Космический истребитель "Белый император" и ловушка для США: зачем Пекину технологические чудеса

3 сентября Китай провел военный парад, показав самые современные образцы вооружения. По улицам Пекина проехала 32-метровая бомба DF-5C на 20 тыс. км, баллистическая ракета JL-3 на 10 тыс. км, 20-метровая торпеда AJX002. Впрочем, на параде не заметили аэрокосмического истребителя 6 поколения "Байди" ("Белый император"). Существует ли на самом деле военно-космический проект Китая и нужно ли остерегаться США?

США нельзя недооценивать угрозу со стороны китайских высоких технологий. Но в то же время Америка не должна поддаваться на китайскую психологическую операцию, направленную на то, чтобы заставить США тратить колоссальные средства.

Фокус перевел статью "Пекин хочет, чтобы вы поверили, что он строит летающие авианосцы" аналитика по безопасности Брендона Дж. Вайхерта на портале National Interest. В статье говорится о почти фантастическом военно-космическом тайном проекте Китая: это реальность или вымысел и есть ли угрозы для США.

В динамичной области глобальных военных технологий выделяется смелый китайский проект Nantianmen ["Нантяньмэнь" или "Наньтяньмэнь" — ред.], который якобы выходит за рамки любых инноваций в аэрокосмической области. Но в рамках пропагандистской кампании его сторонники в социальных сетях преувеличивают значение и даже осуществимость этого проекта.

Однако западным военачальникам и аналитикам разведки все же стоит за ним следить. За последние три десятилетия Китай доказал, что недооценивать его — плохая идея.

Что следует знать о китайском проекте "Южные небесные ворота"

Эта амбициозная программа, возглавляемая Китайской корпорацией авиационной промышленности (AVIC), направлена на разработку интегрированных космических и воздушных истребителей, способных развивать гиперзвуковую скорость и выполнять операции на орбите. Проект, представленный в виде концептуальных моделей, уже появлялся в государственных СМИ, символизируя стремление Китая к технологическому превосходству в создании истребителей шестого поколения и выходе на новый уровень космических войн.

В условиях гонки стран за доминирование в околокосмической среде проект "Нантяньмэнь" означает стратегическую ориентацию Пекина на гиперзвуковые космические самолеты, сочетающие передовые инженерные разработки с футуристическими идеями.

Модель аэрокосмического истребителя Байди ("Белый император") — звездного экспоната китайского проекта "Наньтяньмэнь" Модель аэрокосмического истребителя Байди ("Белый император") — звездного экспоната китайского проекта "Наньтяньмэнь" Модель аэрокосмического истребителя Байди ("Белый император") — звездного экспоната китайского проекта "Наньтяньмэнь" Модель аэрокосмического истребителя Байди ("Белый император") — звездного экспоната китайского проекта "Наньтяньмэнь"

Проект "Нантяньмэнь" берет свое начало как минимум в 2019 году, когда AVIC продемонстрировала первые модели на Дне открытых дверей ВВС в Чанчуне. Комплексная исследовательская программа в области космических технологий "Нантяньмэнь" изначально охватывала концепции, вдохновленные научной фантастикой, такие как космический авианосец Luanniao, оснащенный беспилотными истребителями, и космический истребитель Xuannv с мезонными генераторами и пушками с ускорителями частиц.

Эти концепты названы в честь мифологических персонажей, что подчеркивало сочетание воображения с практическими исследованиями и разработками. В то время многим аналитикам все это казалось психологической операцией, направленной на то, чтобы обмануть американцев, подтолкнув их к неоправданным инвестициям в собственные концепции "чудо-оружия", которые не оправдали бы ожиданий и разорили американский бюджет.

К 2023 году китайские военные выпустили концептуальное видео, в котором были представлены такие виды оружия, как электромагнитные пушки и гиперзвуковые системы вооружения. Развитие проекта достигло своего апогея в ноябре 2024 года на авиасалоне в Чжухае, где был представлен макет в натуральную величину его флагмана — истребителя "Белый император" (Baidi), приуроченный к 75-летию Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (PLAAF). Это должно было подчеркнуть прогресс Китая в аэрокосмической отрасли, позиционируя "Нантяньмэнь" как ключевого игрока в глобальной гонке вооружений.

Вокруг проекта "Нантяньмэнь" царит много шума из ничего. Из вышеупомянутых летающих авианосцев и пушек с лучевыми ускорителями практически ничего не было реализовано после многолетних заявлений. Единственной реальной составляющей существующей до сих пор программы является боевой самолет шестого поколения "Белый император".

