США движутся к войне с Китаем за Тайвань: сценарии развития ситуации

Военные аналитики полагают, что Китай может вторгнуться на Тайвань уже в 2027 году. Тайвань надеется, что в бой вступят США. Варгеймы указывают на дорогостоящие боевые действия и большие потери, включая вероятность ядерной войны.

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Об этом говорится в статье издания The National Interest "США движутся к войне с Китаем за Тайвань", которую перевел Фокус.

Китай может вторгнуться на Тайвань уже в 2027 году

Тайвань наконец-то стал серьезнее относиться к своей обороне, продлив срок призыва до года и увеличив оборонный бюджет для закупки новых военных средств, включая беспилотники и противокорабельные ракеты. Тайвань переходит от привычного внимания к тяжелым вооружениям и традиционным методам ведения войны к более асимметричным, "дикобразным" стратегиям обороны.

Удастся ли все это сделать вовремя, пока неясно. Военные аналитики опасаются, что Китай может вторгнуться на Тайвань уже в 2027 году. Тайвань надеется и ожидает, что в бой вступят Соединенные Штаты. Варгеймы указывают на дорогостоящие боевые действия и большие потери, включая призрак эскалации ядерной войны.

Главный вопрос заключается в том, будут ли Соединенные Штаты защищать Тайвань или нет. Эксперты в области внешней политики призывают Соединенные Штаты защищать Тайвань, к чему готовится INDOPACOM в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, который требует соответствующего планирования на случай непредвиденных обстоятельств.

Президент Байден несколько раз публично заявлял, что Соединенные Штаты будут защищать остров в случае нападения Китая. Согласно Разделу 2 Статьи II Конституции, президент как главнокомандующий обладает правом отдавать приказы о применении военной силы, особенно в ответ на нападение. Однако этих исполнительных полномочий недостаточно, чтобы наделить президента односторонним правом объявить об оборонительном союзе с Тайванем без дальнейшего участия Конгресса, как того требует не только Конституция, но и Закон о военных полномочиях.

Президент Байден несколько раз заявлял, что США будут защищать Тайвань в случае нападения Китая. Фото: CNN

Конгресс США не принимал резолюций, призывающих к обороне Тайваня

У Соединенных Штатов нет военного договора с Тайванем. Ни Закон об отношениях с Тайванем, ни какой-либо другой федеральный закон не обязывает Соединенные Штаты защищать Тайвань. Закон об отношениях с Тайванем лишь обязывает Соединенные Штаты "сохранять способность противостоять любому применению силы или других форм принуждения, которые поставят под угрозу безопасность, социальную или экономическую систему народа Тайваня".

Конгресс не принимал резолюций, призывающих к обороне Тайваня. Опросы общественного мнения неоднократно показывали, что американское большинство не поддерживает борьбу за Тайвань, предпочитая вместо этого нынешний двусмысленный статус-кво. Тем не менее, Вашингтон и Пекин по-прежнему опасно близки к войне.

Соединенные Штаты могут прийти к войне по целому ряду сценариев. Поскольку американские военные корабли и самолеты регулярно патрулируют воды вблизи Тайваня, крупный конфликт с китайскими военно-морскими силами может разразиться внезапно. Адмирал Стравидис и Эллиот Акерман написали роман о том, как один морской инцидент в Южно-Китайском море перерос в обмен ядерными ударами с Китаем. Представим, что Китай ввел карантин или блокаду Тайваня – тогда Соединенные Штаты запросто окажутся втянутыми в драку, если президент прикажет американскому флоту сопровождать торговые суда, проходящие через маршруты китайских ВМС.

Флот США Фото: Минобороны США

В случае начала войны с Китаем США придется вступить в бой с ядерной державой

Ситуация, с которой Вашингтон столкнулся на Тайване, беспрецедентна. В отличие от всех предыдущих военных конфликтов со времен Второй мировой войны, в случае начала войны с Китаем Соединенным Штатам придется вступить в бой с ядерной державой, чтобы защитить страну, с которой у Вашингтона нет никаких обязательств по обороне. Когда Соединенные Штаты вступили в войну в Корее в 1950 году, они сделали это в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Война во Вьетнаме велась в соответствии с резолюцией по Тонкинскому заливу.

Война в Персидском заливе 1990 года велась на основании принятого Конгрессом закона "О полномочиях на применение военной силы" (AUMF). Кампании в Боснии и Косово проводились под эгидой различных резолюций ООН. После событий 11 сентября 2001 года Конгресс санкционировал военное вмешательство США в Афганистан и войну с терроризмом – "Разрешение на применение военной силы". Война в Ираке велась под эгидой резолюции 2002 года о разрешении на применение военной силы против Ирака. Ни одна из этих стран не была ядерной державой.

Если Китай открывает огонь по кораблям ВМС США, президент как главнокомандующий наделяется прерогативой быстрого реагирования. Он может приказать вооруженным силам принять меры, включая возможные эскалационные удары, при условии дальнейших консультаций с Конгрессом в соответствии с положениями Закона о военных полномочиях.

Армия Китая Фото: ferra.ru

Цель США – удержать Китай от нападения на Тайвань

Взаимопонимание между Пекином и Вашингтоном по вопросу о статусе Тайваня возникло еще в 1972 году, когда было подписано Шанхайское коммюнике. Обе стороны признали, что "все китайцы по обе стороны Тайваньского пролива считают, что существует только один Китай и что Тайвань является частью Китая". После подписания коммюнике Соединенные Штаты дипломатически признали Китайскую Народную Республику и закрыли свое посольство на Тайване. Затем Конгресс принял Закон об отношениях с Тайванем, который заложил правовую основу для новых отношений Вашингтона с Тайбэем.

Соединенные Штаты оказались в щекотливом положении. Их цель – удержать Китай от нападения на Тайвань. Сигнал о готовности, пусть и расплывчатой, защитить Тайбэй способствует достижению этой цели, но должны быть определенные ограничения. Поставлять армии оружие для поддержки автономного статуса Тайваня – это одно, а заранее брать на себя обязательство вступить в войну с Китаем, если он нападет на Тайвань, – совсем другое. Конституционные полномочия президента здесь не безграничны. Заранее обещать защищать Тайбэй, основываясь только на роли президента в качестве главнокомандующего и человека, ответственного за международные отношения, – слишком тонкая юридическая тростинка. Конституция требует, чтобы американский народ также имел право голоса в этом вопросе через Конгресс.

Президент Байден перешел черту, когда неоднократно обещал, что Соединенные Штаты будут защищать Тайвань в случае нападения Китая – обещания, от которых его администрация позже отнекивалась. Соединенные Штаты имеют ратифицированные Сенатом договоры об обороне с Японией и Филиппинами. Заручиться официальной поддержкой Конгресса в войне за Тайвань будет политически сложно. Однако проблематичность получения согласия на заключение договора или предварительную законодательную поддержку Конгресса для обороны Тайваня не может служить оправданием со стороны президента для того, чтобы обойти конгресс.

Президент не может использовать свою роль главнокомандующего, чтобы втянуть американский флот в экзистенциальную войну с Китаем в результате свершившегося факта, принудить Конгресс к определенному решению и не оставить ему иного выбора, кроме как поддержать американские войска, уже втянутые во внезапно вспыхнувшие бои с НОАК. Если президент хочет взять на себя обязательство защитить Тайвань от Китая, обладающего ядерным оружием, он должен заручиться согласием законодательной ветви власти. Согласно конституционным рамкам, ему нельзя действовать в одиночку.

Об авторе

Рамон Маркс – постоянный автор сайта The National Interest, нью-йоркский юрист-международник на пенсии.