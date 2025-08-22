Титан, рабочие-пенсионеры, сбои в логистике: почему останавливаются оружейные заводы США

В 2025 году Соединенные Штаты Америки не приняли ни одного решения о продлении поставок оружия Украине. Тем временем президент Владимир Зеленский заявил о желании закупить оружия на 100 миллиардов. В то же время Индия отказывается от покупки у США самолетов Boeing P8I за 3,6 миллиарда. И все происходит на фоне противостояния Вашингтона с Пекином и войны РФ. Справится ли американский ВПК с двойными вызовами из-за стремительных изменений в мире?

Неопределенность в цепочках поставок и обеспечении сырьем, а также нехватка рабочей силы — основные проблемы оборонной промышленности США.

Способность США защищаться и сдерживать конфликты зависит не только от продвинутых систем вооружения, но и от их производства и поддержания в рабочем состоянии. США десятилетиями занимали лидерские позиции в области как военных технологий, так и лежащего в их основе промышленного потенциала. Сейчас это преимущество теряется — не из-за технологического застоя, а из-за ненадежных цепочек поставок, устаревшей инфраструктуры и растущей зависимости от иностранных, иногда враждебных, государств как источников критически важных материалов и компонентов.

Фокус перевел статью "Почему так трудно восстановить оборонную промышленную базу" сотрудника Конгресса США Дэниела Боба для портала National Interest. Специалист по вопросам экономики и внешней политики рассказал о "нерадужной" ситуации в американском военно-промышленном комплексе и объяснил, почему появляются проблемы с оружием.

Оружие США и проблемы ВПК

Оборонно-промышленная база США — многоуровневая сеть производителей, литейных заводов, поставщиков и квалифицированных рабочих, формирующих нашу армию, — нуждается в серьезных усовершенствованиях. Стоимость сырья растет. Многие подрядчики зависят от одного-единственного поставщика, и почти все они страдают от нехватки рабочей силы, что ограничивает рост производства. Эти слабости проявляются в период растущей глобальной напряженности, особенно на фоне обострения стратегического противостояния с Китаем.

С точки зрения внешней политики и торговли такая тенденция вызывает беспокойство. Слишком долго в планировании национальной безопасности недооценивалось влияние экономических рычагов, производственных мощностей и контроля над цепочкой поставок на формирование геополитической мощи. Поскольку границы между коммерческими интересами и конфликтами продолжают размываться, промышленная устойчивость должна рассматриваться как ключевой элемент стратегии США.

Администрации США одна за другой отдавали приоритет эффективности цепочек поставок над их избыточностью, исходя из предположения, что глобальная экономическая взаимозависимость выше политических распрей. Но Китай методично использовал стратегические лазейки, что позволило ему контролировать более 70% мировой переработки редкоземельных металлов и лидировать в производстве галлия, вольфрама и неодима.

Эти и другие ресурсы крайне важны для систем, лежащих в основе военной мощи США — современных радаров, ракет, систем наведения, оборудования связи и двигателей. В 2024 году Пекин ввел ограничения на экспорт галлия и германия, ссылаясь на соображения национальной безопасности в ответ на политику США в отношении полупроводников. Этот шаг нарушил баланс мировых рынков и доказал готовность Китая использовать доступ к критически важным материалам в качестве оружия.

Между тем оборонное производство США работает не в самых благоприятных условиях. Правительственные оценки и независимая аналитика указывают на серьезные риски. Сфера по-прежнему чрезмерно зависит от иностранных ресурсов. Четверть работников аэрокосмической и оборонной промышленности достигли пенсионного возраста или уже вышли на пенсию. Нижние звенья цепочек поставок остаются уязвимыми. Потеря всего лишь одного поставщика может привести к остановке сборки сложных систем. Кроме того, практика закупок основана на логистической модели поставки "точно в срок", которая не может сгладить геополитические или экономические потрясения.

