Хирургически точные и видят сквозь туман: почему США встревожены ракетами Hellfire, которые бьют террористов

Украина официально получила около 300 ракет Hellfire, которые могут бить по морским и наземным объектам и запускаются с вертолетов, дронов и наземных установок. Средство поражения стоит 100 тыс. долл. и умеет наводиться на цель и в дождь, и в снег, и в туман. Ракеты с лазерным наведением догоняют как наркобаронов и исламистов, так и танки российских солдат. Почему такое супероружие критикуется в США?

Критики утверждают, что дешевая и эффективная ракета Hellfire приучила военное руководство США при любой возможности применять летальное оружие.

Фокус перевел статью "Что нужно знать об американской ракете AGM-114 Hellfire" эксперта по вопросам обороны Гаррисона Касса для портала The National Interest. Касс описал супервозможности средств поражения, которые, среди прочих, используются ВСУ на фронте, и объяснил, почему у США есть вопросы к этому оружию.

В результате ударов президента Трампа по венесуэльским наркокурьерам на прошлой неделе был уничтожен уже шестой катер. Администрация предоставила мало оперативных подробностей об этих ударах, заставляя общественность лишь догадываться о деталях операции. Например, она отказалась раскрыть, какой тип боеприпасов используется для уничтожения этих небольших надводных судов. Точного подтверждения нет, но, вероятнее всего, ВМС США применяют ракету класса "воздух-поверхность" AGM-114 Hellfire.

Познакомьтесь с Hellfire

AGM-114 Hellfire изначально создавалась для того, чтобы дать вертолетам возможность уничтожать бронетехнику с расстояния, превышающего радиус поражения стрелкового оружия. Разработанная в 1970-х годах и полностью доработанная к 1980-м, серия ракет Hellfire быстро эволюционировала от одноцелевых противотанковых ракет до одного из самых распространенных в мире высокоточных боеприпасов. Платформа отличается гибкостью — компактными размерами, мощным кумулятивным зарядом и головкой самонаведения, которую можно адаптировать для разных целей. В результате получилось эффективное оружие, которое могут нести как вертолеты, так и самолеты.

Самые первые ракеты Hellfire имели полуактивные боеголовки с лазерным наведением. Посторонний оператор "обозначал" цель лазером, и ракета наводилась на отраженный свет. Эта конструкция неплохо работала против отдельных единиц бронетехники и укрепленных точечных целей. Но со временем ракету усовершенствовали. Варианты с высокочастотными радиолокационными головками самонаведения могли поражать цели в более сложных атмосферных условиях, таких как дым, пыль или плохая видимость, независимо от лазерного освещения.

Также увеличилось количество вариантов боеголовок ракеты Hellfire. К первоначальным однозарядным противотанковым боеприпасам (HEAT) добавили тандемные заряды, предназначенные для поражения реактивной брони, а также фугасные/осколочные и термобарические конструкции против сооружений и персонала. Затем произошла интеграция с различными платформами — от ударных вертолетов до самолетов с фиксированным крылом и ганшипов AC-130 [ганшип, или gunship, — тяжеловооруженный самолет огневой поддержки], а в последнее время — и с беспилотными системами, такими как MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper.

Противоречивая история ракеты Hellfire

Первое масштабное применение Hellfire произошло во время операции "Буря в пустыне", когда ракета использовалась для уничтожения иракской бронетехники в пустынях Кувейта. После терактов 11 сентября и во время последующей войны с терроризмом Hellfire стала основным оружием в кампаниях по борьбе с повстанцами и террористами. Установленные на БПЛА ракеты Hellfire позволяли платформам наблюдения выполнять ударные миссии. Эта возможность в корне изменила вид войны в 21 веке, позволяя США постоянно отслеживать и немедленно поражать цели.

В то же время, универсальность и постоянное использование Hellfire вызвали острые дискуссии. Сочетание этого оружия с дистанционно управляемыми системами открыло новую эру незаметных, но чрезвычайно летальных операций, что поднимает сложные этические, правовые и дипломатические вопросы об избирательных убийствах, суверенитете государств и ответственности.

С юридической точки зрения Hellfire действительно имеет долгую историю применения без весомых правовых оснований. С этической точки зрения Hellfire снижает порог применения летального оружия. Поскольку Hellfire является миниатюрной, точной и может запускаться с беспилотников с длительным временем полета, эта платформа делает убийства хирургически точными и недорогими. Не нужно проводить рейды, развертывать войска или даже совершать авиаудары. Удобство Hellfire, таким образом, нормализовало применение летального оружия как первого средства против врагов, что неоднократно демонстрировала администрация Обамы во время войны с терроризмом. Администрация Трампа действует по тому же сценарию против наркоторговцев в Карибском море.

Об авторе

Гаррисон Касс — старший автор отдела обороны и национальной безопасности в The National Interest. Касс — адвокат и бывший политический кандидат, который поступил на службу в ВВС США в качестве летчика-стажера, а затем был демобилизован по состоянию здоровья. Он специализируется на военной стратегии, аэрокосмической отрасли и вопросах глобальной безопасности. Гаррисон получил степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в области глобальной журналистики и международных отношений в Нью-Йоркском университете.