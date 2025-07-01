Провал IRIAF: как устаревшая авиация Ирана проиграла войну

Хотя Тегеран приложил максимум усилий, чтобы сохранить несколько своих устаревших самолетов в рабочем состоянии, эти самолеты попросту неэффективны в реальных условиях.

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Недавняя 12-дневная война между Израилем и Ираном, а также операция Midnight Hammer ("Полуночный молот") – бомбардировочная кампания ВВС США против трех хорошо защищенных иранских ядерных объектов, – продемонстрировали вопиющие недостатки иранских ВВС (IRIAF). Примечательно, что во время американской военной операции более сотни самолетов США оказались в небе над Ираном, но ни один иранский самолет даже не попытался их перехватить.

Фокус перевел статью Харрисона Касса о проблемах Военно-воздушных сил Ирана в контексте 12-дневной войны.

Военно-воздушные силы Ирана оказались бессильны по целому ряду причин. Их давно устаревшая структура полагается на закупленные на Западе и в Советском Союзе самолеты времен холодной войны, которые просто не отвечают требованиям современных ВВС. Доктрина IRIAF призывает к оборонительной позиции, в которой приоритет принадлежит воспрещению доступа к воздушному пространству, асимметричному возмездию и выживаемости при нападении. Однако последние события показали, что возможностей IRIAF попросту недостаточно для реализации такой доктрины на практике. Имея на вооружении всего несколько самолетов с ударным потенциалом, ВВС, по сути, не способны вести ни оборонительные, ни наступательные операции.

Истребитель F-14 Tomcat ВВС Ирана Фото: Архивное фото

Проблема IRIAF заключается не только в устаревшем флоте, но и в том, что они с трудом поддерживают боевую готовность. Иначе говоря, зависимость IRIAF от устаревших самолетов – это лишь второстепенная проблема; иранцам очень трудно поддерживать даже имеющиеся самолеты в летном состоянии. Оперативная готовность – ахиллесова пята IRIAF.

Эти две проблемы неразрывно связаны между собой. Во время революции 1979 года Иран унаследовал от прозападного правительства передовые на тот момент американские самолеты – в частности, F-14 Tomcat, F-4 Phantom и F-5 Tiger. Однако в последующие годы Соединенные Штаты наложили на Тегеран жесткие международные санкции, сделав практически невозможным приобретение оригинальных деталей для этих самолетов. В результате единственным источником запчастей для иранских самолетов стали другие самолеты; F-14, которые он до сих пор эксплуатирует, летают только за счет каннибализации других самолетов. Другими словами, только 50-60% самолетов IRIAF пригодны к полетам; остальные используются в качестве источника запасных частей. В некоторых случаях IRIAF удается скопировать запасные части и производить их внутри страны, но надежность их сомнительна, поскольку местные аналоги часто оказываются хуже и менее долговечными, чем оригинальные.

Иранский истребитель F-14 Фото: Скрин видео Уничтожение иранского истребителя F-14 Фото: Скрин видео

Как можно предположить, оперативная готовность парка истребителей IRIAF приводит к малому количеству летных часов и, следовательно, к неопытности летчиков. По имеющимся данным, иранские летчики-истребители в среднем нарабатывают до 100 летных часов в год, что значительно меньше, чем у летчиков НАТО или Израиля, которые нередко нарабатывают более 250. Нехватка имеющихся самолетов также осложняет подготовку новых летчиков; старшие летчики IRIAF в основном остались на службе со времен ирано-иракской войны 1980-х годов.

И хотя Тегеран пошел на крайние меры, чтобы поддерживать несколько своих устаревших самолетов в рабочем состоянии, эти самолеты попросту неэффективны в воздухе. Большинство из них используют радарные системы 1970-х и 1980-х годов, что ограничивает возможности ситуационной осведомленности и BVR (Beyond Visual Range). В составе ВВС Ирана полностью отсутствуют платформы раннего предупреждения и контроля воздушного пространства (AEW&C), что затрудняет контроль воздушного пространства и замедляет реагирование. Кроме того, ВВС Ирана не обладают достаточными возможностями для ведения радиоэлектронной борьбы, практически не имея эффективных средств глушения и спуфинга радаров, что делает их крайне уязвимыми для таких продвинутых противников, как Израиль или Соединенные Штаты.

Чтобы компенсировать это, Иран вынужден полагаться на асимметричные средства, такие как беспилотники и ракеты. Но в том, что касается конвенциональной воздушной мощи, Иран показал себя бумажным тигром.

Об авторе

Харрисон Касс – старший автор отдела обороны и национальной безопасности в The National Interest. Касс – адвокат и бывший политический кандидат, который поступил на службу в ВВС США в качестве летчика-стажера, а затем был демобилизован по состоянию здоровья. Он специализируется на военной стратегии, аэрокосмической отрасли и вопросах глобальной безопасности. Харрисон получил степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в области глобальной журналистики и международных отношений в Нью-Йоркском университете.