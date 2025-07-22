На Волині розбився винищувач Mirage-2000: деталі авіакатастрофи (фото)

В Повітряних Силах ЗС України підтвердили втрату літака та повідомили, що причиною авіакатастрофи стала відмова авіаційної техніки.

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Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання розбився французький винищувач Mirage-2000. Це підтвердили у Повітряних Силах ЗС України.

"Сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі – без постраждалих", — сказано у повідомленні Повітряних сил.

Нині призначено спеціальну комісію для встановлення причин авіаційної події.

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