатися, заявивши, що не намагався копіювати зображення українського бійця, а ескіз схвалили в адміністрації Дзержинського.
Потім він заявив, що його і зовсім створив ШІ.
"Ця людина не справжня. Її придумав робот. Зображення, яке ми намалювали на фасаді будинку, зроблене штучним інтелектом. Ми разом з адміністрацією вибрали цей малюнок. Але жителі почали писати, що це нібито солдат ЗСУ. Ми тоді намалювали прапор Росії в нього на формі, але обурення не припинялися і було ухвалено рішення зафарбувати малюнок. Хоча ми й не знали, що ЗСУ використовують це зображення солдата", — розповів Павло Щеклеїн.
Що намалюють замість скандального муралу — художник ще не вигадав.
Але виявилося, що Павло Щеклеїн збрехав. Фото не згенероване ШІ. Воно продається на популярному фотостоці за 99 центів для підписників. Автор повідомив в описі до фотосету, що це "студійний знімок сучасного солдата в камуфляжній формі на тлі темної стіни".
Нагадаємо, це не вперше, коли в РФ використовують фото з інтернету для зображень ветеранів до 9 травня. Так, 2015 року в селищі Сумкине "захисником Вітчизни" зробили Вернера Гольдберга, який свого часу зображував "ідеального солдата Вермахту".