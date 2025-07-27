Трагедия на аэродроме "Скнилов" 23 года назад: из-за ошибок пилотов погибли почти 80 человек (фото, видео)

Крупнейшая катастрофа в истории авиационных шоу произошла 27 июля 2002 года на аэродроме "Скнилов" во Львове. Истребитель Су-27 упал на зрителей, событие стало шоком для Украины и мира из-за количества жертв и пострадавших.

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Самолет Су-27 неожиданно упал на зрителей, когда на аэродроме отмечали 60-ю годовщину 14-го авиакорпуса украинских Воздушных сил. Фокус вспоминает главные моменты трагедии и ее причины.

На шоу с элементами высшего пилотажа пришли около 10 тысяч зрителей, среди них было много детей. Показательные полеты выполняли пилоты первого класса группы "Украинские соколы" — полковники 45-летний Владимир Топонар и 49-летний Юрий Егоров.

Летчики изначально хотели выступят на истребителе МиГ-29

Сначала планировалось, что летчики выступят на истребителе МиГ-29 из 114-й бригады тактической авиации, но из-за погодных условий самолет не доставили во Львов из Ивано-Франковска. Поэтому летчикам достался Су-27 от 9-го истребительного авиаполка.

Крушение самолета Су-27 произошло при завершении фигуры "полупетля" на критически низкой высоте. Пилот выравнивал самолет для горизонтального полета, чтобы не врезаться в землю, но зацепился стабилизатором за дерево, а крылом — за бетонное покрытие взлетной полосы.

Далее Су-27 врезался в Су-17М4Р и правым крылом зацепил фонарь грузового самолета Ил-76. Самолет сделал три оборота вокруг своей оси, упал на гостей шоу и взорвался.

Пилотам удалось катапультироваться, а самолет упал на людей

Когда произошло столкновение, пилоты катапультировались и получили легкие травмы.

Погибли 77 человек, из них — 28 детей, еще около полутысячи получили различные ранения. Трагическое событие стало настоящим шоком для Украины и мира из-за числа жертв и пострадавших.

Из-за падения самолета погибли 77 человек, из них — 28 детей

Причины авиакатастрофы в Скнилове. Как наказали виновных?

В качестве основной причины трагедии называют ошибки в действиях экипажа: самолет летал вне безопасной зоны.

Расследовали обнаружили следующие нарушения:

неправильное планирование полета. Маневры слабо продумали и летчики не учли опасность выбранной фигуры и вовремя не изменили траекторию;

экипаж не получил нужную подготовку для выполнения столь рискованных фигур в ограниченном пространстве;

пилоты не соблюдали установленные нормы и требования безопасности;

авиашоу организовали с нарушениями мер безопасности для зрителей: не установили ограду и не следили за людьми.

Пилоты вину не признавали и заявляли о плохой организации самого авиашоу. Полетные карты не соответствовали топографии местности, а сложные маневры пришлось выполнять на самолете, на котором они предварительно не тренировались.

Управлявший Су-27 Владимир Топонарь получил 14 лет лишения свободы, но фактически отсидел 11 лет. Второй пилот Юрий Егоров получил восемь лет тюрьмы, но отсидел лишь 2,5 года.

Военный апелляционный суд присудил Топонарю штраф в 7,2 млн гривен, а Егорову — 2,5 млн гривен штрафа за уничтоженный самолет.

Уголовные дела открыли еще на 12 человек. Командующий 14-м корпусом Анатолий Третьяков получил шесть лет заключения и освободился в 2007 году.

Помощник руководителя полетов, подполковник Юрий Яцюк — пять лет, из которых отсидел почти три года. Начальник службы безопасности полетов корпуса Анатолий Лукиных получил условный срок в четыре года.

Семьям погибших выплатили от 10 до 100 тысяч гривен за каждого погибшего, раненые получили меньшие суммы, хотя большинство из них получили инвалидности.

После трагедии в Скнилове в Украине запретили проводить авиашоу, а группу "Украинские соколы" распустили.

Напомним, в честь 80-летия высадки в Провансе во Франции провели авиашоу у побережья Ле-Лаванду. Пилот не справился с управлением, упал в воду и не выжил.

В Португалии на авиашоу в воздухе столкнулись два самолета. Один из пилотов погиб.