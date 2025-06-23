Booker вытеснили Abrams: Корпус морской пехоты США отказывается от танков

Корпус морской пехоты отказался от танков M1 Abrams, поскольку они были слишком тяжелыми для практического использования в Тихоокеанском регионе. Но уже полным ходом идет производство нового, облегченного танка.

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В марте 2020 года Корпус морской пехоты США (КМП США) объявил о начале реализации амбициозного десятилетнего плана модернизации, в рамках которого Корпус должен вернуться к своим морским корням, а не дублировать сухопутные силы. В рамках этих усилий КМП США намеревался сократить общее число пехотных батальонов с 24 до 21, артиллерийских батарей – с 21 до 5 и амфибийных рот – с 6 до 4. Об этом в своей статье, которую перевел Фокус, пишет американский журналист Питер Сучиу.

Едва ли не самым существенным нововведением стало снятие с вооружения танков. КМП США больше не будет эксплуатировать танки, передав свой парк M1 Abrams армии США. Этим шагом завершилось формирование 1-го танкового батальона КМП США, который был впервые задействован 1 ноября 1941 года в Кэмп-Леджуне, Северная Каролина, и присоединен к 1-й дивизии морской пехоты. Танки из рот A и B участвовали в высадке на Гуадалканал в августе 1942 года, а 21 августа вступили в первую серьезную схватку с противником. В общей сложности около 1300 танков, ранее находившихся на вооружении морской пехоты, были переданы в армию или сняты с вооружения. Это ознаменовало конец эпохи бронированных бегемотов и начало нового, маневренного КМП США.

Стоит ли КМП США принять на вооружение M10 Booker?

Казалось бы, Корпус морской пехоты окончательно отказался от танков. Но на этой неделе подполковник Джон Дж. Дик и подполковник Дэниел Д. Филлипс, командир и исполнительный офицер 3-го легкобронированного разведывательного батальона, написали в статье для журнала Task & Purpose, что морпехам стоит по-новому взглянуть на M10 Booker.

Всего месяц назад армия США сняла с вооружения M10 Booker, "легкий танк", предназначенный для поддержки пехотных бригадных боевых групп (IBCT). Это была одна из нескольких программ, подлежащих сокращению в рамках Инициативы по трансформации армии (ATI), которая была объявлена 1 мая 2025 года с целью сокращения затрат и пересмотра некоторых недавних программ закупок.

Бронемашина M10 Booker Фото: US Army

Разработанный компанией General Dynamics Land Systems (GDLS), M10 Booker официально не является танком, но очень похож на него: он вооружен 105-мм пушкой на башне, установленной на гусеничном шасси, что придает ему внешнюю схожесть с танком. Подполковники Дик и Филлипс увидели в нем не столько танк, сколько машину, которая может хорошо подойти для морской пехоты.

"Морским пехотинцам нужна платформа для стрельбы прямой наводкой, способная выживать и доминировать в ближнем бою, – пишут офицеры. – Мы предлагаем включить M10 Booker в состав будущих легких разведывательных батальонов". Они добавили, что крупнокалиберное оружие Booker и его живучесть "позволят нам не отставать от противников с настоящей бронетехникой". Короче говоря, "M10 – это не роскошь, а оперативная необходимость, преодолевающая разрыв между маневренностью и мощью, чтобы обеспечить морским пехотинцам победу при контакте с противником".

Далее офицеры объяснили, что даже на меняющихся полях сражений 21 века броня будет продолжать играть важную роль. "Броня остается актуальной на всех современных полях сражений, от Украины до Индо-Тихоокеанского региона", – пояснили они, добавив, что Китай модернизирует свои бронетанковые силы, а также развивает новые технологические инновации, такие как противодействие беспилотникам и оружие направленной энергии.

"Эти глобальные тенденции отражают четкий консенсус, – заключили авторы. – Броня по-прежнему имеет значение, если она адаптирована к современным угрозам".

