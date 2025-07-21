Відкопувався викруткою: боєць ЗСУ 2 доби провів під завалами у Вовчанську (відео)

Позиція українських захисників була в зруйнованій 5-поверхівці. Після прямого влучання з танка бійців засипало.

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У Вовчанську боєць 42 ОМПБ 57 бригади ЗСУ Роман Водик з позивним "Мисливець" провів під завалами 2 доби. Він викопувався звідти за допомогою викрутки. Про це він розповів в інтерв'ю ютуб-каналу "Бутусов плюс".

За його словами, він перебував на позиції у 5-поверховому будинку разом із побратимом у Вовчанську. Роман Водик зауважив, що над ними "висіли" три поверхи, які в будь-який момент могли впасти і засипати їх, але попри це українські захисники намагалися не пересуватися, бо їх "пас" ворожий дрон і у випадку рухів, по них прилітав FPV.

"Ми лежали до вечора. Нас атакували з 2 сторін, побратима поранили. Потім нас травили газами. Щоб ви розуміли — щури зникли, миші зникли, а ми лишилися. Попалило слизову. Ми не рахували дні. Були такі моменти, що ми розуміли, що ми там і лишимося", — розповів військовий.

Далі їхню позицію накрило з міномета і танку та завалило. Роман Водик відкопупався викруткою 2 дні, бо рація була знищена і подати знак, що вони живі бійці не могли. Зрештою вони змогли вибратися з-під завалів і дістатися до місця з раціями і вийшли на зв'язок зі своїм командиром.

Далі боєць змінив позицію і отримав поранення — забої грудної клітини, кінцівок, отримав контузію. Він міг рухатися і надати допомогу своїм побратимам. Пізніше українських захисників змогли евакуювати.

У завалах зруйнованих будинків Роман Водик вів бій 71 добу в фактичному оточенні. Це найдовший його бойовий вихід за його чотири роки у піхоті. В стрілецькому бою він знищив 12 і поранив 15 ворогів.

Роман Водик нагороджений нагрудним знаком 57 ОМПБр “Народжені в боях”.