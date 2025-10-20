"Связь установлена": украинские кибервоины "поздравили" ВС РФ с Днем военного связиста

20 октября в России отмечается День военного связиста. Украинские военные поздравили оккупантов с этим праздником.

Специалисты по военным кибероперациям парализовали работу сайтов компаний, которые входят в оборонно-промышленный комплекс РФ, в частности подрядчиков в военной логистике и оборудовании связи для российской армии, сообщили Фокусу источники в Силах обороны Украины.

На сайтах вместо стартовых страниц появились изображения в виде плакатов в жанре агиток времен Второй мировой войны, но с надписями, высмеивающими связистов.

Информация, которую удалось "вытянуть" из серверов предприятий, передали украинским военным и правоохранительным органам.

Так военных связистов поздравляли в РФ Фото: Соцсети

А так их "поздравили" украинские кибервоины Фото: "Армия Информ"

Это – не первое подобное "поздравление". 12 июля украинские военные киберспециалисты взломали 110 российских сайтов, приурочив эту операцию к государственному празднику РФ "День России".

Відео дня

Среди взломанных сайтов — порталы оккупационных администраций временно оккупированных территорий Украины, а также сайты логистических и строительных компаний, которые предоставляют услуги армии РФ.

Россиянам напомнили о миллионе соотечественников, которые погибли, пропали без вести или получили тяжелые ранения в ходе агрессии против Украины.

В январе этого года военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" вместе с "Ukrainian Hacker Group" раздобыли десятки гигабайтов информации о государственных контрактах и личные данные покупателей, среди которых были российские военные, и узнали их точные адреса проживания.

Напомним, украинские хакеры уничтожили IT-инфраструктуру крупнейшей российской частной компании по водоснабжению "Росводоканал".