Даже вокруг "Белого императора", который до сих пор остается экспериментальным прототипом, царит неоправданный ажиотаж. Этот экспериментальный прототип, который по сути рекламируется как звездный истребитель, подобный X-Wing из "Звездных войн", так и не доказал, что сможет выполнять операции боевого самолета шестого поколения.

Отделить факты от вымысла

Это не означает, что китайцы не построили настоящий военный самолет шестого поколения или что они не могут массово производить такие платформы. На самом деле китайцы с большей вероятностью успешно наладят массовое производство этой системы и подготовят ее к боевому применению гораздо раньше, чем американцы, которые, вероятно, также работают над подобным проектом.

Но с учетом того, что Китай массово производит боевые самолеты пятого поколения — J-20 и J-35 — а американцы с трудом обеспечивают боеготовность своего боевого самолета пятого поколения F-35 Lightning II, встает вопрос, зачем Пекину тратить время и ресурсы на чистый полет фантазии.

Если "Белый император" все же сойдет с чертежной доски, это будет гиперзвуковой космический самолет с аэродинамическим, оптимизированным для стелс-технологии фюзеляжем с крыльями дельта-типа и канардами для повышения маневренности на сверхзвуковых скоростях. Согласно планам Пекина, самолет сможет прорываться сквозь земную атмосферу, выполняя операции в ближнем космосе, поражая спутники или выводя из строя орбитальные объекты, такие как системы GPS.

Китай утверждает, что вариант самолета Type B отличается модернизированной авионикой, включая систему слияния данных на основе искусственного интеллекта для обеспечения исключительной ситуационной осведомленности, улучшенную конструкцию кабины и модульную конструкцию для облегчения технического обслуживания. Его внутренний отсек для вооружения увеличен, чтобы вместить тяжелые боеприпасы класса "воздух-земля", при этом сохраняются стелс-характеристики за счет минимизации радиолокационных и инфракрасных сигнатур.

Коротко говоря, если в описании китайского проекта "Нантяньмэнь" есть толика правды, то новая система не только дает достойный ответ американской программе NGAD, но и намного превосходит американскую разработку. Благодаря интеграции космических и воздушных возможностей эта система позволит вести "космические догфайты", охотиться за спутниками и помогать наносить точные удары в таких регионах, как Южнокитайское море или Тайваньский пролив.

Это подкрепляет военную модернизацию Пекина, усиливая возможности разведки и нанесения ударов в приграничных районах, в том числе по линии фактического контроля (LAC) между Китаем и Индией. Аналитики, включая бывшего инструктора НОАК Сун Чжунпина, восхваляют эту систему как необходимый шаг к установлению господства Китая в глобальных аэрокосмических стандартах. Генерал ВВС США Марк Келли, в свою очередь, признает стремительный прогресс Китая в противодействии воздушному превосходству Америки. Для соседей Китая, в частности Индии, такое развитие событий требует ускорения собственных разработок вроде индийского Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA).

Америка должна сохранять спокойствие

Хотя Китай действительно достиг исключительных успехов в области военных технологий, программе в целом, судя по информации СМИ, придется преодолеть много препятствий, прежде чем она станет как минимум правдоподобной. В целом можно уверенно предположить, что программа так и не выйдет за пределы чертежной доски. Но основные технологические аспекты проекта, такие как разработка гиперзвукового оружия и рельсовых пушек, свидетельствуют, что Китай достигает ощутимых успехов.

Китайский проект "Нантяньмэнь" указывает на амбиции страны в области гиперзвуковых космических самолетов и истребителей шестого поколения. Впрочем, многое в этой программе пока не подтверждено. Хотя "Белый император" наверняка является рабочим прототипом, а базовая технология, примененная в этом проекте, разрабатывается с головокружительной скоростью, сам проект, представленный публике, остается теоретическим.

Соединенные Штаты не должны недооценивать технологическую угрозу со стороны Китая. Но при этом Америке нельзя поддаваться на китайскую психологическую операцию, призванную обескуражить ее так же, как Стратегическая оборонная инициатива (СОИ) президента Рональда Рейгана заставила СССР пренебречь экономическим прогрессом и, рискуя внутренним коллапсом, гнаться за высокотехнологичными достижениями, которые в итоге имели незначительную военную ценность.

Об авторе

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.