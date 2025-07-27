Трагедія на аеродромі "Скнилів" 23 роки тому: через помилки пілотів загинули майже 80 осіб (фото, відео)

Найбільша катастрофа в історії авіаційних шоу сталася 27 липня 2002 року на аеродромі "Скнилів" у Львові. Винищувач Су-27 впав на глядачів, подія стала шоком для України та світу через кількість жертв і постраждалих.

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Літак Су-27 несподівано впав на глядачів, коли на аеродромі відзначали 60-ту річницю 14-го авіакорпусу українських Повітряних сил. Фокус згадує головні моменти трагедії та її причини.

На шоу з елементами вищого пілотажу прийшли близько 10 тисяч глядачів, серед них було багато дітей. Показові польоти виконували пілоти першого класу групи "Українські соколи" — полковники 45-річний Володимир Топонар і 49-річний Юрій Єгоров.

Льотчики спочатку хотіли виступлять на винищувачі МіГ-29

Спочатку планувалося, що льотчики виступлять на винищувачі МіГ-29 зі 114-ї бригади тактичної авіації, але через погодні умови літак не доставили до Львова з Івано-Франківська. Тому льотчикам дістався Су-27 від 9-го винищувального авіаполку.

Аварія літака Су-27 сталася під час завершення фігури "напівпетля" на критично низькій висоті. Пілот вирівнював літак для горизонтального польоту, щоб не врізатися в землю, але зачепився стабілізатором за дерево, а крилом — за бетонне покриття злітної смуги.

Далі Су-27 врізався в Су-17 і правим крилом зачепив ліхтар вантажного літака Іл-76. Літак зробив три оберти навколо своєї осі, впав на гостей шоу і вибухнув.

Пілотам вдалося катапультуватися, а літак упав на людей

Коли сталося зіткнення, пілоти катапультувалися й дістали легкі травми.

Загинули 77 осіб, з них — 28 дітей, ще близько півтисячі дістали різні поранення. Трагічна подія стала справжнім шоком для України та світу через кількість жертв і постраждалих.

Через падіння літака загинули 77 осіб, з них — 28 дітей

Причини авіакатастрофи у Скнилові. Як покарали винних?

Як основну причину трагедії називають помилки в діях екіпажу: літак літав поза безпечною зоною.

Розслідували виявили такі порушення:

неправильне планування польоту. Маневри слабо продумали і льотчики не врахували небезпеку обраної фігури і вчасно не змінили траєкторію;

екіпаж не отримав потрібну підготовку для виконання таких ризикованих фігур в обмеженому просторі;

пілоти не дотримувалися встановлених норм і вимог безпеки;

авіашоу організували з порушеннями заходів безпеки для глядачів: не встановили огорожу і не стежили за людьми.

Пілоти провину не визнавали і заявляли про погану організацію самого авіашоу. Польотні карти не відповідали топографії місцевості, а складні маневри довелося виконувати на літаку, на якому вони попередньо не тренувалися.

Володимир Топонар, який керував Су-27, отримав 14 років позбавлення волі, але фактично відсидів 11 років. Другий пілот Юрій Єгоров отримав вісім років в'язниці, але відсидів лише 2,5 року.

Військовий апеляційний суд присудив Топонарю штраф у 7,2 млн гривень, а Єгорову — 2,5 млн гривень штрафу за знищений літак.

Кримінальні справи відкрили ще на 12 осіб. Командувач 14-го корпусу Анатолій Третьяков отримав шість років ув'язнення і звільнився у 2007 році.

Помічник керівника польотів, підполковник Юрій Яцюк — п'ять років, з яких відсидів майже три роки. Начальник служби безпеки польотів корпусу Анатолій Лукіних отримав умовний термін у чотири роки.

Сім'ям загиблих виплатили від 10 до 100 тисяч гривень за кожного загиблого, поранені отримали менші суми, хоча більшість із них дістали інвалідності.

Після трагедії у Скнилові в Україні заборонили проводити авіашоу, а групу "Українські соколи" розпустили.

Нагадаємо, на честь 80-річчя висадки в Провансі у Франції провели авіашоу біля узбережжя Ле-Лаванду. Пілот не впорався з керуванням, упав у воду і не вижив.

У Португалії на авіашоу в повітрі зіткнулися два літаки. Один із пілотів загинув.