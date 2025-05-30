"У нас всі за совість": командир 3-го АК Білецький розповів, після якої операції кричав на підлеглих

Командир Третього Армійського Корпусу ЗСУ Андрій Білецький вважає, що кричати командирам на підлеглих не можна, оскільки це нервує людей і вибиває їх з колії.

Related video

Про це він розповів в інтерв'ю ВІДДУШІВДУШУ.

"Всі люди, які зі мною працювали знають, що по бойових справах я голос взагалі не підвищую. Ти нервуєш людей, вводиш їх в паніку, або в депресію. Я не люблю "тупьож" і "пофігізм" до деяких речей, але не про бойові. У нас усі за совість. У нас немає "пофігізму" на бойових, може бути на етапі підготовки, чи логістики, але не на бойових. І не треба кричати, бо це суперконтрпродуктивно", — говорить Андрій Білецьки.

Він зауважив, що у кожного командира своє бачення і не можна насідати на людей, позбавляючи їх самостійності. Варто обговорювати, вислуховувати думки та дослухатися до підлеглих.

"Я можу рубати з плеча в тих випадках, які є тригерами — вони пов'язані з корпоративністю, лояльністю в колективі, людською порядністю, тоді я можу іноді ухвалювати рішення не необдумані, але різкуваті", — зізнався Білецький.

Нагадаємо, що Андрій Білецький Андрій Білецький назвав перші задачі на посаді командира новоствореного Третього армійського корпусу (раніше 3 штурмової бригади).