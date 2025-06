Бронетанковый арсенал Тайваня: боится ли Китай новых тайваньских "Абрамсов"?

Новые танки — большой шаг вперед для Тайваня. Но для войны, которую придется вести островному государству в ближайшие несколько лет, они в основном бесполезны.

Related video

Фокус перевел статью геополитического аналитика Брэндона Дж. Вайхерта о значении бронетаноковых сил Тайваня в возможном конфликте с Китаем.

Пока внимание мировой общественности сосредоточено на войне в Украине, конфликтах на Ближнем Востоке и продолжающейся глобальной торговой войне, относительно немногие обращают внимание на то, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе между Китайской Народной Республикой и Тайванем.

Конечно, многие смутно осознают, что Китай готовится к решительным военным действиям против демократического государства, расположенного всего в 160 км от материкового Китая. Меньше людей понимают, насколько серьезно обстоит дело. Тайваньцы, как и многие союзники США, совершенно не готовы к грядущей большой войне.

Чтобы лучше подготовиться к предстоящей войне с Китаем, Тайбэй закупает у США и других западных стран целый арсенал оружия — от боевых самолетов до ракет и основных боевых танков M1A2T Abrams. Сейчас они готовятся принять около 80 таких танков в Тайбэе. Но что на самом деле для Тайваня изменят "Абрамсы"?

Американские танки не спасут Тайвань

Дело в том, что танки M1A2T Abrams, какими бы впечатляющими они ни были, на самом деле не смогут сдержать китайское вторжение. Их присутствие может даже спровоцировать нападение, хотя это маловероятно. Более насущной проблемой является то, что эта покупка подтверждает: тайваньцы до сих пор не понимают, как им придется сражаться, чтобы получить шанс победить китайское вторжение на их остров.

Тайваню необходимо подготовиться к долгосрочному национальному восстанию против возможной оккупации. Вместо этого государство пытается превратить тайваньские вооруженные силы в миниатюрную копию армии США. Это не сработает. Тайвань не имеет необходимых ресурсов, а даже если бы они у него были, Китай много лет готовился к победе в высокоинтенсивной войне короткой продолжительности. Навязывая КНР такую войну, Тайбэй играет на руку Пекину.

Танк M1A2T на территории Тайваня Фото: X (Twitter)

Тайвань, оборонный бюджет которого в 2024 году составил примерно 20 миллиардов долларов, уделяет приоритетное внимание модернизации своих вооруженных сил, чтобы сдержать потенциальное китайское вторжение, в частности десантную операцию. Основные боевые танки M1A2T Abrams считаются важнейшим компонентом этой стратегии. На самом деле они станут не более чем огромными мишенями для численно превосходящих китайских захватчиков.

Тайбэй хочет, чтобы новые танки Abrams заменили устаревший парк танков M60A3 и CM11, которые находятся в эксплуатации более 30 лет и плохо подготовлены к противодействию современному противотанковому оружию Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Но это не выдерживает критики. В конце концов, Россия десятилетиями модернизировала свои старые советские танки Т-72 и Т-90, чтобы выжить — и побеждать — на поле боя в Украине. Украина также добилась большого успеха, используя модернизированные советские ОБТ Т-62 и Т-80 в боевых действиях против России, по сравнению с более слабыми показателями основных боевых танков, предоставленных НАТО. Почему трудолюбивые тайваньцы не могут просто модернизировать свой существующий парк старых танков, обеспечив аналогичную боеспособность при гораздо меньших затратах?

Для чего Тайваню танки

Тайвань намерен стратегически разместить танки вблизи критически важных зон высадки вдоль 14 подходящих для вторжения пляжей Тайваня, где их живучесть и боевая мощь сможет применяться для срыва китайских амфибийных операций. Кроме того, новые танки Abrams Тайваня могут поражать цели с возвышенностей позиций и действовать из засад вдоль автомагистралей.

Помимо своей роли на поле боя, танки M1A2T Abrams служат символическим и дипломатическим целям. Их поставка подчеркивает приверженность США безопасности Тайваня (в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем) и укрепляет оборонное партнерство между США и Тайванем на фоне возражений против продажи оружия. Танки также способствуют оперативной совместимости с вооруженными силами США, что является ключевым фактором в совместных учениях и потенциальных коалиционных операциях, а также делает вклад в переход Тайваня к сетевой войне, в которой делается упор на обмен данными в режиме реального времени.

M1A2T Abrams — это модифицированная версия M1A2 SEPv2, адаптированная к оперативным потребностям Тайваня. Он оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой M256, способной пробивать броню толщиной 850 мм, что значительно превосходит по характеристикам старые танки Тайваня со 105-мм пушками.

Танк M1A2T Abrams Фото: Army Recognition

Новые танки Abrams оснащены передовыми системами управления, в том числе функцией "охотник-убийца", которая позволяет им отслеживать и поражать несколько целей одновременно, повышая их эффективность и динамичность в бою. Система Blue Force Tracking еще больше улучшает ситуационную осведомленность и координацию на поле боя, делая M1A2 ценным активом в интегрированной оборонной стратегии Тайваня.

Все это отлично. Новые танки гораздо лучше старых. Но для войны, которая грозит Тайваню в ближайшие несколько лет, они практически бесполезны. Конечно, эти системы могут быть использованы для замедления китайского вторжения на Тайвань, но при этом они станут большими и красивыми мишенями для китайских бомбардировок. Поначалу танки будут полезны для сопротивления китайским захватчикам, но их не хватит, чтобы самостоятельно победить вторжение.

Тайвань должен принять повстанческую стратегию

Путь Тайваня лежит не через ведение затяжной войны с Китаем. Он заключается в угрозе всеохватывающего повстанческого движения, которое заставит Китай десятилетиями тратить огромные усилия на порабощение острова вместо того, чтобы направить свои ресурсы против Запада. Таким образом, лидеры Тайваня заставят Китай дважды подумать перед вторжением. Но что нужно Тайбэю, чтобы подготовиться к этому? Не танки, F-16 и военные корабли, а множество людей и практически бесконечные тайники со стрелковым оружием, разбросанные по всей стране.

К сожалению, лидеры Тайваня не решились на такой подход, и у них мало времени, чтобы изменить вектор.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его новая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже доступна в книжных магазинах. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.