Мобилизация в Украине: кого забронируют в декабре по новым правилам

В Украине продлено военное положение до 3 февраля 2026 года и продолжаются мобилизационные мероприятия. Но в мобилизационном процессе появились новые правила, которые вступают в силу с 4 декабря.

С 4 декабря 2025 года вступает в силу новый порядок бронирования работников — в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы относительно трудовых отношений в условиях военного положения"

Теперь компании оборонно-промышленного комплекса и организации с критически важным статусом могут бронировать сотрудников без ограничений по количеству (ранее существовал процентный лимит на количество забронированных). Такое нововведение позволит компаниям сохранять полный штат, если это необходимо для их работы.

Важный пункт в новом законе — эти изменения распространяются и на сотрудников с проблемами в военно-учетных документах или тех, кто не обновил свои персональные данные. То есть, если раньше из-за этого могли отказать в бронировании, то теперь закон позволяет оформить бронь и для таких работников.

Відео дня

По новым правилам предприятия могут оформлять бронь для сотрудников:

без военно-учетных документов или с ошибками в них;

тех, кто не стоит на воинском учете;

тех, кто не уточнил свои персональные данные;

в отношении которых объявлен розыск — за нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации.

Таким образом все те, кто ранее автоматически считался нарушителем, теперь может получить бронь, если он нужен для работы компании.

Но есть ограничения: для таких "нарушителей" бронь дают максимум на 45 календарных дней с момента трудоустройства, испытательный срок тоже не может превышать этого количества.

За это время забронированные работники должны успеть навести порядок в документах и сняться с розыска. Если этого не сделать, то работодатель на законных основаниях сможет уволить забронированного через эти 45 дней.

Но бронь не освобождает нарушителей от штрафов по ст. 210 и 210 1 КУоАП. То есть, даже получив бронирование, придется оплатить наложенные штрафы.

Оформить бронь по новым правилам можно только один раз в год.

Бронь от мобилизации — список категорий, которые попадают под бронирование

Бронированию подлежат представители определенных профессий и служб, которые определяет статья 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Бронь получают военнообязанные, которые работают или служат:

в органах государственной власти, других государственных органах или органах местного самоуправления;

в государственных органах, Нацполиции, НАБУ, ГБР, прокуратуре, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, Уголовно-исполнительной службе, Службе судебной охраны, судах, других правовых структурах, а также на штатных позициях патронатных служб госорганов;

на предприятиях, учреждениях и организациях, которые выполняют мобилизационные задачи;

на предприятиях и организациях, критически важных для работы армии, других военных формирований или экономики, обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Сюда входят и конечные собственники таких предприятий, даже если они не работают на них.

Полный перечень, какие работники подлежат бронированию, прописан в Порядке, утвержденном Постановлением Кабмина №76.

Напомним, в Украине могут мобилизовать мужчин от 50 до 60 лет после заключения военно-врачебной комиссии, если они не имеют оснований для отсрочки. Однако большинству людей в таком возрасте сложно выполнять боевые задачи в штурмовых бригадах, поэтому их чаще распределяют в подразделения обеспечения, территориальные центры, высшие военные учебные заведения и тому подобное.