Как война РФ в Украине повлияла на производство оружия

Эти проблемы проявляются во многих областях. В 2024 году одни только заказы на коммерческие самолеты превысили 14 тысяч единиц, что при текущих темпах производства потребует нескольких лет. Аналогичные узкие места касаются ракетных систем, компонентов спутников и судостроения.

Рассмотрим, например, производство двигателей для военных самолетов — одну из самых передовых и стратегически важных технологий США. Эти двигатели требуют тысяч высокоточных компонентов, в том числе деталей из экзотических сплавов и керамических покрытий. Допуски при производстве чрезвычайно малы, а многие применяемые материалы импортируются или поставляются одним-единственным поставщиком.

Однако производство все больше страдает от проблем с глобальными цепочками поставок. Например, война России в Украине нарушила поставки титана, имеющего жизненно важное значение для аэрокосмической промышленности, в частности для производства двигателей. Нехватка рабочей силы тоже является серьезной проблемой: американские заводы с трудом находят квалифицированных работников для замены техников, которые выходят на пенсию, что приводит к задержкам в производстве и ремонте двигателей. Эти узкие места, усугубляемые зависимостью от иностранных поставщиков ключевых компонентов, создают риски срыва поставок самолетов в случае кризиса.

Первая администрация Трампа сосредоточила свое внимание на рисках, связанных с зависимостью от противников в вопросах поставок критически важных компонентов, и продвигала релокализацию производства как государственную необходимость. Это сосредоточило дискуссии о национальной безопасности на промышленной устойчивости.

Однако необходимы более целенаправленные действия. Во многих отраслях, особенно в производстве двигателей, боеприпасов и низкоуровневых компонентов, нет запасных вариантов. Если из строя выходит только один завод или прекращает деятельность ключевой поставщик, поставки определенных систем могут просто прекратиться, а для критически важных компонентов, таких как двигатели F-135 для F-35 и другие передовые системы для наших военных самолетов, это означает настоящий кризис.

Как решить проблемы ВПК США

Чтобы сгладить эту уязвимость, Соединенные Штаты должны принять целенаправленную долгосрочную стратегию, которая, помимо прочего, будет способствовать расширению внутреннего производства редкоземельных элементов, критически важных минералов и других стратегических ресурсов. Этот план должен включать поощрение вертикальной интеграции там, где это целесообразно, усиление поставщиков низшего уровня (особенно малых и средних предприятий, которые часто не имеют достаточного капитала или уверенности в инвестициях и договорах); восстановление кадрового резерва за счет постоянных инвестиций в профессиональное образование, стажировки и региональные партнерства с производственными центрами; реформирование политики закупок с целью поощрения избыточности, защиты цепочки поставок и использования американских ресурсов, а не только экономической эффект.

В случае производства двигателей для военных самолетов такие шаги помогли бы обеспечить доступ к критически важным материалам, увеличить трудовые ресурсы и стабилизировать базу мелких производителей прецизионных изделий, которые поставляют много турбин, лопастей и компонентов. Повышение прозрачности цепочки поставок и рациональный подход к закупкам также помогли бы производителям двигателей строить планы на случай непредвиденных обстоятельств, а не только реагировать на кризисы.

Оборонная промышленность США слишком часто рассматривалась как вспомогательная логистическая функция — важная, но второстепенная по отношению к основному стратегическому планированию. Больше так мыслить нельзя. Способность поддерживать, масштабировать и адаптировать военное производство в условиях непредсказуемых глобальных обстоятельств будет определять границы американской мощи в ближайшие десятилетия.

Стратегическое противостояние с Китаем касается не только кораблей, самолетов и ракет, но и способности производить, пополнять запасы и выдерживать давление. В такой борьбе промышленная мощь — это национальное могущество.

Америка по-прежнему имеет капитал, технические знания и человеческий потенциал, необходимые для возрождения оборонной промышленности. Но окно возможностей закрывается. Следующий кризис не будет ждать, пока мы восстановимся. Время действовать — сейчас.

