Летающая пятиэтажка, которую путают с птицей: сможет ли Трамп построить "целую кучу" B-2 Spirit

Американский бомбардировщик B-2 Spirit на экране радиолокатора оставляет настолько малозаметный след, что его путают с маленькой птичкой. При этом речь идет не о "птичке", а о самолете длиной с пятиэтажку, высотой с двухэтажку и с грузом бомб в 14 тонн. Способны ли Соединенные Штаты Америки возобновить изготовление невидимого "летающего крыла"?

Недавние спонтанные комментарии Трампа вызвали волну слухов, что ВВС США могут возобновить производство бомбардировщиков B-2 Spirit, — но на самом деле это практически невозможно.

Фокус перевел статью аналитика Питера Сичиу для портала The National Interest. В статье говорится о шансах США вернуться к самолету B-2 Spirit, который в последний раз сошел с конвейера 25 лет назад. Аналитик объяснил, сможет ли американский ВПК выполнить желание Дональда Трампа, который восхищается старым супербомбардировщиком.

Во время своего недавнего визита на Ближний Восток президент Дональд Трамп, выступая перед израильским Кнессетом, расхваливал бомбардировщик Northrop B-2 Spirit, который в июне с большим успехом нанес удар по иранской ядерной программе. Трамп высоко оценил Spirit и объявил, что ВВС США получат еще 28 бомбардировщиков типа "летучее крыло", более чем удвоив текущий парк этих самолетов.

Самолет производили с 1988 по 2000 год, но за это время было построено только 20 серийных B-2 и один летный прототип. Два из них были потеряны в результате аварий, поэтому нынешний парк состоит всего из 19 самолетов B-2 Spirit, включая прототип.

Трамп назвал бомбардировщик B-2 "красивым"

В своем выступлении перед израильскими законодателями 13 октября Трамп отметил, что США "задействовали семь этих красивых бомбардировщиков B-2" во время операции "Северный молот".

"Они оказались такими красивыми. Я знал, что это красивые самолеты, но не имел представления, на что они способны. На самом деле мы только что заказали еще 28 таких самолетов. Немного обновленную версию. Мы заказали целую кучу", — добавил Трамп.

Американский президент известен своими "импровизациями", говоря без подготовки вещи, не подкрепленные фактами. Таков его характерный стиль на протяжении всей карьеры, поэтому не стоит воспринимать его слова как гарантию того, что ВВС действительно собираются приобрести новые самолеты B-2.

Но президент уже не впервые делает подобные заявления о бомбардировщике. В августе, незадолго после ударов, Трамп также высоко оценил Spirit и намекнул, что было заказано "большое количество" дополнительных самолетов B-2.

Действительно ли ВВС собираются приобрести больше B-2?

Летом ходили слухи, что Трамп имел в виду Northrop Grumman B-21 Raider, стелс-бомбардировщик нового поколения, который сейчас находится на ранней стадии производства. B-21 совершил свой первый полет в конце 2023 года, и по крайней мере два прототипа продолжили летные испытания.

Raider, судя по всему, поступит на вооружение к концу 2026 года или в начале 2027 года. Согласно текущим планам, ВВС должны получить не менее 100 самолетов B-21 Raider, хотя некоторые представители ВВС предполагают, что их количество будет больше. Некоторые оборонные аналитики утверждают, что для удовлетворения будущих потребностей может потребоваться от 200 до 225 бомбардировщиков.

Учитывая эти факты можно предположить, что Трамп ошибся, говоря о B-2, а на самом деле имел в виду B-21 Raider.

Или нет?

Во время своего первого срока в Белом доме Трамп неоднократно критиковал новые технологии, используемые на атомных авианосцах класса Gerald R. Ford ВМС США, в частности электромагнитную систему запуска самолетов (EMALS). Президент утверждал, что эти системы сложны и ненадежны, предлагая взамен проверенные временем паровые катапульты, — даже несмотря на все огромные преимущества реализации EMALS.

С момента возвращения в Белый дом Трамп также успел поставить под сомнение необходимость разработки военных стелс-кораблей ВМС, которые он назвал "уродливыми". Недавно магнат недвижимости, ставший политиком, заявлял, что поддерживает идею возвращения в строй линкоров ВМС США из-за их эстетической и символической мощи. Он утверждал, что линкоры принципиально превосходят все другие корабли, поскольку "пули намного дешевле ракет".

Военные аналитики быстро опровергли аргументы Трампа по этим различным вопросам. Аналитики признают, что у EMALS были проблемы, но они также отмечают, что система позволит увеличить количество вылетов, что станет решающим в будущих боевых операциях. Новейший авианосец Китая, Тип 003 "Фуцзян", оснащен электромагнитными катапультами, что еще больше подчеркивает потенциал этой технологии.

Кроме того, аналитики считают, что Трамп слишком сосредоточен на визуальной стороне стелс-технологий, а не на возможностях. Что касается линкоров, то большинство экспертов заявляют, что старые военные корабли окажутся слишком уязвимыми для современных ракет большой дальности, атак подводных лодок и стелс-самолетов. Наконец, 16-дюймовые снаряды могут быть дешевле ракет, но ракеты имеют значительно большую дальность и точность.

Америка больше не сможет строить новые B-2

В The Jerusalem Post и других источниках появились сообщения, подтверждающие возобновление производства B-2 Spirit: "Поскольку B-21 Raider до сих пор проходит завершающие испытания и не полностью готов к эксплуатации, модернизированные B-2 могут стать стратегическим мостиком, подкрепляя дальнобойные возможности ВВС США".

Но ключевое слово здесь — "модернизированные". Гораздо проще добавить дополнительные возможности к имеющимся B-2, чем строить новые.

Возобновление производства бомбардировщиков — дело непростое. Производство B-2 Spirit прекратилось 25 лет назад, а оборудование для их строительства давно утрачено. Даже если бы его удалось каким-то образом восстановить с умеренными затратами, нет обученного персонала, который мог бы приступить к работе над таким сложным самолетом — особенно в то время, когда усилия Пентагона сосредоточены на B-21 Raider.

Northrop Grumman пока что производит B-21 на конвейерах для прототипов, тем самым оптимизируя производство и гарантируя, что на строительство всего 20 бомбардировщиков не уйдет 12 лет. Призыв к аэрокосмической компании возобновить производство B-2 только усложнит ситуацию и приведет к огромным затратам.

"Такая программа столкнется с проблемой возобновления производства самолетов, производство которых было прекращено в 2000 году, а это означает, что расходы могут быть значительно выше, чем в случае постепенных модернизаций", — объясняет Simple Flying.

Вместо создания полностью новой партии самолетов B-2, компания Northrop, скорее всего, модернизирует имеющийся парк самолетов Spirit, чтобы они могли оставаться в эксплуатации до конца 2030-х годов и далее. Неожиданные комментарии Трампа не изменят реального положения дел.

Об авторе

Питер Сучиу — журналист с 30-летним стажем, опубликовавший более 3200 статей в более чем четырех десятках журналов и на веб-сайтах. Он освещает темы военной техники, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политики и международных отношений. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Он проживает в Мичигане.