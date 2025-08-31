Война в воздухе над Украиной: основные уроки для Запада

В течение более трех лет войны Российская Федерация потеряла, по разным оценкам, от 200 до 400 военных самолетов. Перед началом полномасштабного вторжения Москва имела более 1 300 самолетов различных типов и в разном состоянии. Этой массы не хватило, чтобы завладеть небом Украины. Что сделали украинцы, чтобы не дать россиянам преимущества в воздухе? Какие уроки могут извлечь военные стран Запада, чтобы действовать эффективно в условиях современной войны?

То ли из-за чрезмерной самоуверенности, то ли из-за некомпетентности, но России так и не удалось уничтожить ВВС Украины в начале вторжения, что создало Кремлю огромные проблемы. Война в Украине может дать много уроков внимательному наблюдателю. Три года боевых действий доказали эффективность БПЛА, мощность реактивной артиллерии и необходимость огромного объема боеприпасов для поддержки наступательных и оборонительных операций на современном поле боя.

Фокус перевел статью журналиста и ветерана Ставроса Атламазоглу для портала National Interest. Статья "Чему может научить Запад воздушная война над Украиной" посвящена российско-украинской войне и выводам, которые пригодятся западным военным в условиях современных боевых действий.

Особенно ценным уроком являются операции воздушных сил на поле боя, которые оказались одной из решающих форм боевых действий в Украине и часто становились определяющими для победы или поражения.

Почему первые воздушные операции России против Украины провалились

Когда 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину, многие внутри и за пределами Украины считали, что меньшая по размеру страна быстро сдастся под натиском российских войск. Ведь Москва выставила одну из самых передовых армий в мире, достаточно мощную, чтобы американские военные считали ее почти равным противником.

Российская авиация проиграла бой за небо Украины Фото: Twitter

Зато российские войска оказались бумажным тигром. Российские военные не смогли достичь ни одной из своих основных целей — захватить Киев, Харьков, Одессу и Донбасс, среди прочего, — а потери в первые месяцы войны были чрезвычайно тяжелыми. Одной из основных причин неудачи Кремля в достижении первоначальных военных целей была неспособность российских Воздушно-космических сил немедленно установить превосходство в воздухе над полем боя, что дало Украине возможность наносить удары с воздуха по наступающим российским колоннам.

На бумаге российские Воздушно-космические силы превосходили противника как по количеству, так и по качеству. Украинские ВВС использовали старые советские и российские истребители и штурмовики, которые якобы не могли противостоять российским самолетам. Но украинские ВВС пережили первую волну российских авиаударов, потеряв лишь несколько самолетов и систем ПВО. С тех пор две армии борются за победу в спорном воздушном пространстве. ВКС РФ и ВВС Украины были серьезно ограничены в своих действиях, опасаясь потери ценных истребителей из-за множества зенитных систем на земле. Одна только Россия потеряла более 100 боевых самолетов.

Урок из Украины: как можно раньше победить в воздушной войне

Один из уроков войны в Украине заключается в достижении превосходства в воздухе в начале конфликта. Стоит потратить время на накопление ресурсов для нанесения сокрушительного начального удара по воздушным силам противника, а не атаковать до того, как ваши собственные силы будут готовы, в результате потеряв драгоценную возможность завоевать небо. То ли из-за чрезмерной самоуверенности, то ли из-за некомпетентности, ВКС РФ так и не справились с задачей уничтожения гораздо меньших по размеру ВВС Украины в начале конфликта — и Кремль сильно пострадал от этого в последующие годы.

Еще один урок из опыта Украины заключается в том, что наземные системы ПВО остаются мощным фактором сдерживания. Украинским военным удалось спасти большинство систем противовоздушной обороны от первых российских ударов. После этого противовоздушная оборона Киева усилилась благодаря поступлению современных систем из США и НАТО. Конечно, системы ПВО не всесильны; России все же удалось нанести удары по украинским городам и критически важной инфраструктуре с помощью дальнобойных боеприпасов, таких как КАБы, а также сотен ракет и небольших дронов-камикадзе. Но российские авиаудары далеко не так эффективны, как могли бы быть в условиях превосходства в воздухе.

Прошло много времени с тех пор, как американским военным приходилось воевать в спорном воздушном пространстве. Войны в Корее и Вьетнаме — последние конфликты, в которых ВВС США сталкивались с серьезным противодействием. Даже в этих случаях баланс сил однозначно склонялся в пользу американских военных. Однако в будущем конфликте с Китаем, который является почти равным противником, Америка наверняка будет воевать в спорном воздушном пространстве. Именно поэтому американским военным стратегам стоит учиться на современных воздушных операциях РФ и Украины.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу — опытный журналист, который пишет на темы обороны и специализируется на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.