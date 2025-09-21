Летело 4 тысячи JDAM: почему бомбардировщики B-1 Lancer США стали "кошмаром" Талибана

Для удара по ядерным объектам Ирана Соединенные Штаты Америки подняли в воздух бомбардировщики B-2 Spirit, которые сбросили на подземные бункеры 13-тонные GBU-57 MOP и почти двухтонные Tomahawk. Чем отличается спецоперация "Полуночный молот" (Midnight Hammer) 2025 года от атаки на талибов, которая состоялась 24 года назад? Почему предыдущие действия Вашингтона стали "кошмаром" для боевиков?

Фокус перевел статью "Почему американские бомбардировщики B-1 Lancer стали комаром для Талибана" аналитика по безопасности Брендона Дж. Вайхерта для портала National Interest. В статье говорится о войне армии США в Афганистане. Какие средства поражения использовали американцы, чтобы победить боевиков с пулеметами, гранатометами, минометами и ПЗРК Stinger?

После террористических атак Аль-Каиды 11 сентября Соединенные Штаты начали операцию "Непокоренная свобода", чтобы искоренить Аль-Каиду в Афганистане и свергнуть правительство их союзников из Талибана. Из всего разнообразного арсенала истребителей, беспилотников и вертолетов, развернутых в Афганистане в 2001 году, именно B-1 Lancer стал ключом к господству США в воздухе.

Этот сверхзвуковой бомбардировщик, прозванный Bone ("Кость") за свою скелетную конструкцию, обладал непревзойденной огневой мощью, точностью и выносливостью.

Технические характеристики B-1 Lancer

Год выпуска: 1986.

Количество построенных самолетов: 104.

Длина: 45 м.

Размах крыльев: 42 м в разложенном состоянии; 24 м в сложенном виде.

Максимальная взлетная масса: 215 364 кг.

Двигатели: четыре турбореактивных двигателя General Electric F101-GE-102 с форсажной камерой.

Максимальная скорость: 0,92 Маха (1136 км/ч) на малой высоте, 1,25 Маха (1543 км/ч) на большой высоте.

Дальность полета: 3000 морских миль (5555 км).

Практический потолок: 18 тыс. м.

Вооружение: 6 внешних узлов подвески для вооружения; до 22,6 тонны полезной нагрузки.

Экипаж: 4 человека (командир самолета, летчик, офицер по ударному вооружению, офицер по оборонительным системам).

На момент своего появления B-1B был гигантским самолетом. Его полезная нагрузка просто поражала: он мог нести до 24 управляемых бомб GBU-31 Joint Direct Attack Munitions (JDAM), что затмевало истребители вроде F/A-18 Hornet, который поднимал в воздух всего две бомбы.

Как Америка получила B-1 Lancer

Rockwell B-1 Lancer, как и многие другие знаковые военные самолеты в арсенале США, был задуман в 1960-х годах, когда ВВС США понадобился бомбардировщик, сочетающий в себе скорость B-58 Hustler с дальностью полета и полезной нагрузкой B-52 Stratofortress. Программа по его созданию, сперва отмененная в 1977 году из-за бюджетных проблем, возобновилась при президентстве Рональда Рейгана в 1981 году в качестве временной меры до завершения разработки стелс-бомбардировщика дальнего радиуса действия B-2 Spirit. Вариант B-1B, поступивший на вооружение в 1986 году, жертвовал скоростью ради незаметности на низких высотах, что делало его идеальным для уклонения от радаров.

Возможности самолета в то время впечатляли: он мог похвастаться незаурядной скоростью и большой полезной нагрузкой. Передовая авионика, включающая радар AN/APQ-164 и змеевидные воздухозаборники для уменьшения радиолокационной заметности (RCS), позволяла наносить точные удары и создавать защитные препятствия. До начала операции "Непокоренная свобода" провели модернизацию в рамках Conventional Mission Update Program. Она адаптировала самолет для использования боеприпасов с GPS-наведением, превратив ядерный реликт в мощную платформу для обычного вооружения.

Почему B-1 был таким важным в Афганистане

В ходе операции "Непокоренная свобода" понадобились воздушные силы для дальней авиационной поддержки в отдаленном, лишенном выхода к морю, горном Афганистане, где военные базы встречаются редко, а угрозы рассредоточены. Действуя с базы в Диего-Гарсия, расположенной более чем в 4800 километрах, B-1B блестяще заполнил этот пробел. Хотя B-1 участвовал менее чем в 10% вылетов по дальней авиаподдержке, всего восемь развернутых B-1 сбросили более 40% всех бомб в первые шесть месяцев операции. Это 3900 JDAM — около 67% от общего количества высокоточных бомб, сброшенных США на головы боевиков Аль-Каиды и их союзников из Талибана.

Такая эффективность была обусловлена выносливостью самолета: во время миссий, длившихся более 16 часов, он часами кружил над целью в режиме "вооруженного наблюдения", осуществляя наблюдение в режиме реального времени и нанося удары благодаря постоянной связи с наземными диспетчерами JTAC (Joint Terminal Attack Controller).

Ни одна другая платформа не могла сравниться с Lancer. Истребители нуждались в многократной дозаправке и ротации; B-52 не хватало скорости и количества полезной нагрузки B-1. 79-процентная боеготовность В-1 обеспечивала эффект, равный десяткам вылетов более легких самолетов, при этом сводя к минимуму риски для летчиков. Его универсальные функции охватывали разведку и "игру мускулами", адаптируясь к меняющейся боевой обстановке "Непокоренной свободы".

Боевой послужной список B-1 Lancer над Афганистаном

7 октября 2001 года, в день официального начала "Непокоренной свободы", B-1 с базы Диего-Гарсия нанесли первые удары по командным пунктам Талибана и пещерам Аль-Каиды с помощью самых точных JDAM, задавая тон продвижению коалиции в Афганистане.

К сожалению, в декабре 2001 года один из B-1 разбился в Индийском океане из-за неисправности. Экипаж сумел катапультироваться и спастись. О том, насколько важным был этот самолет для первой фазы войны в Афганистане, свидетельствует тот факт, что самолет, прежде чем разбиться, налетал сотни часов, поддерживая наступление Северного альянса во главе с США против Талибана и Аль-Каиды.

Позже, в 2012 году, самолеты B-1 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи совершили 770 боевых вылетов — почти 25% всех боевых миссий над Афганистаном, — уничтожив опорные пункты повстанцев и защитив американские войска во время осады. Эти операции, сочетавшие бомбардировки с наблюдением, помогли нейтрализовать главарей Талибана и другие важные цели, доказав адаптацию B-1 к миссиям по борьбе с терроризмом и повстанцами, которые преобладали в этой войне.

Сочетание дальности полета, полезной нагрузки и точности сделало B-1 Lancer важнейшим активом в ходе операции "Непокоренная свобода", который стал решающим в противостоянии с неуловимыми террористами. Афганистан постепенно исчезает из новостных заголовков, но B-1 навсегда останется легендой в истории стратегической авиации.

Об авторе

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.