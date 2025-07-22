На Волыни разбился истребитель Mirage-2000: детали авиакатастрофы (фото)

В Воздушных Силах ВС Украины подтвердили потерю самолета и сообщили, что причиной авиакатастрофы стал отказ авиационной техники.

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Вечером 22 июля 2025 года, во время выполнения полетного задания разбился французский истребитель Mirage-2000. Это подтвердили в Воздушных Силах ВС Украины.

"Произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле — без пострадавших", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Сейчас назначена специальная комиссия для установления причин авиационного происшествия.

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