У Підмосков'ї намалювали, а потім терміново зафарбували мурал із бійцем "Азова" (фото)

Мурал у Дзержинському коштував майже два мільйони рублів, але його довелося зафарбувати після скандалу. А художник пояснив, що зображення нібито згенерував ШІ, що виявилося неправдою.

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Про це пише росЗМІ "ИА Регнум".

Напередодні 9 травня в підмосковному місті Дзержинському розгорівся скандал. На місцевій багатоповерхівці з'явився мурал, який нібито зображує солдата російської армії. Але виявилося, що він копіює зображення солдата ЗСУ з плаката 6-го батальйону бриагди "Азов", яке вже досить давно циркулює в соцмережах. Також цей знімок використовувало ГУР.

Солдат ЗСУ спочатку з'явився на плакатах бригади "Азов" Фото: Соцсети

Виявилося, що ще 10 квітня адміністрація підмосковного Дзержинського оголосила тендер на створення трьох муралів із "патріотичними зображеннями" на фасадах будинків.

Солдат ЗСУ "позував" для ГУР Фото: Соцсети

Початкова вартість закупівлі була 3,6 млн рублів, але в підсумку тендер дістався компанії російського художника Павла Щеклеїна за 1,6 млн рублів. Щеклеїн малював мурали зокрема в зруйнованому російською армією Маріуполі.

Після скандалу мурал "спробували" виправити, домалювавши російський прапор, але жителів Дзержинського це не задовольнило, тож зрештою графіті зафарбували.

"Солдат ЗСУ" несподівано з'явився в Підмосков'ї Фото: Соцсети

Щеклеїн спробував виправдатися, заявивши, що не намагався копіювати зображення українського бійця, а ескіз схвалили в адміністрації Дзержинського.

Потім він заявив, що його і зовсім створив ШІ.

"Ця людина не справжня. Її придумав робот. Зображення, яке ми намалювали на фасаді будинку, зроблене штучним інтелектом. Ми разом з адміністрацією вибрали цей малюнок. Але жителі почали писати, що це нібито солдат ЗСУ. Ми тоді намалювали прапор Росії в нього на формі, але обурення не припинялися і було ухвалено рішення зафарбувати малюнок. Хоча ми й не знали, що ЗСУ використовують це зображення солдата", — розповів Павло Щеклеїн.

Що намалюють замість скандального муралу — художник ще не вигадав.

Але виявилося, що Павло Щеклеїн збрехав. Фото не згенероване ШІ. Воно продається на популярному фотостоці за 99 центів для підписників. Автор повідомив в описі до фотосету, що це "студійний знімок сучасного солдата в камуфляжній формі на тлі темної стіни".

Нагадаємо, це не вперше, коли в РФ використовують фото з інтернету для зображень ветеранів до 9 травня. Так, 2015 року в селищі Сумкине "захисником Вітчизни" зробили Вернера Гольдберга, який свого часу зображував "ідеального солдата Вермахту".