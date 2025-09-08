Принудительная паспортизация: украинцев с оккупированных территорий могут депортировать (видео)

Жителей временно оккупированных регионов Украины заставляют оформлять российские документы. Тем, кто откажется, угрожают выселением и потерей имущества.

После 10 сентября 2025 года украинцев на временно оккупированных территориях, которые не получили паспорта РФ, признают "нелегальными мигрантами". По указу Владимира Путина им может грозить депортация из собственных домов. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в прямом эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что даже до этой даты жизнь без российского паспорта в оккупации фактически невозможна.

"Без российского паспорта у людей нет доступа к медицине, даже экстренной. Дети не могут учиться, а родителям грозит лишение родительских прав. Также запрещено работать в большинстве сфер, на блокпостах и во время обысков отсутствие паспорта — повод для ареста. А не оформленную по российскому законодательству недвижимость забирают, потому что она "бесхозная". Но и наличие паспорта не спасает. Если ты украинец, ты под угрозой", — заявил Федоров.

Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров

Оккупационные администрации распространяют в подконтрольных медиа предупреждение: те, кто не оформит паспорт РФ до 10 сентября, будут подлежать депортации.

Эту информацию подтвердил и Центр противодействия дезинформации. В ЦПД напомнили, что указ президента России Владимира Путина был подписан еще 20 марта этого года.

В официальном документе РФ говорится: "Граждане Украины, находящиеся в Российской Федерации, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации или до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение".

Таким образом, жителей оккупированных территорий поставили перед принудительным выбором: согласиться на гражданство страны-агрессора или потерять дом и собственность, которые оккупанты могут конфисковать.

Напомним, с начала оккупации отсутствие паспорта РФ лишало жителей захваченных регионов права на медицинскую помощь, социальные выплаты и официальную работу. Теперь к этому добавляется еще и риск депортации.

Как сообщал Фокус, заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева указывают на то, что отдельных украинцев могут отправить в отдаленные районы России в связи с отказом получить российский паспорт.

Фокус также писал, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцы, которые вынуждены получить паспорт РФ для выживания, не будут преследоваться по закону.