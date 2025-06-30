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Военный Фокус

Кошмар для логистики: почему пушка "Толстый Густав" оказалась мощной, но бесполезной

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Как и многие другие оружейные разработки нацистов, орудие Gustav было фантастически дорогим и совершенно непрактичным | Фото: Вікіпедія

В конце 30-х годов прошлого века в Германии создали уникальное сверхтяжелое железнодорожное артиллерийское орудие Schwerer Gustav ("Толстый Густав"). Время подготовки орудия к стрельбе занимало от 3 дней до нескольких недель. Большинство послевоенных авторов оценили соотношение боевых возможностей артсистем сверхкрупного калибра к затраченным ресурсам как неудовлетворительное.

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Почему Schwerer Gustav не стал супероружием нацистской Германии, поясняет The National Interest в статье "Мощная пушка "Густав" нацистской Германии была кошмаром", которую перевел Фокус.

Бесполезная мощь: пушка "Толстый Густав" — супероружие нацистской Германии

Как и многие другие оружейные разработки нацистов, орудие Gustav было фантастически дорогим и совершенно непрактичным.

Адольф Гитлер и его нацистский режим — настоящие суперзлодеи Второй мировой войны. Но их технологии были на две головы выше всего, что удавалось создать союзникам на протяжении большей части войны.

В каком-то смысле технологическое превосходство нацистов подчеркивало их злодейство. Например, железнодорожное орудие Schwerer Gustav — это инновация, которую могла придумать только обезумевшая от власти империя. Тем не менее, оно остается одним из самых амбициозных и устрашающих военно-инженерных подвигов в истории.

История пушки "Толстый Густав"

Разработанный немецкой оружейной компанией Krupp, этот колосс предназначался для уничтожения хорошо укрепленных целей, олицетворяя собой одержимость Третьего рейха технологическим превосходством и подавляющей огневой мощью.

Как и многие другие оружейные разработки нацистов, "Густав" был фантастически дорогим и совершенно непрактичным. Орудие имело ограниченное боевое применение и в конце концов устарело из-за стремительного развития технологий, усовершенствованных в ходе интенсивных боев Второй мировой войны.

Одержимость Германии огромными пушками возникла еще до режима Адольфа Гитлера. В последние дни Первой мировой войны Германская империя построила огромную "Парижскую пушку", которая использовалась для обстрела Парижа с расстояния 120 километров. Это орудие было неточным и непрактичным и не смогло существенно повлиять на ход войны. Но идея массивного орудия как военного и в то же время психологического оружия осталась. В конце 1930-х годов, когда нацистская Германия начала готовиться к новой завоевательной войне в Европе, немецкое верховное командование предвидело необходимость прорыва сильно укрепленных оборонительных сооружений, таких как линия Мажино во Франции — продуманная серия бетонных бункеров и оборонительных сооружений вдоль границы с Германией. Так компания Krupp получила заказ на разработку сверхтяжелой артиллерийской установки, способной разрушать самые прочные укрепления.

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Пушка "Толстый Густав" (Schwerer Gustav)
Фото: Википедия

Названный в честь Густава Круппа, главы семьи и компании, Schwerer Gustav задумывался как орудие беспрецедентной разрушительной мощи. Разработка началась в 1937 году. Проект был обусловлен одержимостью Адольфа Гитлера идеей создания массивного, внушающего благоговение оружия, которое могло бы устрашать врагов и символизировать господство Германии.

Орудие было разработано для стрельбы огромными снарядами на большие расстояния, нацеливаясь на укрепления, которые обычная артиллерия не могла пробить. Изначально целью орудия была линия Мажино; немцы полагали, что для захвата Франции им придется пройти через эти массивные укрепления, и только огромное артиллерийское орудие поможет им стереть передовые оборонительные сооружения.

Однако к моменту завершения строительства "Густава" в 1941 году это назначение стало неактуальным. Немецкий вермахт обошел линию Мажино во время вторжения во Францию в 1940 году, что сделало орудие практически неактуальным. Тем не менее, орудие нашло вторую жизнь на Восточном фронте, где оно было развернуто против советских укреплений во время осады Севастополя в 1942 году.

Gustav был настоящим кошмаром с точки зрения логистики. Он весил около 1350 тонн и был более 47 метров в высоту, а для его обслуживания требовалось около двух тысяч человек. Его ствол был способен стрелять 31,5-дюймовыми снарядами весом до семи тонн. Снаряды летели на расстояние до 47 км и обеспечивали впечатляющую взрывную мощь. Фугасные снаряды орудия были рассчитаны на пробитие толстого бетона и стали, а бронебойные снаряды могли разрушать глубоко заглубленные бункеры.

Орудие Gustav — огромная трата ресурсов

Gustav устанавливался на специально разработанном железнодорожном лафете, поскольку его огромный вес и размеры не позволяли перевозить его автомобильным или обычным транспортом. Для поддержки огромного корпуса орудия требовались два параллельных пути, сборка и разборка которых длились неделями. Для этого обычно использовались краны и специальное оборудование; соответственно, орудие постоянно сопровождали зенитные батареи и вспомогательные поезда с боеприпасами.

Все это подчеркивает непрактичность орудия, поскольку оно постоянно требовало ресурсов и рабочей силы, которые могли быть направлены на более универсальное и эффективное оружие. Тем не менее, орудие Gustav стало триумфом инженерной мысли, раздвинув границы возможного в артиллерийской конструкции. Его способность стрелять массивными снарядами на большие расстояния продемонстрировала изобретательность и промышленный потенциал военной машины нацистской Германии.

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Супер-пушка нацистской Германии Schwerer Gustav

Это орудие было выдающимся, пусть и несовершенным, достижением военно-инженерной мысли. Колоссальные размеры, разрушительная огневая мощь и сложная логистика сделали его уникальным оружием. Но ограниченное боевое применение и непрактичность "Густава" еще раз доказывают, как трудно воплотить амбициозные замыслы в эффективное оружие и средства ведения войны. Являясь одновременно технологическим чудом и героем поучительной истории, Schwerer Gustav преподает ценные уроки о балансе между инновационностью и практичностью в условиях войны. Его наследие не только останется в анналах военной истории, но и станет свидетельством стремления человека расширить границы возможного даже перед лицом непреодолимых препятствий.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.