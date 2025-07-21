Откапывался отверткой: боец ВСУ 2 суток провел под завалами в Волчанске (видео)

Позиция украинских защитников была в разрушенной 5-этажке. После прямого попадания из танка бойцов засыпало.

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В Волчанске боец 42 ОМПБ 57 бригады ВСУ Роман Водик с позывным "Охотник" провел под завалами 2 суток. Он выкапывался оттуда с помощью отвертки. Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу "Бутусов плюс".

По его словам, он находился на позиции в 5-этажном доме вместе с побратимом в Волчанске. Роман Водик отметил, что над ними "висели" три этажа, которые в любой момент могли упасть и засыпать их, но несмотря на это украинские защитники старались не передвигаться, потому что их "пас" вражеский дрон и в случае движений, по ним прилетал FPV.

"Мы лежали до вечера. Нас атаковали с 2 сторон, побратима ранили. Потом нас травили газами. Чтобы вы понимали — крысы исчезли, мыши исчезли, а мы остались. Обожгло слизистую. Мы не считали дни. Были такие моменты, что мы понимали, что мы там и останемся", — рассказал военный.

Далее их позицию накрыло из миномета и танка и завалило. Роман Водик откопался отверткой 2 дня, потому что рация была уничтожена и подать знак, что они живы бойцы не могли. В конце концов они смогли выбраться из-под завалов и добраться до места с рациями и вышли на связь со своим командиром.

Далее боец сменил позицию и получил ранения — ушибы грудной клетки, конечностей, получил контузию. Он мог двигаться и оказать помощь своим собратьям. Позже украинских защитников смогли эвакуировать.

В завалах разрушенных домов Роман Водик вел бой 71 сутки в фактическом окружении. Это самый длинный его боевой выход за его четыре года в пехоте. В стрелковом бою он уничтожил 12 и ранил 15 врагов.

Роман Водик награжден нагрудным знаком 57 ОМПБр "Рожденные в боях".