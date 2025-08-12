Замітають сліди злочинів: росіяни зносять зруйновані будинки в Авдіївці (відео)

В окупованій Авдіївці Донецької області росіяни зносять залишки житлових будинків. Відновлювати знищену інфраструктуру росіяни не поспішають.

Відеокадри руйнування залишків зруйнованих багатоповерхівок показав військовий журналіст і головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

"Демонтують секції будинків, які самі зруйнували. Колись тут жили мирні українці", — повідомив військкор.

На кадрах можна побачити, як залишки багатоповерхового будинку демонтує екскаватор.

Зазначимо, що в Авдіївці після бойових дій спостерігаються сильні руйнування житлових будинків. Призначена РФ "влада" на Донбасі не поспішає відновлювати місто.

У січні 2025 року стало відомо, що за рік окупації росіяни частково відремонтували лише один житловий будинок. Російське військове командування оголосило про взяття Авдіївки 17 лютого 2024 року.

Нагадаємо, голова адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш розповідав про життя в місті після окупації. За його словами, місцеві жителі страждали від епідемії холери та смороду.

За словами аналітиків, однією з причин втрати Авдіївки стала практична відсутність фортифікацій. Хоча Київ виділив на це мільярди гривень.