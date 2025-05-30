"У нас все за совесть": командир 3-го АК Билецкий рассказал, после какой операции кричал на подчиненных

Командир Третьего Армейского Корпуса ВСУ Андрей Билецкий считает, что кричать командирам на подчиненных нельзя, поскольку это нервирует людей и выбивает их из колеи.

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Об этом он рассказал в интервью ОТДУШИВДУШУ.

"Все люди, которые со мной работали знают, что по боевым делам я голос вообще не повышаю. Ты нервируешь людей, вводишь их в панику, или в депрессию. Я не люблю "тупьож" и "пофигизм" к некоторым вещам, но не о боевых. У нас все за совесть. У нас нет "пофигизма" на боевых, может быть на этапе подготовки, или логистики, но не на боевых. И не надо кричать, потому что это суперконтрпродуктивно", — говорит Андрей Билецки.

Он отметил, что у каждого командира свое видение и нельзя наседать на людей, лишая их самостоятельности. Стоит обсуждать, выслушивать мнения и прислушиваться к подчиненным.

"Я могу рубить с плеча в тех случаях, которые являются триггерами — они связаны с корпоративностью, лояльностью в коллективе, человеческой порядочностью, тогда я могу иногда принимать решения не необдуманные, но резковатые", — признался Билецкий.

Напомним, что Андрей Билецкий Андрей Билецкий назвал первые задачи на посту командира новосозданного Третьего армейского корпуса (ранее 3 штурмовой бригады).