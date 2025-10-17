Как Моссад устроил ловушку иракским пилотам и выманил МиГ-21: секреты операции "Алмаз" (фото)

Осенью 2024 года израильская служба внешней разведки Моссад устроила операцию с пейджерами, благодаря которой удалось обезвредить более 5 тысяч боевиков Хезболлы. В прошлом спецагенты занимались не только подрывом врагов, но и похищением секретных военных технологий. При этом использовали шантаж, подкуп и угрозы, а также спецагенток и деньги.

В 1966 году израильская разведка убедила иракского летчика похитить свой МиГ-21. Операция "Алмаз" стала роковой ловушкой.

Фокус перевел статью военного аналитика и историка Тома Купера, опубликованную на портале Trench Art журналиста Дэвида Экса (США). В статье раскрываются методы, которыми израильтяне из Моссада получали секретную информацию о военных технологиях врагов. Речь идет об уникальной операции "Алмаз", благодаря которой Израиль и США получили советский самолет МиГ-21 и разобрали его до винтов, чтобы изучить конструкцию.

МиГ-21Ф-13 с серийным номером 534, представленный международной прессе через несколько недель после того, как Редфа прилетел на нем в Израиль 16 августа 1966 года. Коллекция Тома Купера Фото: Том Купер (Tom Cooper) / Trench Art

Прошло 50 лет с момента одного из главных — и самых громких — оперативных достижений Моссада (израильской службы внешней разведки). 16 августа 1966 года операция "Алмаз" завершилась похищением иракского МиГ-21 и переходом на израильскую сторону его летчика, капитана Мунира Редфа.

Редфа забрал с собой свой МиГ.

Эти события окружены множеством слухов, особенно относительно причин бегства Редфа. Согласно официальной израильской версии, Редфа был ассирийским христианином, который страдал от религиозной и этнической дискриминации: его не повышали в звании, а командиры заставляли жить вдали от семьи в Багдаде.

Израильское правительство предложило ему миллион долларов, гражданство Израиля и постоянную работу, а также приняло условие летчика, что израильтяне вывезут его семью из Ирака.

МиГ-21, на котором Редфа прилетел в Израиль, помог израильским ВВС изучить самолет и увидеть его сильные и слабые стороны — эти знания сыграли важную роль в успехах израильских ВВС во время арабо-израильских войн в период с 1967 по 1973 год.

Кроме того, в январе 1968 года Израиль предоставил самолет в аренду Соединенным Штатам, которые провели его дополнительные исследования в рамках программы Have Donut, которая проходила в печально известной "Зоне 51" в Неваде. Бывший иракский МиГ-21, переименованный в YF-110 на вооружении США, оказался настоящим подарком для американцев, учитывая, что Редфа якобы доставил его в Израиль вместе с несколькими учебными и тактическими пособиями.

Як-11, на котором Мохаммад Аббас Хелми прилетел в Израиль в 1964 году. Коллекция Тома Купера Фото: Том Купер (Tom Cooper) / Trench Art

Все вышесказанное — это версия истории Редфа, которая известна широкой общественности. Такие версии обычно сосредоточены на периоде непосредственно перед и после полета Редфа в Израиль. Но с помощью отставного бригадного генерала Ахмада Садика, бывшего офицера разведывательного управления иракских ВВС, и египетского историка Нура Бардаи мы можем раскрыть новые детали об обстоятельствах знаменитого побега Редфа.

Хорошо известно, что Моссад долго пытался убедить арабских летчиков дезертировать и перелететь на своих самолетах в Израиль. Первая попытка закончилась неудачей. Израильский информатор Жан Леон Томас обратился к капитану Айда Хане из египетских ВВС, предложив ему 100 тысяч долларов за перелет на его МиГ-17 в Израиль, но египтянин быстро сдал его властям.

Томас был арестован вместе с пятью помощниками, приговорен к смертной казни и повешен вместе с двумя сообщниками в декабре 1962 года.

