"Вооруженный до зубов" гигантский дрон-истребитель: сможет ли РФ поднять в воздух Су-75

В ноябре 2025 года турецкий беспилотник Bayraktar Kızılelma захватил в прицел американский истребитель F-16 Fighting Falcon и в режиме имитации боя "взорвал" его ракетой класса "воздух-воздух" Gökdoğan. Между тем РФ обещает вот-вот показать истребитель Су-75 Checkmate с возможностью беспилотного полета. Аналитик объяснил, действительно ли россияне способны построить самолет, над которым работают десятый год подряд.

Из-за западных санкций первый полет российского истребителя пятого поколения Су-75 задержался и теперь планируется на начало следующего года.

Фокус перевел материал "Полет фантазии? Россия обещает поднять в воздух истребитель Су-75 к 2026 году" аналитика по вопросам безопасности Брендона Дж. Вайхерта для портала The National Interest. Вайхерт обратил внимание на перспективы и возможности Су-75 и объяснил, есть ли шансы, что он поднимется в первый полет в 2026 году.

Су-75 (Checkmate по номенклатуре НАТО) — однодвигательный многоцелевой истребитель со стелс-технологией, разработанный знаменитым российским ГКБ Сухого и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). Россияне позиционируют этот самолет как доступную и легкую альтернативу тяжелому двухмоторному стелс-истребителю Су-57. Особое внимание уделяется экспортной привлекательности нового самолета (тем более по сравнению с более дорогими западными экспортными моделями).

Відео дня

Макет Су-75 представили на авиасалоне МАКС в 2021 году. С тех пор программу постоянно откладывали. Сначала планировалось, что первый полет этого самолета состоится в 2023 году. Этот срок пришлось перенести на два года. На авиасалоне в Дубае в этом году представители России уверяли, что прототип будет готов к первому полету к 2026 году.

Прогнозируемые технические характеристики Су-75

Год ввода в эксплуатацию: еще не введен (планируется в 2027 году).

Количество построенных: неизвестно (по крайней мере один прототип).

Длина: 17,7 м.

Размах крыльев: 11,8 м.

Максимальный взлетный вес: ~26 тонн.

Двигатели: один турбореактивный двигатель с форсажем НПО "Сатурн" АЛ-51Ф-1 (~16500 кг/с).

Максимальная скорость: ~1,8 Маха.

Дальность полета: ~2900 км.

Практический потолок: 16,5 км.

Вооружение: 11 узлов подвески (5 внутренних, 6 внешних); полезная нагрузка 7,4 тонны.

Экипаж: 1 человек.

Санкции навредили производству Checkmate — в каком-то смысле

В России Су-75, судя по всему, проходит стендовые/наземные испытания и готовится к летным испытаниям. На авиасалоне в Дубае докладчики подробно рассказали, что Су-75 будет иметь и беспилотный вариант, учитывая распространенность дронов на современном поле боя.

В случае успеха программа повлияет на динамику конкуренции в сфере закупок истребителей, особенно среди стран, которые не имеют доступа к западным истребителям высокого класса или испытывают финансовые ограничения. Кроме того, беспилотный вариант — "верный ведомый" — отражает тенденцию к сочетанию пилотируемых и беспилотных платформ в воздушных войнах следующего поколения.

Из-за западных санкций будущее российского экспорта выглядит туманным. Учитывая, что производство Су-75 будет ориентировано на экспорт, возникли опасения, что программа не найдет заинтересованных покупателей, то есть будет иметь сложности с финансированием из-за санкций.

Но россияне упорно преодолевают западные санкции. В дополнение, страны глобального Юга, в частности Индия, продолжают закупать российские товары военного назначения. Фактически многие из этих развивающихся стран предпочитают вести дела с Россией, потому что ее платформы эффективнее и дешевле, а санкции означают ограниченный спрос на российские товары — и все это выгодно покупателям. Если война в Украине вскоре закончится, и Запад ослабит санкции в отношении России, одной из самых динамичных программ станет именно Су-75.

Почему Россия так долго строит истребитель?

Однако программа Су-75 уже столкнулась с многочисленными задержками. Судя по истории этих задержек, целевая дата первого полета "в начале 2026 года" выглядит чрезмерно оптимистичной. Некоторые аналитики рассматривают эту программу скорее как демонстрационный проект или экспортную авантюру, чем как твердое внутреннее обязательство самой России.

Кроме того, между первым полетом и полной готовностью к серийному производству лежит пропасть. В прошлом Россия ставила цель начать поставки в 2026-27 годах. Даже если прототип к тому моменту будет готов к полету, поступление в эскадрильи и значительные экспортные поставки произойдут гораздо позже.

Су-75 остается активным и очень перспективным проектом, хотя в первую очередь это рекламный продукт, который до сих пор находится на стадии разработки. Поскольку Россия публично заявляет, что первый полет Су-75 состоится в начале 2026 года, на программу оказывается большое давление по достижению этой цели.

Если полет пройдет успешно — то есть состоится в 2026 году, — Су-75 укрепит экспортные позиции России и продемонстрирует конкурентам, таким как США и Китай, что Россия продолжает инвестировать в боевые самолеты нового поколения. Но даже в лучшем случае фактическое влияние нового самолета на поле боя/оперативную обстановку, скорее всего, проявится лишь через несколько лет.

Об авторе

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.