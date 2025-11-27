Суперавианосец, который не родился: как ВВС США "потопили" USS United States до спуска на воду

Почти 80 лет назад США планировали построить первый суперавианосец, на котором могли бы садиться стратегические бомбардировщики, носители ядерных боезарядов. Впрочем, из-за политических баталий и борьбы за ресурсы, от этой идеи отказались и ожидали, что ядерное оружие сделает невозможной все войны. Аналитик рассказал о споре между пилотами и адмиралами, в результате которого американцы получили не авианосец, а ржавый корабль на тонажностью 80 тысяч тонн.

Фокус перевел статью аналитика по безопасности Стива Балестриери для портала The National Security Journal, в которой говорится о соперничестве между двумя видами войск в армии США и к каким последствиям это привело. При этом военные спорили в момент, когда Вашингтон, с одной стороны, развивал ядерную триаду, а с другой, хотел развивать конвенционное вооружение для ведения неядерной войны.

Несчастливая судьба авианосца USS United States (CVA-58)

USS United States (CVA-58) — очень амбициозный суперавианосец ВМС США, построенный после Второй мировой войны и предназначенный для несения крупных бомбардировщиков, способных доставлять ядерные боеприпасы.

Строительство авианосца одобрили в 1948 году, но его жизнь оказалась короткой из-за ряда конструктивных недостатков — в частности, из-за отсутствия "острова", что значительно усложняло управление и контроль.

Строительство авианосца отменили через пять дней после закладки киля в апреле 1949 года из-за сокращения бюджета и острой межведомственной конкуренции с недавно образованными ВВС США.

Амбициозный новый проект

Бесспорно, Соединенные Штаты вступили в послевоенные годы с лучшим флотом в мире. ВМС хотели построить огромный плоскопалубный авианосец водоизмещением 82 тысячи тонн, который мог бы нести 16-24 тяжелых ядерных бомбардировщика, а также 80 истребителей сопровождения.

Одним из ведущих сторонников этого проекта был адмирал Марк Митчер. Шесть лет назад Митчер командовал авианосцем USS Hornet, который отправился в Японию и запустил бомбардировщики B-25, обычно базирующиеся на суше, для бомбардировки Японии всего через несколько месяцев после Перл-Харбора.

Митчер также прославился своим решением "включить огни" во время битвы в Филиппинском море, что помогло 200 самолетам приземлиться на его авианосце, вернувшись после наступления темноты.

Планировалось построить четыре новых авианосца, которые будут ходить вместе с другими, более мелкими авианосцами. Несколько авианосцев класса Essex и авианосец класса Midway должны были нести дополнительные истребители и другие самолеты в дополнение к тяжелым бомбардировщикам. Эти авианосцы обеспечивали противовоздушную оборону авианосных боевых групп.

Отсутствие острова, который является стандартной особенностью всех авианосцев, затрудняло управление боевыми вылетами, хотя и могло защитить авианосец от атомного взрыва в пределах его боевого радиуса.

После Второй мировой войны ослабленные ВМС искали способы повлиять на ход войны на океане, даже не имея того огромного количества кораблей, как в августе 1945 года.

ВМС намеревались строить по четыре авианосца в каждом финансовом году, начиная с 1949 года, и ввести все из них в эксплуатацию к 1955 году. Но во время слушаний в Сенатском комитете по ассигнованиям министр военно-морского флота Джон Л. Салливан охарактеризовал авианосец как "прототип" и сказал, что строительство дополнительных авианосцев еще до того, как будет построен и введен в эксплуатацию первый, было бы "огромной ошибкой".

Соперничество между ВМС и ВВС

В новую атомную эру этот проект стал камнем преткновения в борьбе между различными видами вооруженных сил за бюджет и влияние. ВВС утверждали, что стратегические бомбардировки входят в сферу их компетенции, и рассматривали авианосец как угрозу этой роли — и соответствующему бюджету.

Восстание адмиралов и политическое влияние ВВС

Новые военно-воздушные силы, созданные на основе Корпуса армейской авиации, не хотели довольствоваться ролью новичка. Они боролись за каждый кусочек пирога, на который только могли претендовать.

Военно-воздушные силы выступали не только против этого нового авианосца с плоской палубой, но и уже существующих авианосцев ВМС. В марте 1949 года Луис А. Джонсон был назначен министром обороны. Военно-воздушные силы восприняли нового руководителя как союзника и начали решительно отстаивать свою позицию.

Начальник штаба ВВС генерал Хойт С. Ванденберг направил уходящему в отставку министру Джеймсу Форрестоллу меморандум, в котором недвусмысленно изложил позицию ВВС по поводу "суперавианосца". Ванденберг намеревался "не позволить Конгрессу" принять решение об одобрении строительства авианосца.

Киль новоиспеченного авианосца United States уже заложили на верфи Newport News Shipbuilding and Dry Dock Company 18 апреля 1949 года. Но Джонсон вскоре отдал приказ об отмене проекта, согласившись с ВВС в том, что дальнемагистральные бомбардировщики, для запуска которых предназначался авианосец, входили в сферу компетенции ВВС, а стратегический ядерный потенциал ВМС дублировал бы ресурсы.

Джонсон заявил, что его решение было принято после "тщательного рассмотрения и обсуждения вопроса с президентом". Однако есть много косвенных доказательств того, что это не так, и что Джонсон никогда не обсуждал этот вопрос с ВМС или с председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дуайтом Эйзенхауэром.

Джонсон так и не назвал причину отмены строительства корабля, хотя, судя по всему, речь шла о сокращении бюджета. Но истинная причина заключалась в том, что он рассматривал стремление ВМС к созданию крупнопалубного авианосца как проявление конкуренции с ВВС; пока он был министром обороны, "ВМС не будут причастны к дальним или стратегическим бомбардировщикам".

Отмена проекта авианосца привела к "Восстанию адмиралов" — публичному конфликту между руководством ВМС и ВВС. Это привело к отставке министра ВМС и слушаниям в Конгрессе по расследованию этого решения. Во время "Восстания адмиралов" Джонсон сообщил адмиралу Ричарду Коннолли:

"Адмирал, ВМС уходят в прошлое. Возьмите для примера амфибийные операции. Нет никаких причин для дальнейшего существования ВМС и Корпуса морской пехоты. Генерал (Омар) Брэдли... говорит мне, что амфибийные операции отошли в прошлое. Мы больше никогда не будем проводить амфибийные операции. Это означает конец Корпуса морской пехоты. А ВВС сегодня могут делать все то же самое, что и ВМС, так что это означает конец ВМС".

Была ли отмена строительства авианосца United States разумным решением? Вероятно, да. Но передача таких огромных полномочий молодым ВВС США оказалась опрометчивым шагом.

Через год началась Корейская война, которая доказала, насколько глупым было настойчивое стремление администрации Трумэна к созданию ядерного оружия как единственного средства сдерживания войны.

