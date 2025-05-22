Перебрали досвід ЗСУ: в М'янмі партизани дроном збили гелікоптер Мі-17 сил хунти (відео)

В М'янмі в районі Бхамо партизани FPV-дроном з фугасною боєголовкою збили гелікоптер Мі-17 сил хунти.

Related video

Про це повідомляє видання Defence.blog.

Інцидент стався 21 травня під час місії з поповнення запасів поблизу Бхамо, де тривають запеклі бої між силами хунти та партизанськими угрупованнями. Останні збили вертоліт Мі-17, що належить військовим М'янмі.

Атака була здійснена за допомогою волоконно-оптичного FPV-дрона, озброєного фугасною боєголовкою.

За даними місцевих джерел, Армія незалежності Качина влаштувала засідку, коли урядові війська намагалися доставити припаси до оточеного 21-го військового оперативного підрозділу, доступ до якого з землі був відрізаний. Єдиний шлях постачання, що залишився, — це повітряний.

Два гелікоптери брали участь у логістичній операції над спірною територією. Один Мі-17 був підбитий і пізніше розбився в сусідній лісистій місцевості. Другий — був змушений здійснити екстрену посадку поблизу околиці Бхамо. Підтверджених повідомлень про жертви з боку другого гелікоптера немає.

"Цей удар відображає попереднє українське досягнення, яке широко вважається першим у світі, коли для збиття гелікоптера в польоті було використано дрон FPV", — пише видання.

Армія незалежності Качина — одне з найбільш боєздатних угруповань опору на півночі М'янми, дедалі більше покладається на нетрадиційні стратегії та високоточну зброю у своїй боротьбі проти сил хунти. Використання керованих дронів FPV, які керуються в режимі реального часу та здатні доставляти точні, руйнівні корисні навантаження, створило нові вразливості для гелікоптерів, які діють у зонах бойових дій на низькій висоті.

Військові М'янми збиття гелікоптера офіційно не коментували. Однак візуальні докази та повідомлення з місця події підтверджують знищення одного літака та вимушену посадку іншого.

Нагадаємо, що 16 серпня 2024 року стало відомо, що у небі над Курською областю сталася історична подія — вперше український FPV-дрон уразив російський гелікоптер.