Конфискация имущества за неуплату штрафов за нарушение мобилизации: что могут забрать, а что нет

Нарушение мобилизационных правил, в частности, неявка в ТЦК и СП и несвоевременное обновление военно-учетных данных грозит получением штрафа, а его неуплата может привести к конфискации имущества неплательщика.

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О том, что из личного имущества граждан могут изъять в качестве штрафа, о самой процедуре и ее противоречивых аспектах пишет издание Аптісог.foundation.

Юридическая основа

Основой для усиления ответственности за нарушение мобилизационных правил является Закон Украины №3696-IX, который вступил в силу 19 мая 2024 года (Закон №3696-IX). Он внес изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Уголовный кодекс, увеличив штрафы за нарушение мобилизационных правил. Например:

Статья 210 Нарушение правил воинского учета предусматривает штраф 3,400-25,500 гривен

Статья 210-1 Нарушение законодательства о мобилизации предусматривает штраф 5,100-59,500 гривен.

Если штраф не уплачен в течение 15 дней, сумма удваивается, а дело передается в исполнительную службу. Та в свою очередь блокирует счета нарушителя, взимает сумму штрафа в двойном размере и дополнительно начисляет расходы на учет правонарушений, определенные Кабмином.

Взыскание прежде всего осуществляется как в национальной, так и в иностранной валюте, включая средства на банковских и других финансовых счетах должника. Если таких средств нет, взыскание осуществляется на другое имущество, за исключением того, на которое законом запрещено накладывать арест.

Как проходит процедура конфискации

Согласно статье 307 КУоАП, штраф необходимо оплатить в течение 15 дней после получения постановления. Если этого не сделать, исполнительная служба:

Блокирует банковские счета должника.

В случае недостаточности средств арестовывает другое имущество, такое как автомобили, недвижимость или бытовые вещи.

Удваивает сумму штрафа и добавляет расходы на производство.

В Постановлении есть исключения, какое именно имущество не подлежит конфискации. Сюда входят предметы ежедневного потребления (посуда, одежда, детские вещи), медицинские средства, отдельная мебель — одна кровать на человека и один стол на семью), один холодильник, телевизор, компьютер. Кроме этого не могут конфисковать жилье и земельный участок гражданина, если они у него единственные и долг не превышает 20 минимальных зарплат. В случае совместной собственности арестуют лишь долю должника.

Кто и как может передать конфискованное имущество ВСУ

Конфискованное у должников имущество могут передать на нужды Вооруженных сил Украины согласно Закону "О правовом режиме военного положения". Соответствующее решение должна принять местная военная администрация — все изъятое имущество передается ВСУ на безвозмездной основе, в том числе автомобили. Это позволяет армии получать ресурсы, необходимые для обороны.

Недостатки и юридические вызовы

Юристы считают, что меры по конфискации имущества могут иметь негативное влияние на семьи, которые теряют жилье или транспорт. Это особенно проблематично для малообеспеченных граждан, которые могут не иметь возможности оплатить штрафы. Такие действия могут вызвать социальное напряжение и недоверие к власти. Кроме этого Конституция Украины гарантирует право на собственность, и конфискация имущества может быть обжалована в суде. На обжалование постановления ТЦК в суде у граждан есть 10 дней. Также ошибки в документах или необоснованные обвинения могут привести к несправедливым арестам.

Заключение

Конфискация имущества за неуплату штрафов за нарушение мобилизационных правил является суровой, но необходимой мерой в военное время. Она обеспечивает взыскание штрафов и поддерживает ВСУ, но требует прозрачности и защиты прав граждан. Во избежание потери имущества важно своевременно платить штрафы и знать свои права, включая возможность обжалования решений.

Напомним, что блокировка счетов граждан за неуплату штрафов происходит в соответствии с исполнительным производством после вынесения постановления об админправонарушении, если выписанный штраф не уплачен в установленные сроки.