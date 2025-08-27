80 "Калибров" и 70 "Цирконов": насколько опасен российский крейсер "Адмирал Нахимов"

Российский крейсер "Адмирал Нахимов" спустили на воду 40 лет назад во времена Советского Союза. Затем он поплавал 10 лет, а дальше ремонтировался более четверти века. Кремль потратил на восстановление крейсера рекордные 5 млрд долл. Во время вторжения в Украину Москва отчиталась о завершении ремонта, но не ясно, представляет ли угрозу корабль, если на поле боя доминируют дроны.

По мнению аналитиков, крейсеры класса "Киров" уже стали пережитком прошлого. Но модернизация С-400 и других систем "Адмирала Нахимова" сочетает советский размах с технологиями 21 века.

Фокус перевел статью аналитика по безопасности Брэндона Дж. Вайхерта для National Interest. В статье "Российский линейный крейсер "Адмирал Нахимов" — это плавучая крепость или легкая мишень?" рассматривают особенности старого российского корабля и объясняется, как и зачем Кремль будет его использовать.

"Адмирал Нахимов", мощный крейсер класса "Киров" в составе ВМФ России, является военно-морской платформой советской эпохи с множеством современных усовершенствований, которые Москва заказала специально для этого корабля. Благодаря существенным усовершенствованиям и обновлениям "Адмирал Нахимов", один из крупнейших в мире боевых надводных кораблей с ядерной силовой установкой, превратился в плавучую крепость, оснащенную современным вооружением. Важнейшую роль в обороне "Адмирала Нахимова" играют три полных батальона систем противовоздушной обороны С-400, которые дают крейсеру возможность господствовать над воздушным пространством вокруг него.

Корабль ВС РФ — что известно о крейсерах класса "Киров"

Крейсеры класса "Киров", известные в России как Проект 1144 "Орлан", появились во время холодной войны в ответ на развитие авианосцев США. Спущенный на воду в 1986 году и официально введенный в эксплуатацию в 1988 году под названием "Калинин", после распада СССР крейсер был переименован в "Адмирал Нахимов". Корабль был разработан как многоцелевой и мог выполнять противокорабельные удары, противолодочную борьбу (ASW) и противовоздушную оборону флота.

Сначала "Адмирал Нахимов" служил в Северном флоте, участвуя в учениях и патрулировании, пока постсоветский экономический спад не вывел его из строя. В 1997 году он совершил свой последний самостоятельный рейс, а в 1999 году был помещен в резерв для ремонта на верфи "Севмаш" в Северодвинске. В течение почти трех десятилетий корабль простаивал в порту, символизируя проблемы российского флота в условиях бюджетных ограничений и смены приоритетов.

Решение России о модернизации "Адмирала Нахимова", начавшейся в 2014 году, стало частью инициативы по возрождению океанского флота. Капитальный ремонт, который неоднократно откладывался из-за технических проблем и войны в Украине, должен был интегрировать на корабль передовые системы вооружения и сохранить его ядерную силовую установку. В декабре 2024 года начались заводские морские испытания, и в августе 2025 года корабль впервые с 1997 года вышел в море. Модернизация включает установку новой электроники, радиолокационных систем, таких как фазированная антенная решетка "Полимент", и полную модернизацию вооружения.

Технические характеристики "Адмирала Нахимова"

Год ввода в эксплуатацию: 1988.

Количество построенных судов: 1 (4 в классе "Киров"; 2 впоследствии выведены из эксплуатации).

Длина: 251,1 м.

Ширина: 28,5 м.

Водоизмещение: 24 тыс. тонн без груза; 28 тыс. тонн при стандартной загрузке.

Двигатели: двухтактный CONAS, два ядерных реактора KN-3, две паровые турбины GT3A-688.

Максимальная скорость: 32 узла (59 км/ч).

Дальность хода: неограниченная.

Вооружение: более 60 пусковых установок противокорабельных ракет; 96 пусковых установок ЗРК С-400; 2 пусковые установки ЗРК 4К33 "Оса-М"; 6 систем ближнего боя "Кортик"; одна 130-мм пушка двойного назначения; 10 торпедных аппаратов калибром 533 мм; 3 противолодочные ракетные установки (1 РБУ-6000, 2 РБУ-1000); 3 вертолета.

