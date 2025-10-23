ВСУ испытывают острую нехватку пехоты: какие меры и реформы предлагают военные

Проблема нехватки пехоты в Вооруженных силах Украины достигла критического уровня. Об этом чаще говорят военные эксперты и бывшие командиры, призывая руководство страны и Генеральный штаб к срочным действиям.

Несмотря на развитие беспилотных систем и автоматизированных средств поражения, именно пехота остается ключевым элементом, обеспечивающим контроль территории и успех операций на передовой. Об этом пишет экс-командир 114-й отдельной бригады территориальной обороны Богдан Яцук.

Пехота — все еще основа войны

На четвертом году полномасштабной войны беспилотные системы обеспечивают до 80% поражений противника. Однако, отмечает Яцук, даже в таких условиях пехотные подразделения остаются незаменимыми — они удерживают позиции, проводят зачистку территорий, закрепляют результаты артиллерийских и дроновых ударов.

Но тактика их применения все же изменилась: бойцы вынуждены избегать скоплений на открытой местности из-за угрозы поражения дронами, что делает оборону менее плотной. В результате противник, используя артиллерию и собственных операторов БПЛА, получает возможность проникать вглубь украинских позиций и внезапно атаковать.

Почему никто не хочет идти в пехоту

Главная причина дефицита — высокая смертность и отсутствие ощутимых преимуществ службы в пехоте. По сравнению с другими подразделениями ВСУ, пехотинцы несут наибольшие потери, при этом условия службы и материальное стимулирование остаются на низком уровне.

“Если не делать шагов, чтобы сбалансировать угрозы и преимущества, ничего не изменится”, — считает офицер.

Военнослужащие Сухопутных сил ВСУ Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Какие же меры могут изменить ситуацию? По мнению Яцука необходимо пойти на следующие шаги:

Увеличение выплат. Боевые надбавки пехотинцам, несущим службу на передовых позициях, предлагается увеличить как минимум вдвое — до 200 тыс. грн за оборонительные действия и до 300 тыс. грн при наступательных операциях. Также сохраняется предложение о единовременном вознаграждении 70 тыс. грн за каждые 30 суток пребывания на позиции.

Система ротаций и отпусков. За каждый день службы на передовой пехотинец должен получать день отдыха. Это позволит избежать истощения и снизить уровень выгорания личного состава.

Интеграция новых технологий. Каждый батальон должен иметь собственные подразделения беспилотников, РЭБ и наземных роботизированных комплексов (НРК). Это обеспечит пехоте прикрытие и уменьшит потери при штурмах.

Создание подразделений НРК. Роботизированные комплексы способны частично заменить живую силу в опасных зонах, ускорить эвакуацию и повысить выживаемость раненых.

Ограничение срока нахождения на передовой. Непрерывная служба на позиции не должна превышать 7–10 дней, иначе резко падает боеспособность.

Оценка командиров по потерям. Показатель потерь личного состава должен стать критерием эффективности командира наряду с успехами на поле боя. Это создаст стимул беречь людей.

Улучшение оснащения. Необходимо централизованное снабжение пехоты современными бронежилетами, шлемами, средствами РЭБ, антидроновыми системами и оптикой — то, что сейчас часто приобретается волонтерами.

Инженерное укрепление. Ответственность за фортификацию линий обороны должна быть передана на уровень корпусов и бригад, с правом привлекать частные компании.

Длительная подготовка бойцов. Мобилизованные должны проходить обучение и слаживание не в общих учебных центрах, а в боевых частях, где тактика соответствует реальной обстановке на фронте.

Яцук подытоживает, если не предпринять системных шагов, кризис с нехваткой пехоты может стать одним из факторов поражения Украины на поле боя.

Таким образом пехота остается "последним рубежом" обороны, и без ее достаточного количества даже современные технологии не смогут гарантировать удержание позиций.

Ранее сообщалось, что Украине критически не хватает личного состава для продолжения войны, и даже западное оружие не компенсирует эту нехватку. Однако эксперты, считают, что сейчас ключевую роль в войне играют не численность, а технологии, мотивация и эффективная организация.