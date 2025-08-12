Заметают следы преступлений: россияне сносят разрушенные дома в Авдеевке (видео)

В оккупированной Авдеевке Донецкой области россияне сносят остатки жилых домов. Восстанавливать уничтоженную инфраструктуру россияне не спешат.

Видеокадры разрушения остатков разрушенных многоэтажек показал военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Демонтируют секции домов, которые сами разрушили. Когда-то здесь жили мирные украинцы", — сообщил военкор.

На кадрах можно увидеть, как остатки многоэтажного дома демонтирует экскаватор.

Отметим, что в Авдеевке после боевых действий наблюдаются сильные разрушения жилых домов. Назначенные РФ "власти" на Донбассе не спешат восстанавливать город.

В январе 2025 года стало известно, что за год оккупации россияне частично отремонтировали только один жилой дом. Российское военное командование объявило о взятии Авдеевки 17 февраля 2024 года.

Напомним, глава администрации Авдеевки Виталий Барабаш рассказывал о жизни в городе после оккупации. По его словам, местные жители страдали от эпидемии холеры и зловония.

По словам аналитиков, одной из причин потери Авдеевки стало практическое отсутствие фортификаций. Хотя Киев выделил на это миллиарды гривен.