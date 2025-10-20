"Зв'язок встановлено": українські кібервоїни "привітали" ЗС РФ із Днем військового зв'язківця

20 жовтня в Росії відзначають День військового зв'язківця. Українські військові привітали окупантів із цим святом.

Фахівці з військових кібероперацій паралізували роботу сайтів компаній, які входять до оборонно-промислового комплексу РФ, зокрема підрядників у військовій логістиці та обладнанні зв'язку для російської армії, повідомили Фокусу джерела в Силах оборони України.

На сайтах замість стартових сторінок з'явилися зображення у вигляді плакатів у жанрі агіток часів Другої світової війни, але з написамим, що висміюють зв'язківців.

Інформацію, яку вдалося "витягнути" із серверів підприємств, передали українським військовим і правоохоронним органам.

Це — не перше подібне "привітання". 12 липня українські військові кіберфахівці зламали 110 російських сайтів, приурочивши цю операцію до державного свята РФ "День Росії".

Серед зламаних сайтів — портали окупаційних адміністрацій тимчасово окупованих територій України, а також сайти логістичних і будівельних компаній, які надають послуги армії РФ.

Росіянам нагадали про мільйон співвітчизників, які загинули, зникли безвісти або дістали важкі поранення під час агресії проти України.

У січні цього року військовий рух українців і кримських татар "Атеш" разом з "Ukrainian Hacker Group" роздобули десятки гігабайтів інформації про державні контракти та особисті дані покупців, серед яких були російські військові, і дізналися їхні точні адреси проживання.

Нагадаємо, українські хакери знищили IT-інфраструктуру найбільшої російської приватної компанії з водопостачання "Росводоканал".