Без допомоги США: Італія та Велика Британія проводять навчання в Середземному морі

Італійський авіаносець ITS Cavour і британський HMS Prince of Wales зустрілися в Середземному морі для проведення спільних навчань, з метою підвищити оперативну сумісність між двома ВМФ і зміцнити систему стримування НАТО. Для участі в навчаннях не запрошували США, щоб продемонструвати можливості Європи захистити себе без допомоги Сполучених Штатів.

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Про це пише видання the National Interest у статті "Велика Британія та Італія проводять військово-морські навчання в Середземному морі — без Америки", яку переклав Фокус.

Британський корабель HMS Prince of Wales вирушив у навколосвітню подорож, під час якої він побуває в найбільш "гарячих" регіонах світу.

Останнім часом ведеться багато розмов про здатність Європи захистити себе без допомоги Сполучених Штатів. США — наріжний камінь НАТО, без сумніву є найважливішим членом трансатлантичного альянсу. Однак європейські члени НАТО також мають потужний потенціал. І немає кращого способу продемонструвати ці можливості, ніж об'єднання сил двох авіаносних бойових груп.

Авіаносець ВМС Італії Cavour Фото: Dvids

Море військових кораблів у європейській частині НАТО

Цього тижня італійський авіаносець ITS Cavour і британський HMS Prince of Wales зустрілися в Середземному морі для проведення тижневих навчань, покликаних підвищити оперативну сумісність між двома військово-морськими флотами і зміцнити систему стримування НАТО. Загальна чисельність двох авіаносних бойових груп вражає: 21 надводний бойовий корабель, 3 підводні човни, 41 винищувач, 19 гелікоптерів, 10 патрульних літаків і понад 8 тисяч моряків і морських піхотинців.

ITS Cavour — флагман італійського флоту і його єдиний авіаносець. HMS Prince of Wales — нинішній флагман британського Королівського флоту, хоча він і ділить цю роль зі своїм родичем, HMS Queen Elizabeth.

"Спільна робота з союзниками має вирішальне значення. Разом ми сильніші, тому ми наполегливо працюємо над тим, щоб наші спільні операції проходили гладко", — заявив у пресрелізі капітан Колін МакГенніті, командувач авіакрила у складі авіаносної ударної групи Великої Британії.

Британський королівський флот Фото: Royal Navy

Під час навчань дві авіаносні бойові групи відпрацьовували різні завдання, включно з протичовновими операціями, боротьбою з надводними засобами, перевагою в повітрі та операціями з боротьби з безпілотниками. Обидва авіаносці — ITS Cavour і HMS Prince of Wales — оснащені стелс-винищувачами F-35 Lightning II. Оскільки обидва авіаносці спроектовані з рампою наприкінці палуби, вони використовують версію "B" F-35, яка може злітати з коротких злітно-посадкових смуг і приземлятися вертикально.

Корабель HMS Prince of Wales вирушив у навколосвітню подорож

Корабель HMS Prince of Wales вирушив у навколосвітню подорож, під час якої він пройде через деякі з "найгарячіших" регіонів світу, включно з Червоним морем, де хусити атакують комерційне судноплавство, Індійським океаном, де напруженість між Пакистаном та Індією як ніколи висока, і Тихим океаном, де агресивність Китаю навколо Тайваню та в Південно-Китайському морі стала вже звичним явищем.

"Мета — підтвердити прихильність Великої Британії безпеці Середземномор'я та Індо-Тихоокеанського регіону, зміцнити колективну рішучість наших союзників і продемонструвати можливості британської торгівлі та промисловості", — йдеться в заяві Королівського флоту.

Королівський флот переживає низку швидких змін. Тільки цього тижня уряд Великої Британії призначив нового першого морського лорда (главу ВМФ і всіх Військово-морських сил Великої Британії), генерала сера Гвіна Дженкінса, після того, як його попередника, адмірала сера Бена Кі, було знято з посади через звинувачення в неналежній поведінці. Це перший випадок за майже 500 років, коли найстаршого офіцера Королівського флоту відсторонили від його обов'язків за неналежну поведінку.

Про автора

Ставрос Атламазоглу — досвідчений журналіст, який пише на теми оборони і спеціалізується на спеціальних операціях, а також ветеран грецької армії (служив у 575-му батальйоні морської піхоти і штабі армії). Він отримав ступінь бакалавра в Університеті Джона Гопкінса і ступінь магістра в Школі перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса (SAIS). Публікувався в журналах Business Insider, Sandboxx і SOFREP.