Экипаж: 710 человек.

"Адмирал Нахимов" — мощный военный корабль

Во время капитального ремонта 20 противокорабельных ракет П-700 "Гранит", установленных на корабле изначально, заменили на 80 универсальных вертикальных пусковых установок (VLS), способных запускать крылатые ракеты "Калибр", сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс" и до 60 гиперзвуковых ракет 3М22 "Циркон". Противолодочные возможности представлены торпедами "Пакет-НК" и ракетами "Ответ", а основную пушку заменили с АК-130 на современное АК-192М. Ближняя оборона включает 6 систем "Панцирь-М" и роторные пушки АК-630. В целом "Адмирал Нахимов" может похвастаться 174 ячейками VLS, превосходя такие современные корабли, как китайский эсминец типа 055 (112 ячеек) или американский эсминец класса Arleigh Burke (96 ячеек).

В основе модернизации "Адмирала Нахимова" лежит его комплекс противовоздушной обороны, основанный на военно-морской версии мощной системы С-400 "Триумф". Она заменяет устаревшие ракеты С-300Ф "Форт" и выделяет 96 ячеек VLS специально для ракет класса "земля-воздух" (SAM). Согласно отчетам, корабль несет на борту эквивалент трех полных батальонов С-400, что не имеет аналогов на других военных кораблях. В сухопутных условиях батальон С-400 обычно состоит из 8-12 пусковых установок с 32-48 ракетами, обеспечивая многоуровневую защиту от самолетов, дронов, крылатых ракет и баллистических угроз.

Благодаря интеграции ракет типа 40Н6, 48Н6 и вариантов 9М96 с меньшей дальностью, позволяющих вести боевые действия на расстоянии от полутора до 400 км, морская версия С-400 является серьезным усовершенствованием. С тремя батальонами С-400 на борту корабль имеет огромный ракетный арсенал, превосходящий возможности противовоздушной обороны целых сухопутных полков. Благодаря "Форту-М" (усовершенствованной версии С-300) и "Панцирю-M" для точечной обороны, "Адмирал Нахимов" может создать вокруг себя многослойную защитную оболочку, способную отслеживать 80 целей и одновременно поражать 40. Эксперты отмечают, что его радиолокационный горизонт расширяет возможности обороны далеко за пределы типичных морских ЗРК, превращая судно в "убийцу авианосцев", если применять его в качестве корабля сопровождения или автономного командного пункта.

"Адмирал Нахимов" готов стать флагманом российского флота, заменив "Петра Великого", — единственный другой крейсер класса "Киров", который до сих пор находится в эксплуатации. Его три батальона С-400 подчеркивают, что для Москвы важны ограничение доступа и проекция силы. В спорных регионах, таких как Арктика или Черное море, этот крейсер может защищать авианосные группы или амфибийные силы, сдерживая вторжение НАТО. Проблемами "Адмирала Нахимова" остаются высокие затраты на техническое обслуживание, уязвимость перед подводными лодками и технические проблемы интеграции С-400 во время текущих морских испытаний.

Будущее за "Адмиралом Нахимовым"? Не совсем...

По мнению критиков, крейсеры "Киров" уже стали пережитком прошлого. Однако модернизация С-400 и других систем "Адмирала Нахимова" сочетает советский размах с технологиями 21 века. В условиях геополитической напряженности "Адмирал Нахимов" олицетворяет удачную инновацию в военно-морском деле. Этот крейсер типа "Киров" не только возрождает мощь российского флота времен холодной войны, но и помогает ему адаптироваться к современным угрозам.

Но даже с учетом прогресса в области противовоздушной обороны, факт остается фактом: появление БПЛА, скорее всего, сделает этот мощный корабль пустой тратой денег. Будущее военного дела — не за большими пилотируемыми платформами, а за беспилотными, маневренными и, в конечном итоге, одноразовыми системами. Именно та страна, которая первой осознает это и направит свои ресурсы на разработку таких систем, будет господствовать над морями 21 века. Пока что США не стали такой страной. Но и Россия также ею не является.

