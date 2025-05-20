Без помощи США: Италия и Великобритания проводят учения в Средиземном море

Итальянский авианосец ITS Cavour и британский HMS Prince of Wales встретились в Средиземном море для проведения совместных учений, с целью повысить оперативную совместимость между двумя ВМФ и укрепить систему сдерживания НАТО. Для участия в учениях не приглашали США, чтобы продемонстрировать возможности Европы защитить себя без помощи Соединенных Штатов.

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Об этом пишет издание the National Interest в статье "Великобритания и Италия проводят военно-морские учения в Средиземном море — без Америки", которую перевел Фокус.

Британский корабль HMS Prince of Wales отправился в кругосветное путешествие, в ходе которого он побывает в самых "горячих" регионах мира.

В последнее время ведется много разговоров о способности Европы защитить себя без помощи Соединенных Штатов. США – краеугольный камень НАТО, без сомнения являющийся важнейшим членом трансатлантического альянса. Однако европейские члены НАТО также обладают мощным потенциалом. И нет лучшего способа продемонстрировать эти возможности, чем объединение сил двух авианосных боевых групп.

Авианосец ВМС Италии Cavour Фото: Dvids

Море военных кораблей в европейской части НАТО

На этой неделе итальянский авианосец ITS Cavour и британский HMS Prince of Wales встретились в Средиземном море для проведения недельных учений, призванных повысить оперативную совместимость между двумя военно-морскими флотами и укрепить систему сдерживания НАТО. Общая численность двух авианосных боевых групп впечатляет: 21 надводный боевой корабль, 3 подводные лодки, 41 истребитель, 19 вертолетов, 10 патрульных самолетов и более 8 тысяч моряков и морских пехотинцев.

ITS Cavour – флагман итальянского флота и его единственный авианосец. HMS Prince of Wales – нынешний флагман британского Королевского флота, хотя он и делит эту роль со своим родственником, HMS Queen Elizabeth.

"Совместная работа с союзниками имеет решающее значение. Вместе мы сильнее, поэтому мы упорно работаем над тем, чтобы наши совместные операции проходили гладко", – заявил в пресс-релизе капитан Колин МакГэннити, командующий авиакрылом в составе авианосной ударной группы Великобритании.

Британский королевский флот Фото: Royal Navy

В ходе учений две авианосные боевые группы отрабатывали различные задачи, включая противолодочные операции, борьбу с надводными средствами, превосходство в воздухе и операции по борьбе с беспилотниками. Оба авианосца – ITS Cavour и HMS Prince of Wales – оснащены стелс-истребителями F-35 Lightning II. Поскольку оба авианосца спроектированы с рампой в конце палубы, они используют версию "B" F-35, которая может взлетать с коротких взлетно-посадочных полос и приземляться вертикально.

Корабль HMS Prince of Wales отправился в кругосветное путешествие

Корабль HMS Prince of Wales отправился в кругосветное путешествие, в ходе которого он пройдет через некоторые из самых "горячих" регионов мира, включая Красное море, где хуситы атакуют коммерческое судоходство, Индийский океан, где напряженность между Пакистаном и Индией как никогда высока, и Тихий океан, где агрессивность Китая вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море стала уже привычным явлением.

"Цель – подтвердить приверженность Великобритании безопасности Средиземноморья и Индо-Тихоокеанского региона, укрепить коллективную решимость наших союзников и продемонстрировать возможности британской торговли и промышленности", – говорится в заявлении Королевского флота.

Королевский флот переживает череду быстрых перемен. Только на этой неделе правительство Великобритании назначило нового первого морского лорда (главу ВМФ и всех Военно-морских сил Великобритании), генерала сэра Гвина Дженкинса, после того как его предшественник, адмирал сэр Бен Ки, был снят с должности из-за обвинений в неподобающем поведении. Это первый случай за почти 500 лет, когда самый старший офицер Королевского флота был отстранен от своих обязанностей за неподобающее поведение.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу – опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.