СБУ провела спецоперацию и уничтожила с помощью дронов FP-2 вражеские склады на оккупированных территориях

Спецназовцы "Альфа" Службы безопасности Украины осуществили серию точных атак по позициям противника на временно оккупированных территориях.

Поражены места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил. Об этом стало известно из официального ТГ-канала СБУ.

"Ночные удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов "FP-2" с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции. Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте!", — отметили в ведомстве.

Напомним, новый ударный дрон FP-2, который предназначен для поражения прифронтовых целей, в начале сентября представила украинская компания Fire Point.

Відео дня

FP-2 по конструкции похож на своего предшественника — дальнобойного FP-1, который украинские воины уже используют для ударов по целям в российском тылу. При этом дальность нового дрона составляет 200 километров, а не 1400, как у предшественника. А боевую часть увеличили до 105 килограмм.

Новый ударный беспилотник представлен в двух модификациях: с автономным наведением для поражения стационарных целей и с ручным управлением оператором по радиоканалу — для работы по подвижным объектам.