Перебрали опыт ВСУ: в Мьянме партизаны дроном сбили вертолет Ми-17 сил хунты (видео)

В Мьянме в районе Бхамо партизаны FPV-дроном с фугасной боеголовкой сбили вертолет Ми-17 сил хунты.

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Об этом сообщает издание Defence.blog.

Инцидент произошел 21 мая во время миссии по пополнению запасов вблизи Бхамо, где продолжаются ожесточенные бои между силами хунты и партизанскими группировками. Последние сбили вертолет Ми-17, принадлежащий военным Мьянмы.

Атака была осуществлена с помощью волоконно-оптического FPV-дрона, вооруженного фугасной боеголовкой.

По данным местных источников, Армия независимости Качина устроила засаду, когда правительственные войска пытались доставить припасы в окруженное 21-е военное оперативное подразделение, доступ к которому с земли был отрезан. Единственный оставшийся путь снабжения — это воздушный.

Два вертолета участвовали в логистической операции над спорной территорией. Один Ми-17 был подбит и позже разбился в соседней лесистой местности. Второй — был вынужден совершить экстренную посадку вблизи окраины Бхамо. Подтвержденных сообщений о жертвах со стороны второго вертолета нет.

"Этот удар отражает предыдущее украинское достижение, которое широко считается первым в мире, когда для сбивания вертолета в полете был использован дрон FPV", — пишет издание.

Армия независимости Качина — одна из самых боеспособных группировок сопротивления на севере Мьянмы, все больше полагается на нетрадиционные стратегии и высокоточное оружие в своей борьбе против сил хунты. Использование управляемых дронов FPV, которые управляются в режиме реального времени и способны доставлять точные, разрушительные полезные нагрузки, создало новые уязвимости для вертолетов, действующих в зонах боевых действий на низкой высоте.

Военные Мьянмы сбитие вертолета официально не комментировали. Однако визуальные доказательства и сообщения с места происшествия подтверждают уничтожение одного самолета и вынужденную посадку другого.

Напомним, что 16 августа 2024 года стало известно, что в небе над Курской областью произошло историческое событие — впервые украинский FPV-дрон поразил российский вертолет.