Два года спустя израильтяне добились большего успеха с другим египетским летчиком. Капитан Мохаммад Аббас Хелми, который имел репутацию коррумпированного и своенравного человека, после ссоры со своими командирами сбежал на учебном самолете Як-11. Через несколько месяцев он был убит в Южной Америке.

За последние 40 лет мы видели довольно мало фотографий, документирующих различных лиц, причастных к операции "Алмаз" Моссада — к тому же все они низкого качества. Это один из лучших кадров, на котором запечатлена Лиза Брат — агент, которая поехала за Муниром Редфа в Ирак. Коллекция Нура Бардаи Фото: Том Купер (Tom Cooper) / Trench Art

Поскольку усилия в Египте оставались по большей части безрезультатными, израильтяне начали поиски в других местах. Новая возможность представилась в Ираке, когда Эзра Зелха, еврейский коммерсант из Багдада, имевший связи с иракским криминальным миром и получивший в Моссаде позывной "Юсуф", сообщил, что в феврале 1965 года группа из 15 офицеров иракских ВВС отправится в США для прохождения курса подготовки на базе ВВС Рэндольф недалеко от Лакленда, штат Техас.

Но зачем группе иракских летчиков МиГов понадобилось проходить обучение в США в 1960-х годах?

Не забывайте, что Ирак не всегда был союзником Советского Союза. До кровавого военного переворота 1958 года страна была близким союзником Великобритании, после чего к власти пришла хунта во главе с бригадным генералом Абд аль-Каримом Кассимом. Кассим назначил бригадного генерала Джалала Джавада Аль-Авкати, убежденного коммуниста, новым главнокомандующим ВВС.

Тепло принятый в Москве, Авкати поспешил заказать множество новых самолетов. Ирак стал первой арабской страной, которая приобрела такие типы самолетов, как Микоян МиГ-19, МиГ-21 и бомбардировщик Туполев Ту-16 — за несколько лет до того, как в Египте вообще появилась авиация.

Правление Касима закончилось очередным военным переворотом 8 февраля 1963 года. Новое правительство не только изгнало из страны всех советских советников, но и арестовало большинство офицеров, которых оно считало лояльными к Кассиму. Хотя Редфа был обучен пилотированию МиГ-21 в бывшем СССР, он стал одним из пяти летчиков, которым новый режим доверил продолжать службу в единственной иракской части, летавшей на МиГ-21 — 11-й эскадрилье.

После очередного военного переворота в Багдаде 17 ноября 1963 года к власти пришло новое правительство, состоявшее из офицеров, прошедших обучение в Великобритании. Новое правительство сразу приняло меры по восстановлению старых связей с Лондоном и Вашингтоном.

Во время своих летных испытаний МиГ-21Ф-13 израильтяне украсили самолет Редфа сфальсифицированными сирийскими знаками различия, в том числе большим кругом на задней части фюзеляжа. Фото Сил обороны Израиля Фото: Том Купер (Tom Cooper) / Trench Art

В ходе реорганизации иракской армии правительство назначило Редфа заместителем командира 11-й эскадрильи, майора Фахада Абд Эль Хейли Ас Сайдуна.

В то время иракские военные не придавали большого значения этнической и религиозной принадлежности своих офицеров. Важна была только их лояльность правительству. Соответственно, было совершенно неважно, что Редфа был ассирийским христианином или прошел переподготовку на МиГ-21 в СССР.

Действительно, Редфа был впоследствии отобран для участия в курсах для офицеров в США, а затем, в июле 1966 года, был назначен командиром 11-й эскадрильи, что подчеркивало доверие к нему со стороны ВВС.

Однако, оказавшись в США, ничего не подозревающие иракские офицеры стали мишенью для нескольких женщин-агентов Моссада. Джин Поллан, действовавшая под именем "Зайнаб", в марте 1965 года обратилась к лейтенанту первого класса Хамиду Дахе, но иракский офицер отклонил ее предложение помочь ему сбежать.

