Уже не тот, что раньше: почему MQ-9 Reaper отстает от новых моделей БПЛА и становится уязвимее для ПВО

Один из лучших беспилотников США — разведывательно-ударный модульный БПЛА MQ-1 Predator становится уязвимым для средств ПВО. Если даже относительно отсталые в технологическом плане хуситы могут сбивать дроны Reaper, эти БПЛА представляются все более уязвимыми в условиях боевых действий.

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Об этом говорится в статье издания Nationsl Interest "MQ-9 Reaper уже не тот монстр, что раньше", которую перевел Фокус.

На сегодняшний день MQ-9 Reaper все больше отстает от новых моделей дронов и становится уязвимее для наземных средств ПВО.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) GA-ASI MQ-9 Reaper — первый ударно-разведывательный БПЛА, предназначенный для выполнения как высотных разведывательных полетов, так и точных ударов. Невероятный для своего времени MQ-9 впервые поднялся в воздух в 2001 году и был принят на вооружение в 2007 году. Более крупный, быстрый и лучше вооруженный, чем беспилотник GA MQ-1 Predator, Reaper представляет собой зрелую стадию развития ударных БПЛА и способен выполнять длительные миссии, дистанционное наведение на цель и серьезные разведывательные операции.

Тем не менее, MQ-9 является лишь переходным этапом к более совершенным системам БПЛА, которые будут разработаны для работы в полностью автономном режиме и/или в режиме стелс. Система Reaper теряет актуальность, особенно из-за того, что она рассчитана на противодействие устаревшим средствам ПВО.

Дрон MQ-9 Reaper Фото: ВВС США

Технические характеристики MQ-9 Reaper

Способный проводить как разведывательные, так и ударные операции, Reaper может быть оснащен полезной нагрузкой в зависимости от требований миссии. Стандартная грузоподъемность Reaper составляет более 1,7 тонн. В качестве вооружения дрон может нести до четырех ракет AGM-114 Hellfire и двух 226-килограммовых бомб GBU-12 Paveway II с лазерным наведением. Его сенсорное оборудование включает в себя электрооптические/инфракрасные (EO/IR) камеры, многорежимные радары Lynx, радары морского наблюдения, средства радиотехнической разведки (ESM) и лазерные целеуказатели. Оборудование связи Reaper представлено даталинками C-Band Line-of-Sight (LOS_ и Ku-Band Beyond Line-of-Sight (BLOS) SATCOM для дистанционного управления.

Размах крыльев Reaper составляет более 20 метров, а длина — почти 11 метров Такое соотношение характерно для многих разведывательных дронов, обеспечивая большую топливную эффективность и высокий коэффициент планирования. Для сравнения: размах крыльев F-22 Raptor составляет всего 13,4 м, а длина — 18,9 м; его коэффициент планирования также значительно ниже, чем у Reaper.

MQ-9 Reaper Фото: Getty Images

Максимальный взлетный вес Reaper составляет 4,76 тонн, а емкость топливного бака — 1,7 тонн. Такой бак обеспечивает время полета 27 часов или до 40 часов в вариантах Extended Range (ER). Reaper медленнее большинства современных военных самолетов: его максимальная скорость составляет всего 240 узлов (примерно 444 км/час).

Для полета Reaper использует один турбовинтовой двигатель Honeywell TPE331-10. Двигатель развивает всего 900 лошадиных сил, что обеспечивает тягу около 317,5 кгс. Это довольно мало для самолета весом 4,76 тонн, поскольку отношение тяги к весу составляет всего около 0,07. Для сравнения, F-16 Fighting Falcon имеет соотношение тяги к весу 1,0, что позволяет ему совершать идеально вертикальный взлет. Reaper, напротив, не может быстро менять высоту в любом направлении; его огромный размах крыльев ограничивает маневренность. Но в принципе это не столь важно: дрон был создан не для производительности или маневренности, а для выносливости и эффективности, и соотношение тяги к весу 0,07 более чем соответствует этим требованиям.

Reaper становится все более уязвимым

Однако MQ-9 Reaper все больше отстает от новых моделей дронов и становится уязвимее для наземных средств ПВО. В частности, поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы успешно сбили несколько дронов Reaper с помощью ракет класса "земля-воздух" (SAM) во время воздушной кампании президента Дональда Трампа против этой группировки. Если даже относительно отсталые в технологическом плане хуситы могут сбивать дроны Reaper, эти БПЛА представляются все более уязвимыми в условиях боевых действий. В связи с этим США уже работают над многофункциональным БПЛА нового поколения, также известным как MQ-Next, который заменит Reaper и в теории вернет Америке превосходство на поле боя.

Об авторе

Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.