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) разработала корабль Type 15, который, хотя и не упоминается в статье, обладает возможностями, напоминающими Booker. Type 15, предназначенный для действий на пересеченной местности от высоких гор у границы с Индией до песчаных пляжей – вероятно, для поддержки вторжения на Тайвань, – вооружен полностью стабилизированным 105-мм нарезным главным орудием и оснащен дизельным двигателем мощностью 1000 л.с.

"Теперь у морской пехоты есть шанс рассмотреть M10 Booker под другим углом, оценив его экспедиционную применимость, возможность ведения огня прямой наводкой и интеграцию с резервными силами. Возможно, Booker не особо актуален для армии, но именно он нужен морской пехоте в соответствии с развивающейся доктриной разведки и маневра", – утверждают Дик и Филлипс.

У танка Booker есть и недостатки

В редакционной статье журнала Task & Purpose названы и причины, по которым программу изначально отменили. Офицеры морской пехоты признают, что на борту Boeing C-17 Globemaster III можно перевозить только один M10 Booker, хотя первоначальный план предусматривал создание легкого танка, который можно было бы доставлять по воздуху, или возможность перевозки на C-17 двух танков.

Авторы также утверждают, что M10 "работает на экономичном дизельном двигателе и менее требователен к обслуживанию, чем традиционный основной боевой танк". Частью обоснования отказа Корпуса морской пехоты от M1 Abrams были его высокий расход топлива и проблемы с обслуживанием. Офицеры также предположили, что M10 может "найти баланс между живучестью и мобильностью".

Кроме того, командиры морской пехоты подчеркнули, что ведомству необходимо будет решить вопрос с формулировкой "Право на ремонт" в контракте, которая призывала армию прибегать к услугам компании GDLS для решения любых проблем с техническим обслуживанием. Эта формулировка вызывает серьезные разногласия у законодателей, и морским пехотинцам необходимо обеспечить, чтобы M10 требовалась минимальная поддержка со стороны GDLS.

Испытания танка M10 Booker Фото: US Army

"Контракты также должны включать экспедиционные ремонтные комплекты, файлы для 3D-печати и индивидуальные пакеты логистики. В условиях противостояния поддержка бронетанковых платформ очень важна", – добавляют авторы.

Танк Booker уже находится в ограниченном производстве

Возможно, самое значительное преимущество M10 Booker заключается в том, что он уже находится в начальном производстве (Low Rate Initial Production, LRIP) и может быть быстро доведен до полного производства (Full Rate Production, FRP) – или переоценен морской пехотой без многолетних предложений, полевых испытаний и оцениваний. Руководство Корпуса морской пехоты сможет определить, подходит ли ему эта машина и что в ней нужно исправить, и использовать M10 в качестве отправной точки, а не начинать с нуля разработку совершенно новой платформы, на которую могут уйти годы. У Китая появился Type 15, и если КМП США столкнется с НОАК в бою в Тихом океане, возможно, Дик и Филлипс правы в том, что подходящее оружие для такого противостояния уже имеется. С некоторыми модификациями, подходящими для КМП США, Booker может стать незаменимой платформой.

"Интеграция M10 Booker в легкобронированный разведывательный/мобильный разведывательный батальон – это не просто выбор платформы, а поворот в доктрине, восстанавливающий баланс в структуре сил и возвращающий боевой авторитет морской разведке в пространстве Экспедиционных сил морской пехоты", – продолжают офицеры.

Однако есть один момент, на который офицеры не обратили внимания. Захотят ли морские пехотинцы эксплуатировать машину, названную в честь двух солдат армии США, один из которых даже награжден медалью "За отвагу"? Впрочем, это легко исправить. Армия сохранит небольшое количество машин под названием Booker, а версия для КМП США может стать M10 Basilone, в честь сержанта-пулеметчика КМП США Джона Базилоне, который получил Медаль Почета за героизм во время битвы за Гуадалканал в ходе Второй мировой войны.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].