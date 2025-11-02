СБУ провела спецоперацію та знищила за допомогою дронів FP-2 ворожі склади на окупованих територіях

Спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України здійснили серію точних атак по позиціях противника на тимчасово окупованих територіях.

Уражені місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил. Про це стало відомо з офіційного ТГ-каналу СБУ.

"Нічні удари були виконані з використанням безпілотних апаратів "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції. Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога і нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці!", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, новий ударний дрон FP-2, який призначений для ураження прифронтових цілей, на початку вересня представила українська компанія Fire Point.

Відео дня

FP-2 за конструкцією схожий на свого попередника — далекобійного FP-1, який українські воїни вже використовують для ударів по цілях у російському тилу. При цьому дальність нового дрона становить 200 кілометрів, а не 1400, як у попередника. А бойову частину збільшили до 105 кілограм.

Новий ударний безпілотник представлений у двох модифікаціях: з автономним наведенням для ураження стаціонарних цілей і з ручним керуванням оператором по радіоканалу — для роботи по рухомих об'єктах.