Титульный лист английского перевода тактического руководства по МиГ-21Ф-13 и МиГ-21ПФ, подготовленного Отделом иностранных технологий ВВС США. Привлекает внимание дата выпуска — 5 ноября 1965 года, которая означает, что оригинал документа, вероятно, был получен гораздо раньше. Фото из коллекции Тома Купера Фото: Том Купер (Tom Cooper) / Trench Art

Возмущенная израильская агентка дала молодому иракскому летчику три дня на то, чтобы покинуть Соединенные Штаты. Не подчинившись этому приказу, Дахе был найден застреленным в баре вечером 15 июня 1965 года, после короткого отключения электричества, которое создало удобные условия для маскировки.

После этого инцидента иракские ВВС решили отозвать своих офицеров с учебы в Соединенных Штатах. Однако трое из них — капитан Шакер Махмуд Юсуф, капитан Мохаммад Раглоб и Редфа — вернулись в Ирак в сопровождении привлекательных "любовниц".

"Подруга" Юсуфа прибыла в Багдад всего через несколько дней после него: они встретились в квартире вечером 6 июля 1965 года. Когда Юсуф отказался от предложения дезертировать в Израиль на своем МиГ, Эзра Зелха, который снимал на камеру каждую их встречу, вошел в комнату и застрелил иракца.

Раглоб ненадолго пережил своего коллегу и был убит Моссадом не потому, что отказался перейти на сторону противника, а потому, что попросил слишком много — один миллион долларов. Два агента Моссада сбросили его со скоростного поезда во время поездки в Германию 11 февраля 1966 года.

Американская подруга приехала в Ирак и с Редфой. О ней известно очень мало, кроме ее имени — Лиза Брат. Через несколько дней после своего прибытия Брат организовала встречу с Редфой, поставив его перед выбором — "серебро или свинец".

Как только иракец принял решение, за дело взялись другие агенты Моссада. Через три дня после того, как его семья из 17 человек была эвакуирована через Иран, иракский командир эскадрильи вылетел на учебную миссию с авиабазы Таммуз, к западу от Багдада, а затем через Иорданию прилетел в Израиль.

Хотя нет сомнений в том, что Редфа передал Израилю важную разведывательную информацию, последствия его побега нередко преувеличивают, особенно в Соединенных Штатах.

Поскольку в конце 1963 года Багдад возобновил сотрудничество с Лондоном и США, американские спецслужбы получили не только возможность испытать МиГ в Ираке, но и всю сопутствующую техническую и учебную документацию.

Именно так знаменитый Отдел иностранных технологий ВВС США смог получить и перевести тактическое руководство по МиГ-21 еще в 1965 году.

Поскольку иракцы знали об этом, неудивительно, что их официальное расследование побега Редфа пришло к выводу, что он просто оказался под четвертым номером в списке Моссада. Если бы он отказался переходить на их сторону, израильтяне продолжали бы шантажировать и убивать одного летчика за другим, пока один из них наконец не сдался бы. Поэтому ни один из начальников или коллег Редфа не был наказан.

Примерно в то же время американцам разрешили провести испытательные полеты на МиГ-17 в Камбодже, а в начале 1970-х годов американцы получили не менее 13 МиГ-21Ф-13 из Индонезии. Это позволило ВВС и ВМС США создать целую учебную эскадрилью, оснащенную самолетами этого типа, и познакомить с МиГами не только нескольких тщательно отобранных летчиков-испытателей, но и тысячи летчиков ВМФ.

Об авторе

Том Купер — австрийский аналитик, журналист-расследователь и писатель, который специализируется на военной истории, истории боевой авиации и пишет о горячих войнах 21 века. Автор двух книг о войне в Украине (War in Uraine volume 1, 2) и о конфликтах на Ближнем Востоке, ведет блог на платформе Substack и комментирует события в медиа и на Facebook.