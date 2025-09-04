Размером с Вашингтон и на километр в глубину: что прячет РФ под горой Ямантау

Экс-президент Российской Федерации и заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Соединенным Штатам Америки ядерным ударом, который осуществит система "Мертвая рука". Аналитик National Interest объяснил, в каком тайном бункере может прятаться российская система для ответа на удар США, и уточнил, есть ли аналог у американцев.

Поскольку мы не имеем достоверной информации о секретной российской базе под горой Ямантау, появились сенсационные слухи об инопланетной активности, которые невольно помогли еще лучше защитить истинные тайны этого объекта.

Фокус перевел статью аналитика Брэндона Вайхерта для портала National Interest. В статье под названием "Что на самом деле происходит в российской "Зоне 51"?" речь идет о тайном военном объекте РФ в Уральских горах и об "Объекте 51" в США, который, вероятно, является ответом американцев на ядерные угрозы Кремля еще со времен СССР.

Гора Ямантау — самая высокая вершина Южного Урала высотой 1640 метров Фото: National interest

Недавняя заметка Росса Коулхарта в NewsNation о том, что ВМС США проинформировали свое высшее руководство о российском объекте Ямантау, более известном американцам как "российская Зона 51", не должна никого удивлять. Как и намеки Путина на то, что Российская Федерация имеет довольно экзотические военные технологии на случай дальнейшей эскалации войны в Украине.

Справедливости ради следует отметить, что президент Дональд Трамп публично делал подобные намеки еще со своего первого срока.

Пока большинство дискуссий в социальных сетях вокруг горного объекта Ямантау сосредоточено на сенсационных утверждениях — а именно, что там видели маленьких зеленых человечков, — серьезным аналитикам стоит обратить внимание на вполне реальные экспериментальные технологии, которые могут разрабатываться на этом объекте.

Ядерное оружие РФ — что известно о горном объекте Ямантау

Горный объект Ямантау, расположенный глубоко в суровых Уральских горах российского Башкортостана, является одним из самых секретных военных объектов в мире. Этот подземный комплекс появился благодаря ядерной стратегии времен холодной войны и современным военным технологиям. Построенный под горой Ямантау — самой высокой вершиной Южного Урала высотой 1640 метров, — этот объект символизирует стремление России обеспечить выживание своего командования в условиях геополитической напряженности.

Россияне создали несколько секретных бункеров в разных точках страны, в том числе — под горой Ямантау Фото: Из открытых источников

Строительство комплекса Ямантау началось в 1970-х годах при Леониде Брежневе, в разгар гонки вооружений с США. На спутниковых снимках 1990-х годов видны обширные раскопки, в ходе которых десятки тысяч рабочих прокладывали тоннели в богатой кварцем породе горы. Проект продолжался даже во время экономических потрясений постсоветской эпохи, несмотря на финансовые трудности России, что вызвало недоумение в Вашингтоне.

По оценкам, площадь объекта составляет более тысячи квадратных километров — примерно размер Вашингтона, округ Колумбия — с несколькими уровнями, спускающимися на глубину до 900 метров. Он расположен недалеко от закрытого города Межгорье (бывший Белорецк-16) и обслуживается железнодорожными линиями, автомобильными дорогами и специальным персоналом.

Гора Ямантау расположена в Уральских горах, в 1000 км от Украины Фото: Google Maps

Российские чиновники дают расплывчатые и противоречивые объяснения относительно объекта под горой Ямантау, утверждая, что он служит для добычи полезных ископаемых, хранения продовольствия или национальных сокровищ России. Однако американские аналитики отвергают эти объяснения как прикрытие и считают объект в первую очередь укрепленным военным объектом. Учитывая его близость к Снежинску (бывшему Челябинску-70), ключевой лаборатории по разработке ядерного оружия, объект, вероятно, участвует в передовых военно-технологических исследованиях. Американская разведка считает его центром ядерного командования и управления, аналогичным американскому комплексу "Шайенн-Маунтин" в Колорадо. Есть даже предположение, что в этом объекте находится система "Мертвая рука" — устройство в стиле доктора Стренджлава, которое автоматически запустит ядерные ракеты по США в случае отсутствия связи с Кремлем.

Поскольку объект построен под горой, он устойчив к ядерному удару, а также к электромагнитным импульсам (ЭМИ) от ядерных взрывов. Кварцевая порода горы может способствовать проведению экспериментов по созданию безопасных, защищенных от помех технологий связи, необходимых для наведения гиперзвуковых ракет, таких как системы "Авангард" или "Кинжал".

Помимо командных функций, Ямантау может быть местом проведения исследований и разработок в области кибервойны и электронных мер противодействия. Его изолированность под землей создает идеальные условия для испытаний систем обороны на основе искусственного интеллекта или даже квантового шифрования, защищая их от спутникового наблюдения и шпионажа. Сообщения также указывают, что в комплексе могут находиться до 60 тысяч человек, которые имеют независимое энергоснабжение, водоснабжение и фильтрацию воздуха, что позволяет вести длительные операции во время конфликтов.

Хотя Ямантау не является очевидным полигоном для испытаний оружия, как "Зона 51", его связь с близлежащими ядерными объектами предполагает участие в работах по уменьшению размеров боеголовок или разработке стелс-технологий для стратегических бомбардировщиков и подводных лодок. Это означает, что Россия стремится развивать асимметричные военные возможности и уделяет внимание живучести своего оружия, а не только его огневой мощи.

Командная ракета 15А11 системы "Периметр" Фото: Вікіпедія

Объект "Ямантау" представляет серьезную угрозу для национальной безопасности США. Повышая шансы на выживание ядерного командования России, он подрывает потенциальные стратегии США по нанесению удара, направленного на уничтожение правительства. Разработанный для того, чтобы выдержать прямые ядерные удары, он усиливает потенциал Москвы по нанесению второго удара, что затрудняет переговоры по контролю над вооружениями, такие как новый договор СНВ. Секретность, окружающая этот объект, усиливает опасения США относительно тайных военных разработок.

В эпоху гиперзвуковых угроз и кибервторжений Ямантау может даже ускорить гонку вооружений, побудив США инвестировать в контрмеры, такие как модернизированные противобункерные боеприпасы или наблюдение из космоса.

Возможные реакции США на Ямантау

В США уже наблюдалась необычная активность, связанная с американским оборонным подрядчиком Lockheed Martin и чрезвычайно дорогим, невероятно секретным проектом, который он реализует — настолько секретным, что руководители Lockheed имеют право не раскрывать своим акционерам подробности об этом новом невероятном вооружении в соответствии с законами США о государственной тайне. Эта засекреченная экзотическая американская программа может быть ответом на то, что, по мнению Пентагона и разведывательного сообщества США, происходит на российском объекте под горой Ямантау.

Американский "Объект-51" расположен в Аризоне Фото: Википедия "Объект-51" США размещен в пустыне Фото: Из открытых источников

Коротко говоря, Пентагон держит в тайне все, что знает об этом объекте и о том, что там происходит. В отсутствие точной информации о Ямантау возникли сенсационные слухи, которые непреднамеренно помогают защитить реальные тайны объекта, прикрывая их заголовками об активности инопланетян.

Реальность гораздо более приземленная. Объект расположен недалеко от важнейших центров разработки российского ядерного оружия. Это идеальное место для проведения экспериментов с передовыми технологиями, которые могут подорвать глобальное доминирование США. Именно здесь Россия создает свои высокотехнологичные военные возможности. И решение ВМС следить за этим объектом представляется очень дальновидным.

