Скромность или героизм: несколько фактов о британском самолете Gloster Meteor

Meteor сложно назвать великим самолетом. Но это была стабильная, надежная птица, которая принесла много пользы британским и союзным ВВС.

История Gloster Meteor начинается с инновационной работы сэра Фрэнка Уиттла, который запатентовал концепцию турбореактивного двигателя в 1930 году. Gloster Meteor занимает почетное место в истории авиации как первый реактивный истребитель, поступивший на вооружение союзников во время Второй мировой войны.

Фокус перевел статью Брэндона Дж. Вайхерта о британском реактивном самолете периода Второй мировой войны.

Разработанный британской компанией Gloster Aircraft Company и оснащенный революционными турбореактивными двигателями Уиттла, Meteor можно назвать квантовым скачком в развитии технологических возможностей британских Королевских ВВС. По сути это был единственный самолет с реактивным двигателем, которым союзники располагали во Второй мировой войне.

В конце 1930-х годов, когда в Европе уже назревала война, британское министерство авиации осознало потенциал реактивной тяги и занялось разработкой самолета, способного использовать эту технологию. Компания Gloster Aircraft Company, известная производством надежных истребителей, таких как Gladiator, была выбрана для разработки нового реактивного истребителя по спецификации F.9/40. Но проект, получивший обозначение Gloster G.41, столкнулся с серьезными проблемами: реактивные двигатели были новой технологией в условиях военного времени, а задержки в их производстве позволили Германии опередить Британию.

Британский истребитель Gloster Meteor Фото: Flickr

Meteor – предвестник реактивной эры Великобритании

Первый прототип "Метеора", оснащенный двумя двигателями Whittle W.1, поднялся в воздух 5 марта 1943 года с авиабазы Крэнуэлл. За штурвалом был Майкл Даунт.

Конструкция "Метеора" была консервативной, но эффективной из-за необходимости обеспечить надежность в применении неизведанной технологии. Он имел обычную конфигурацию прямого крыла, двухмоторную компоновку с мотогондолами, установленными под крыльями, и трехколесное шасси – редкость среди истребителей той эпохи.

Несмотря на то, что конструкция прямого крыла ограничивала скорость по сравнению с винтокрылыми машинами, в частности, с легендарным немецким Messerschmitt Me 262, прочная конструкция и стабильная управляемость "Метеора" сделали его практичным первым шагом в реактивную авиацию. Его планер был построен преимущественно из алюминия, что позволило сбалансировать прочность и вес, а двухдвигательная конструкция обеспечивала резервирование, что было крайне важно, учитывая склонность первых реактивных двигателей к отказам.

Ранние модели, такие как Meteor F.1, оснащались двигателями Rolls-Royce Welland, созданными по проекту Уиттла, и развивали тягу в 770 кг/с каждый, что обеспечивало самолету максимальную скорость около 660 км/час. Дальнейшие варианты, такие как F.3 и F.4, оснащались более мощными двигателями Rolls-Royce Derwent, которые увеличивали скорость до 965 км/час. Meteor был вооружен четырьмя 20-мм пушками Hispano в носовой части, обеспечивавшими грозную огневую мощь против воздушных и наземных целей.

Боевое крещение "Метеора"

Gloster Meteor поступил на вооружение ВВС 27 июля 1944 года. Первой его начала применять 616-я эскадрилья. Его первоначальной задачей было противодействие немецким крылатым ракетам V-1, терроризировавшим в то время Лондон.

Скорость Meteor F.1 позволяла ему преследовать и уничтожать V-1, либо сбивая их, либо отклоняя от курса касанием кончика крыла – техника, демонстрирующая как мастерство летчика, так и маневренность самолета. К августу 1944 года "Метеоры" одержали первые воздушные победы над этими ракетами, доказав боевой потенциал истребителя.

Но в отличие от своего немецкого аналога, более известного Messerschmitt Me 262, Meteor во время войны произвел не так уж и много столкновений с вражескими самолетами. Королевские ВВС держали самолет над британской территорией, чтобы сохранить его секретность, и он не вступал в бой с истребителями нацистских Люфтваффе до начала мая 1945 года, всего за несколько дней до капитуляции Германии. Действительно, Meteor совершил первое сбитие 4 мая 1945 года – его жертвой стал Fieseler Fi 156 Storch. Война в Европе закончилась задолго до того, как Meteor смог в полной мере продемонстрировать свои возможности в воздушных боях.

Британский Gloster Meteor периода Второй мировой войны Фото: Архивное фото

Немцы предприняли серьезные усилия, чтобы довести Me 262 до серийного производства, построив к концу войны около 1400 самолетов (хотя только несколько сотен из них были в строю в каждый конкретный момент времени). За это время Meteor едва вышел за пределы стадии прототипа. К концу войны в эксплуатации находилось менее двадцати "Метеоров". Его двигатели, хотя и были революционными, оказались недостаточно мощными по сравнению с более поздними моделями, а прямые крылья делали его менее маневренным на высоких скоростях, чем винтокрылый Me 262. Тем не менее надежность и простота обслуживания "Метеора" выгодно отличали его от гораздо более темпераментного немецкого соперника.

Звездная роль в начале Холодной войны

В конечном счете, истинное влияние Gloster Meteor проявилось вовсе не во время Второй мировой войны, а после этого конфликта, в первые годы Холодной войны с Советским Союзом. В начале Холодной войны Meteor повсеместно использовался для обороны Великобритании, где он служил до конца 1950-х годов.

Кроме того, Meteor принимал участие в длительных боевых действиях во время Корейской войны (1950-53 гг.) на службе Королевских ВВС Австралии (RAAF). К этому моменту "Метеоры" явно уступали советским боевым самолетам со стреловидным крылом, но они все еще хорошо справлялись с наземными целями.

Meteor не вошел в число великих самолетов. Это была стабильная, надежная птица, которая оказалась полезной для британских и союзных ВВС. К 1950-м годам он экспортировался более чем в дюжину стран, включая Аргентину, Израиль и Египет, что свидетельствует если не о величии, то как минимум о его неизменной популярности.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его новая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, уже доступна в книжных магазинах. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.