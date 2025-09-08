Примусова паспортизація: українців з окупованих територій можуть депортувати (відео)

Жителів тимчасово окупованих регіонів України змушують оформлювати російські документи. Тим, хто відмовиться, погрожують виселенням і втратою майна.

Після 10 вересня 2025 року українців на тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорта РФ, визнають "нелегальними мігрантами". За указом Володимира Путіна їм може загрожувати депортація з власних домівок. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини". Він наголосив, що навіть до цієї дати життя без російського паспорта в окупації фактично неможливе.

"Без російського паспорта у людей немає доступу до медицини, навіть екстреної. Діти не можуть навчатися, а батькам загрожує позбавлення батьківських прав. Також заборонено працювати в більшості сфер, на блокпостах і під час обшуків відсутність паспорта — привід для арешту. А не оформлену за російським законодавством нерухомість забирають, бо вона "безхазяйна". Але і наявність паспорта не рятує. Якщо ти українець, ти під загрозою", — заявив Федоров.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Окупаційні адміністрації поширюють у підконтрольних медіа попередження: ті, хто не оформить паспорт РФ до 10 вересня, підлягатимуть депортації.

Цю інформацію підтвердив і Центр протидії дезінформації. У ЦПД нагадали, що указ президента Росії Володимира Путіна був підписаний ще 20 березня цього року.

В офіційному документі РФ йдеться: "Громадяни України, які перебувають у Російській Федерації, не мають законних підстав для перебування (проживання) в Російській Федерації, зобов'язані самостійно виїхати з Російської Федерації або до 10 вересня 2025 року включно врегулювати своє правове становище".

Таким чином, мешканців окупованих територій поставили перед примусовим вибором: погодитися на громадянство країни-агресора або втратити дім і власність, які окупанти можуть конфіскувати.

Нагадаємо, з початку окупації відсутність паспорта РФ позбавляла жителів захоплених регіонів права на медичну допомогу, соціальні виплати й офіційну роботу. Тепер до цього додається ще й ризик депортації.

Як повідомляв Фокус, заяви заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва вказують на те, що окремих українців можуть відправити до віддалених районів Росіі у зв'язку з відмовою отримати російський паспорт.

Фокус також писав, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українці, які вимушені отримати паспорт РФ для виживання, не переслідуватимуться за законом.